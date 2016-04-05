Если Иран начнет поставки баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты: об этом председатель Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата заявил на форуме в Бахрейне, сообщает государственная медиакорпорация "Кан".
В сообщении "Кан" нет указания на то, что речь идет о ракетах израильского производства. Но большинство аналитиков и экспертов предположили, что предупреждение касалось именно этого вида вооружения.
Было бы неплохо, если Израиль часть высокоточных ракет отправит по месту производства иранских ракет.
Так вже відправляє. А з повідомлення вище "Если Иран начнет поставки баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты" можна зрозуміти, що Україна може отримати саме ті балістичні ракети, що іран поставляє до росії - "нет указания на то, что речь идет о ракетах израильского производства"...[/quote]
Ізраїль розпочне постачання високоточних ракет Україні, якщо Іран передасть Росії свої балістичні ракети. Про це, як повідомляє телеканал «Кан», заявив глава Штабу національної безпеки Еяль Хулата. Штаб національної безпеки це аналог нашого РНБО. Еяль Хулата в минулому офіцер «Моссад».
З посиланням на обізнане джерело в дипломатичних колах, «Кан» повідомляє також, що МЗС Ізраїлю висловило Росії свій протест у зв'язку з постачанням іранських дронів. Ноту протесту було передано послом Ізраїлю у Москві заступнику міністра закордонних справ РФ Михайлу Богданову.
sashaqbl написав:............ Щодо сільських учнів - в них доступ до вищої освіти все одно обмежений через значно гіршу ніж в місті, якість шкільної освіти. Як правило, абітурієнти з міста набагато краще підготовлені.
Так было всегда и причины вполне понятны. Что касается постоянного снижения уровня подготовки выпускников школы, по-моему, причина в том, о чём я уже писал - дети видят, что в жизни в Украине сегодня знания мало востребованы. И обычно у нас материальное благополучие не очень зависит от знаний, а определяется совсем другими вещами. + сегодня масс-медиа выставляют героями дня людей, которые на виду - спортсмены, артисты кино (зачастую бездарные), певцы (часто безголосые, зато "гламурные"), блогеры (часто совершенно безграмотные). Об уровне их интеллекта часто говорить не приходится. Я не против всех них (кроме безграмотных ЛОМов), развлечения нужны, но для развития общества важнее всё же учёные, инженеры, медики.
Hotab написав:Та досить і справді з нього. Якщо він там по своїх глупості щось таке і казав, то він кров'ю та потом змив ці ганебні слова.
Так, я нажаль багато років не слідкував за форумом, незнаю яким був Успіх в довоєнний час, але зараз він, як мінімум, заслуговує на повагу і вдячність
Я не помню у него таких слов. Чтобы это обсуждать, нужна цитата, а лучше ссылка на его пост. Возможно, он говорил о том, что стоит отдать Л/ДНР. Так об этом говорили довольно многие. И, думаю, если бы это позволило избежать войны, на это стоило пойти. Сегодняшние потери не оправданы освобождением Донбасса. Но вполне возможно, что такая уступка не помогла бы (хотя это заметно ослабило бы аргументы росс. пропагандонов) и Путин всё равно развязал бы войну. Сейчас всё это только гадания, причём, совершенно не актуальные. А в довоенное время Успіх ,больше переживал за свой бизнес и снижение его доходности и думал, чем заниматься для того, чтобы нормально зарабатывать с меньшими затратами времени.
ЛАД написав:Я не против всех них (кроме безграмотных ЛОМов), развлечения нужны, но для развития общества важнее всё же учёные, инженеры, медики.
так складається враження що багато років іде пропаганда бути якимось балбесом/нікчемою (переважно в сфері медіа / розваг і т.д.) а не вченим чи інженером чи вчителем (які ставали синонімами невдах і бідноти)...
однокласниці моємі мами мріяли стати лікарками/медсестрами, а однокласниці вже моєї дочки мріють заробляти мільйони лежачи на дивані і розказуючи в інстаграмі що вони поїли на сніданок ))
ЛАД написав:Я не против всех них (кроме безграмотных ЛОМов), развлечения нужны, но для развития общества важнее всё же учёные, инженеры, медики.
так складається враження що багато років іде пропаганда бути якимось балбесом/нікчемою (переважно в сфері медіа / розваг і т.д.) а не вченим чи інженером чи вчителем (які ставали синонімами невдах і бідноти)...
однокласниці моємі мами мріяли стати лікарками/медсестрами, а однокласниці вже моєї дочки мріють заробляти мільйони лежачи на дивані і розказуючи в інстаграмі що вони поїли на сніданок ))
К сожалению, это не пропаганда, а наша реальность.
Германия предложила предоставить Польше зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, чтобы помочь Варшаве защитить воздушное пространство на фоне падения ракеты в польском селе Пшеводув в 5 км от границы с Украиной вечером 15 ноября. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в интервью газетам Rheinische Post и General Anzeiger, которое они публикуют в понедельник, 21 ноября.
"Мы предложили Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства - с помощью истребителей Eurofighter и систем противовоздушной обороны Patriot", - указала Ламбрехт на фоне опасений, что война может перекинуться через границу Украины. ....... В годы холодной войны у ФРГ - как у передового государства НАТО - были 36 комплексов Patriot. Сейчас ВС Германии располагают 12 комплексами Patriot, два из которых развернуты в Словакии, передает агентство Reuters.
Letusrock написав:так складається враження що багато років іде пропаганда бути якимось балбесом/нікчемою (переважно в сфері медіа / розваг і т.д.) а не вченим чи інженером чи вчителем (які ставали синонімами невдах і бідноти)...
Я з цим не згоден. Значною мірою проблема в кадрах. На жаль, совок(та й постсовок) будував систему "я начальник - ти дурак", яка не сприяла ініціативі. У школі(як вищій, так і середній) - це лишилося, при чому як відносинах адміністрації з викладацьким складом, так і у системі "викладач-учень". Але якщо в совку це працювало, то зараз - не дуже. Учень/студент достатньо обізнаний про свої права, рідше про обовязки, але зацікавити його викладач, як правило не вміє, та й не хоче. Додає гостроти цьому соусу низький рівень зарплат, відповідно, низька якість кадрів серед викладацького складу. А щодо реклами - і в совку імя Гагаріна було на порядок відоміше, ніж Корольова. Разом з тим, я не думаю, що знайдеться багато підлітків, які не чули про Ілона Маска, Біла Гейтса чи Цукерберга.
"Очевидно, что Россия, а также Китай играли и продолжают играть важную роль. В то же время очевидно, что регион стремится диверсифицировать свои отношения и рассматривает ЕС как наиболее подходящего партнера", - указал глава европейской дипломатии. По его словам, региональные лидеры осуществляют реформы. Кроме того, улучшаются отношения между государствами Центральной Азии.
За последние десять лет ЕС направил в регион более 100 млрд евро, что делает Евросоюз крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций, намного опережающим Россию и Китай, отметил Боррель. "Более того, скоро мы будем отмечать 30-летие дипломатических отношений. Ключевая задача - заложить эти основы и придать новый импульс, принимая во внимание быстро меняющийся геополитический контекст", - добавил он.
ЛАД написав:Но вполне возможно, что такая уступка не помогла бы (хотя это заметно ослабило бы аргументы росс. пропагандонов) и Путин всё равно развязал бы войну.
Це очевидно, що не помогла б. Які тут сумніви. Коли це вовку було достатньо половинки ягнятка. Да такому вовку, який був ще не битий, а також впевнений, що ягня кволе (а інакше чому б воно добровільно віддало вовку на обід дві свої лапи). Це тільки б підзадорило путлєра , який відчув би смак крові і легкої здобичі.