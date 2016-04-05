Если Иран начнет поставки баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты: об этом председатель Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата заявил на форуме в Бахрейне, сообщает государственная медиакорпорация "Кан".
В сообщении "Кан" нет указания на то, что речь идет о ракетах израильского производства. Но большинство аналитиков и экспертов предположили, что предупреждение касалось именно этого вида вооружения.
Было бы неплохо, если Израиль часть высокоточных ракет отправит по месту производства иранских ракет.
Так вже відправляє.
А з повідомлення вище "Если Иран начнет поставки баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты" можна зрозуміти, що Україна може отримати саме ті балістичні ракети, що іран поставляє до росії - "нет указания на то, что речь идет о ракетах израильского производства"...
Динамика предоставления Соединенными Штатами помощи Украине говорит о ее росте. С февраля по август объем помощи по заявлению госсекретаря Блинкена составил 10 млрд долларов. К ноябрю эта сумма увеличилась до 20 млрд. То есть - налицо увеличение объемов.
Для США эта история вполне выгодна: расходы на помощь Украине на порядок ниже прямого участия США в конфликте при вполне устраивающей их эффективности. Кадровая российская армия сократилась до состояния, когда она уже не представляет из себя сколь-либо значимой силы, материальная база российской армии подорвана, складские запасы опустошены. Кремль вынужден обстреливать Украину уже учебными ракетами (недавнее заявление об имитаторе ядерного заряда - то есть, ракете, применяемой в учебных целях, только подчеркивает этот факт). И всего-то за 20 млрд долларов. Деньги просто смешные. На войну в Афганистане только по официальным данным США потратили 900 млрд долларов с 2001 по 2019 годы, а всего - порядка триллиона долларов. На менее официальном уровне называются суммы в 2,2-2,3 трлн долларов, то есть - свыше 200 млрд долларов ежегодно. При этом в Афганистане фактически решалась задача так называемого «проецирования силы» - то есть, демонстрационные мероприятия. Тут же решается совершенно конкретная прямая задача ослабления (а если получится - то и военного разгрома) одного из ключевых противников США. Вопрос - будут ли в такой ситуации США экономить и сквалыжничать?
Поэтому странно слышать, что США могут пересмотреть свое решение об оказании помощи, что она становится для них слишком обременительной и тому подобное.
То же самое относится и к европейской помощи. Европа вынуждена выделять полтриллиона евро на компенсационные программы в связи с резким обострением отношений с Россией и серьезными проблемами на энергетическом рынке. Неужели кто-то думает, что на фоне таких колоссальных сумм 10 или даже 20 млрд евро военной помощи Украине окажутся неподъемными? Особенно если понимать, что европейцев тоже вполне устраивает непрямое участие в этом конфликте - руками Киева решается проблема, с которой Европа понятия не имела, что делать - проблема российского шантажа и угроз.
В этом плане уверения пропагандистов насчет нужно потерпеть, и Запад сам прекратит свое участие и поддержку Украины ни на чем не основаны. Кроме желания самоуспокоиться. https://t.me/anatoly_nesmiyan/6089
Проблема не в грошах, а в зброї. Захід готувався до великої війни авіацією, Совок танковими армадами і артилерією . В 21-ому столітті ПЗРК і ЗРК зробили авіаційні атаки і танкові клини неможливим, залишилась артилерія, ракети, безпілотники. І ми, і раша, витрачаємо боєприпасів і артилерійські системи на один-два порядки більше, ніж виробляє Захід і Раша, і запаси вичерпуються в обох сторін. В цьому проблема, а не в грошах.
Letusrock написав:Так, процес запущений дуже давно: діти лікарів/чиновників/прокурорів вчаться на лікарів, юристів... і простому випускнику школи з якогось гірського села важко прорватися в закритий клуб. Але після впровадження ЗНО ситуація кардинально змінилася. Знаю (через спільних знайомих) багато звичайних сімей де діти вчаться в хороших київських/львівських/харківських вузах після закінчення рядової школи (в т.ч. сільської)
Працюю по сумісництву в ВНЗ(технічна спеціальність) з 2009 року. Відповідно встиг застати тих, що здавали екзамени. З одного боку була реально відчутна різниця - практично небо і земля. З іншого - з кожним роком рівень студентів падає. Хоча зараз ніби демографічна яма 90-их минула і навчаються студенти 2001-2006 років народження, рівень все одно продовжує падати. Студентів для ВНЗ явно бракує(або ВНЗ забагато). Звідси й те, що хтось там казав, коли ректор/декан/зав. кафедрою каже - не ставте двійок. Бо кількість годин на кафедрі розраховується з кількості студентів. Відповідно, якщо виженуть 10 студентів, в того, хто поставив найбільше двійок - заберуть пару годин. Хоча це можна було б легко вирішити при бажанні. З іншого боку - якщо почнуть більше виганяти - відкриється нове дихання корупції. Зараз значна частина студентів, починаючи з другого курсу, розуміють, що їх не виженуть. Щодо сільських учнів - в них доступ до вищої освіти все одно обмежений через значно гіршу ніж в місті, якість шкільної освіти. Як правило, абітурієнти з міста набагато краще підготовлені.
Hotab написав:Прорив на цивільних легкових авто більш безпечний? Ми ж порівнюємо не варіанти "йти на прорив чи ні" , а варіант "на легковій техніці, чи на броньованій техніці".
Ну, я писав про танкові прориви, а не порівнював ступінь захисту броні і автомобільного кузова. Наші втрати були мінімальними, коли був прорив в Харківській області, де орки цього не очікували. На правому березі Херсонської ми мали значні втрати, коли проривали першу лінію, бо там нас вже чекали.
sashaqbl написав:Тим не менше, так виглядає, що можливості Заходу по виборництву боєприпасів на порядок вищі, ніж у русні і тих, хто їх підтримає.
Потенційні можливості, але немає політичного рішення по різкому збільшенню виробництва, і це не швидко робиться навіть після прийняття цього рішення.
Hotab написав:Прорив на цивільних легкових авто більш безпечний? Ми ж порівнюємо не варіанти "йти на прорив чи ні" , а варіант "на легковій техніці, чи на броньованій техніці".
Ну, я писав про танкові прориви, а не порівнював ступінь захисту броні і автомобільного кузова. Наші втрати були мінімальними, коли був прорив в Харківській області, де орки цього не очікували. На правому березі Херсонської ми мали значні втрати, коли проривали першу лінію, бо там нас вже чекали.
sashaqbl написав:Тим не менше, так виглядає, що можливості Заходу по виборництву боєприпасів на порядок вищі, ніж у русні і тих, хто їх підтримає.
Потенційні можливості, але немає політичного рішення по різкому збільшенню виробництва, і це не швидко робиться навіть після прийняття цього рішення.
Тем не менее, нужны и танки, и самолёты. Другое дело, меняется тактика их применения. Ну а то, что для успешной операции нужна неожиданность это общеизвестно и, в общем, так было всегда. И нарастить выпуск обычных снарядов и ракет можно очень быстро, нужно только, как Вы правильно пишете, политическое решение. Возможно, с современными высокоточными боеприпасами это сложнее, не знаю. Точно, что значительно дороже.