Динамика предоставления Соединенными Штатами помощи Украине говорит о ее росте. С февраля по август объем помощи по заявлению госсекретаря Блинкена составил 10 млрд долларов. К ноябрю эта сумма увеличилась до 20 млрд. То есть - налицо увеличение объемов.Для США эта история вполне выгодна: расходы на помощь Украине на порядок ниже прямого участия США в конфликте при вполне устраивающей их эффективности. Кадровая российская армия сократилась до состояния, когда она уже не представляет из себя сколь-либо значимой силы, материальная база российской армии подорвана, складские запасы опустошены. Кремль вынужден обстреливать Украину уже учебными ракетами (недавнее заявление об имитаторе ядерного заряда - то есть, ракете, применяемой в учебных целях, только подчеркивает этот факт). И всего-то за 20 млрд долларов. Деньги просто смешные. На войну в Афганистане только по официальным данным США потратили 900 млрд долларов с 2001 по 2019 годы, а всего - порядка триллиона долларов. На менее официальном уровне называются суммы в 2,2-2,3 трлн долларов, то есть - свыше 200 млрд долларов ежегодно. При этом в Афганистане фактически решалась задача так называемого «проецирования силы» - то есть, демонстрационные мероприятия. Тут же решается совершенно конкретная прямая задача ослабления (а если получится - то и военного разгрома) одного из ключевых противников США. Вопрос - будут ли в такой ситуации США экономить и сквалыжничать?Поэтому странно слышать, что США могут пересмотреть свое решение об оказании помощи, что она становится для них слишком обременительной и тому подобное.То же самое относится и к европейской помощи. Европа вынуждена выделять полтриллиона евро на компенсационные программы в связи с резким обострением отношений с Россией и серьезными проблемами на энергетическом рынке. Неужели кто-то думает, что на фоне таких колоссальных сумм 10 или даже 20 млрд евро военной помощи Украине окажутся неподъемными? Особенно если понимать, что европейцев тоже вполне устраивает непрямое участие в этом конфликте - руками Киева решается проблема, с которой Европа понятия не имела, что делать - проблема российского шантажа и угроз.В этом плане уверения пропагандистов насчет нужно потерпеть, и Запад сам прекратит свое участие и поддержку Украины ни на чем не основаны. Кроме желания самоуспокоиться.