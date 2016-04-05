Додано: Пон 21 лис, 2022 11:38

juristkostya написав: ЛАД написав: И у советской семьи пользоваться бесплатными кружками ребёнок мог независимо от того, сколько денег в семье оставалось и вообще было. Сегодня так не выйдет. И у советской семьи пользоваться бесплатными кружками ребёнок мог независимо от того, сколько денег в семье оставалось и вообще было. Сегодня так не выйдет. формально, так не выйдет. А фактически, типичный современный ребёнок (перед войной) лучше одет, лучше накормлен, больше видел мир, лучше знает иностранный язык, лучше обеспечен разным там спортинвентарём/кружками/секциями. формально, так не выйдет. А фактически, типичный современный ребёнок (перед войной) лучше одет, лучше накормлен, больше видел мир, лучше знает иностранный язык, лучше обеспечен разным там спортинвентарём/кружками/секциями.

здесь

1. Присутствующиепринадлежат, в основном, к среднему классу с соответствующим кругом общения. И мы с Вами тоже.2. Я когда-то давно читал западную фантастику и удивлялся, когда там описывали бомжа, у которого был автомобиль (да, подержанный, б/у, но всё же), компьютер, что-то ещё. Тогда это воспринималось как - "ничего себе бомж!" и "с жиру бесятся". Сегодня это практически реальность. Да, сегодняшний бедняк это не бедняк 100-летней давности.Но "лучше знает иностранный язык" - опять же в основном в Вашем круге общения. Школа даёт такой же низкий уровень, как и раньше, а платить за курсы возможность есть далеко не у всех.Но заканчиваем, пока не наказали за офтоп.