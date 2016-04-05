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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2751275227532754
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Та досить і справді з нього. Якщо він там по своїх глупості щось таке і казав, то він кров'ю та потом змив ці ганебні слова.


Так, я нажаль багато років не слідкував за форумом, незнаю яким був Успіх в довоєнний час, але зараз він, як мінімум, заслуговує на повагу і вдячність
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 13:28

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав:
Если Иран начнет поставки баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты: об этом председатель Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата заявил на форуме в Бахрейне, сообщает государственная медиакорпорация "Кан".

В сообщении "Кан" нет указания на то, что речь идет о ракетах израильского производства. Но большинство аналитиков и экспертов предположили, что предупреждение касалось именно этого вида вооружения.

https://www.9tv.co.il/item/51652
https://youtube.com/shorts/whD_uKjvY1A?feature=share

Было бы неплохо, если Израиль часть высокоточных ракет отправит по месту производства иранских ракет.



Так вже відправляє.

А з повідомлення вище "Если Иран начнет поставки баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты" можна зрозуміти, що Україна може отримати саме ті балістичні ракети, що іран поставляє до росії - "нет указания на то, что речь идет о ракетах израильского производства"...
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:06

  vitaliian написав:
Динамика предоставления Соединенными Штатами помощи Украине говорит о ее росте. С февраля по август объем помощи по заявлению госсекретаря Блинкена составил 10 млрд долларов. К ноябрю эта сумма увеличилась до 20 млрд. То есть - налицо увеличение объемов.

Для США эта история вполне выгодна: расходы на помощь Украине на порядок ниже прямого участия США в конфликте при вполне устраивающей их эффективности. Кадровая российская армия сократилась до состояния, когда она уже не представляет из себя сколь-либо значимой силы, материальная база российской армии подорвана, складские запасы опустошены. Кремль вынужден обстреливать Украину уже учебными ракетами (недавнее заявление об имитаторе ядерного заряда - то есть, ракете, применяемой в учебных целях, только подчеркивает этот факт). И всего-то за 20 млрд долларов. Деньги просто смешные. На войну в Афганистане только по официальным данным США потратили 900 млрд долларов с 2001 по 2019 годы, а всего - порядка триллиона долларов. На менее официальном уровне называются суммы в 2,2-2,3 трлн долларов, то есть - свыше 200 млрд долларов ежегодно. При этом в Афганистане фактически решалась задача так называемого «проецирования силы» - то есть, демонстрационные мероприятия. Тут же решается совершенно конкретная прямая задача ослабления (а если получится - то и военного разгрома) одного из ключевых противников США. Вопрос - будут ли в такой ситуации США экономить и сквалыжничать?

Поэтому странно слышать, что США могут пересмотреть свое решение об оказании помощи, что она становится для них слишком обременительной и тому подобное.

То же самое относится и к европейской помощи. Европа вынуждена выделять полтриллиона евро на компенсационные программы в связи с резким обострением отношений с Россией и серьезными проблемами на энергетическом рынке. Неужели кто-то думает, что на фоне таких колоссальных сумм 10 или даже 20 млрд евро военной помощи Украине окажутся неподъемными? Особенно если понимать, что европейцев тоже вполне устраивает непрямое участие в этом конфликте - руками Киева решается проблема, с которой Европа понятия не имела, что делать - проблема российского шантажа и угроз.

В этом плане уверения пропагандистов насчет нужно потерпеть, и Запад сам прекратит свое участие и поддержку Украины ни на чем не основаны. Кроме желания самоуспокоиться.
https://t.me/anatoly_nesmiyan/6089


Проблема не в грошах, а в зброї. Захід готувався до великої війни авіацією, Совок танковими армадами і артилерією
. В 21-ому столітті ПЗРК і ЗРК зробили авіаційні атаки і танкові клини неможливим, залишилась артилерія, ракети, безпілотники.
І ми, і раша, витрачаємо боєприпасів і артилерійські системи на один-два порядки більше, ніж виробляє Захід і Раша, і запаси вичерпуються в обох сторін.
В цьому проблема, а не в грошах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:залишилась артилерія, ракети, безпілотники.

Це в позиційній війні.
Йти в наступ на укріплену оборону , як і раніше, краще в БТР, БМП чи танку, а не на пікапі чи Ниві.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 14:23

  Hotab написав:
  lapay написав:залишилась артилерія, ракети, безпілотники.

Це в позиційній війні.
Йти в наступ на укріплену оборону , як і раніше, краще в БТР, БМП чи танку, а не на пікапі чи Ниві.

Танковий прорив можливий хіба що там, де його не очікують, інакше втрати будуть дуже значними.
lapay
 
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