Додано: Пон 21 лис, 2022 15:55

Letusrock написав: Hotab написав: Та досить і справді з нього. Якщо він там по своїх глупості щось таке і казав, то він кров'ю та потом змив ці ганебні слова. Та досить і справді з нього. Якщо він там по своїх глупості щось таке і казав, то він кров'ю та потом змив ці ганебні слова.



Так, я нажаль багато років не слідкував за форумом, незнаю яким був Успіх в довоєнний час, але зараз він, як мінімум, заслуговує на повагу і вдячність Так, я нажаль багато років не слідкував за форумом, незнаю яким був Успіх в довоєнний час, але зараз він, як мінімум, заслуговує на повагу і вдячність

таких

Я не помню у негослов. Чтобы это обсуждать, нужна цитата, а лучше ссылка на его пост. Возможно, он говорил о том, что стоит отдать Л/ДНР. Так об этом говорили довольно многие. И, думаю, если бы это позволило избежать войны, на это стоило пойти. Сегодняшние потери не оправданы освобождением Донбасса. Но вполне возможно, что такая уступка не помогла бы (хотя это заметно ослабило бы аргументы росс. пропагандонов) и Путин всё равно развязал бы войну. Сейчас всё это только гадания, причём, совершенно не актуальные.А в довоенное время Успіх ,больше переживал за свой бизнес и снижение его доходности и думал, чем заниматься для того, чтобы нормально зарабатывать с меньшими затратами времени.