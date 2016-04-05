Если Иран начнет поставки баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты: об этом председатель Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата заявил на форуме в Бахрейне, сообщает государственная медиакорпорация "Кан".
В сообщении "Кан" нет указания на то, что речь идет о ракетах израильского производства. Но большинство аналитиков и экспертов предположили, что предупреждение касалось именно этого вида вооружения.
Было бы неплохо, если Израиль часть высокоточных ракет отправит по месту производства иранских ракет.
Так вже відправляє. А з повідомлення вище "Если Иран начнет поставки баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты" можна зрозуміти, що Україна може отримати саме ті балістичні ракети, що іран поставляє до росії - "нет указания на то, что речь идет о ракетах израильского производства"...[/quote]
Ізраїль розпочне постачання високоточних ракет Україні, якщо Іран передасть Росії свої балістичні ракети. Про це, як повідомляє телеканал «Кан», заявив глава Штабу національної безпеки Еяль Хулата. Штаб національної безпеки це аналог нашого РНБО. Еяль Хулата в минулому офіцер «Моссад».
З посиланням на обізнане джерело в дипломатичних колах, «Кан» повідомляє також, що МЗС Ізраїлю висловило Росії свій протест у зв'язку з постачанням іранських дронів. Ноту протесту було передано послом Ізраїлю у Москві заступнику міністра закордонних справ РФ Михайлу Богданову.
sashaqbl написав:............ Щодо сільських учнів - в них доступ до вищої освіти все одно обмежений через значно гіршу ніж в місті, якість шкільної освіти. Як правило, абітурієнти з міста набагато краще підготовлені.
Так было всегда и причины вполне понятны. Что касается постоянного снижения уровня подготовки выпускников школы, по-моему, причина в том, о чём я уже писал - дети видят, что в жизни в Украине сегодня знания мало востребованы. И обычно у нас материальное благополучие не очень зависит от знаний, а определяется совсем другими вещами. + сегодня масс-медиа выставляют героями дня людей, которые на виду - спортсмены, артисты кино (зачастую бездарные), певцы (часто безголосые, зато "гламурные"), блогеры (часто совершенно безграмотные). Об уровне их интеллекта часто говорить не приходится. Я не против всех них (кроме безграмотных ЛОМов), развлечения нужны, но для развития общества важнее всё же учёные, инженеры, медики.
Hotab написав:Та досить і справді з нього. Якщо він там по своїх глупості щось таке і казав, то він кров'ю та потом змив ці ганебні слова.
Так, я нажаль багато років не слідкував за форумом, незнаю яким був Успіх в довоєнний час, але зараз він, як мінімум, заслуговує на повагу і вдячність
Я не помню у него таких слов. Чтобы это обсуждать, нужна цитата, а лучше ссылка на его пост. Возможно, он говорил о том, что стоит отдать Л/ДНР. Так об этом говорили довольно многие. И, думаю, если бы это позволило избежать войны, на это стоило пойти. Сегодняшние потери не оправданы освобождением Донбасса. Но вполне возможно, что такая уступка не помогла бы (хотя это заметно ослабило бы аргументы росс. пропагандонов) и Путин всё равно развязал бы войну. Сейчас всё это только гадания, причём, совершенно не актуальные. А в довоенное время Успіх ,больше переживал за свой бизнес и снижение его доходности и думал, чем заниматься для того, чтобы нормально зарабатывать с меньшими затратами времени.
ЛАД написав:Я не против всех них (кроме безграмотных ЛОМов), развлечения нужны, но для развития общества важнее всё же учёные, инженеры, медики.
так складається враження що багато років іде пропаганда бути якимось балбесом/нікчемою (переважно в сфері медіа / розваг і т.д.) а не вченим чи інженером чи вчителем (які ставали синонімами невдах і бідноти)...
однокласниці моємі мами мріяли стати лікарками/медсестрами, а однокласниці вже моєї дочки мріють заробляти мільйони лежачи на дивані і розказуючи в інстаграмі що вони поїли на сніданок ))
ЛАД написав:Я не против всех них (кроме безграмотных ЛОМов), развлечения нужны, но для развития общества важнее всё же учёные, инженеры, медики.
так складається враження що багато років іде пропаганда бути якимось балбесом/нікчемою (переважно в сфері медіа / розваг і т.д.) а не вченим чи інженером чи вчителем (які ставали синонімами невдах і бідноти)...
однокласниці моємі мами мріяли стати лікарками/медсестрами, а однокласниці вже моєї дочки мріють заробляти мільйони лежачи на дивані і розказуючи в інстаграмі що вони поїли на сніданок ))
К сожалению, это не пропаганда, а наша реальность.