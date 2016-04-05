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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2754275527562757>
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Це очевидно, що не помогла б.
Які тут сумніви. Коли це вовку було достатньо половинки ягнятка. Да такому вовку, який був ще не битий, а також впевнений, що ягня кволе (а інакше чому б воно добровільно віддало вовку на обід дві свої лапи).
Це тільки б підзадорило путлєра , який відчув би смак крові і легкої здобичі.

Абсолютно підтримую. Більше того, судячи з того, яка ситуація склалася на тепер, заяви Зеленського про "мір в глазах" і спроби розведення військ власне й підзадорили його...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 16:42

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Но вполне возможно, что такая уступка не помогла бы (хотя это заметно ослабило бы аргументы росс. пропагандонов) и Путин всё равно развязал бы войну.


Це очевидно, що не помогла б.
Які тут сумніви. Коли це вовку було достатньо половинки ягнятка. Да такому вовку, який був ще не битий, а також впевнений, що ягня кволе (а інакше чому б воно добровільно віддало вовку на обід дві свої лапи).
Це тільки б підзадорило путлєра , який відчув би смак крові і легкої здобичі.

Не уверен, но спорить не буду. Сегодня это уже не имеет никакого смысла.

Понравилось:
Мистер Иммельт был «всезнайкой», как сказал мне мистер Уэлч. «И вы не можете быть всезнайкой и управлять компанией такого размера. Вот вкратце. У него был ответ на все. Он знал, кто похоронен в могиле неизвестного солдата, ясно? Он никого не слушал, — сказал мистер Уэлч. «Если вы хотите повесить на меня неудачу, я ее пропустил».

https://www.nytimes.com/2022/11/21/opinion/jack-welch-ge-jeff-immelt.html
Это о гендиректоре GE. Мне кого-то напоминает. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сегодня это уже не имеет никакого смысла.

"Імєєт". Тому що таке питання може постати і зараз. Ви б підтримали варіант заморозки зараз на позиціях "як є"?
Там би вам нагарантував путєн "тепер вже точно не нападу", тільки дайте йому зібратись з силами.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:02

Ещё в связи с прилётом ракеты в Польшу:
Министр обороны Мариуш Блащак заявил, что в понедельник обсудит размещение систем Patriot с властями Германии и «предложит разместить систему на границе с Украиной», написал он в Twitter.
......
У Польши уже есть ракеты Patriot, установленные Соединенными Штатами для защиты аэропорта в Жешуве, ключевого узла транзита оружия в Украину, который находится примерно в 50 милях от украинской границы.

https://www.nytimes.com/live/2022/11/21/world/russia-ukraine-war-news#after-a-blast-inside-polish-territory-germany-offers-help-with-air-defense
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:05

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Сегодня это уже не имеет никакого смысла.

"Імєєт". Тому що таке питання може постати і зараз. Ви б підтримали варіант заморозки зараз на позиціях "як є"?
Там би вам нагарантував путєн "тепер вже точно не нападу", тільки дайте йому зібратись з силами.

Простите, но сегодня совершенно не те условия, что были до 24.02 и не те "позиции".
Не підтримав би. Категорично.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 21 лис, 2022 17:20, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:сегодня совершенно не те условия, что были до 24.02

А які сьогодні умови?
На яких умовах ви б підтримали мирну угоду і визнання ордло до 24.02.22?

Нагадаю, передвоєнною вимогою путіна було:
ніякого НАТО в Україні, визнання окупованого , як територія НЕ Україна. (розповіді, що НАТО має повернутись на 30 років назад я не розглядаю, то вже справді маразм і підняття ставок).
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Нагадаю, передвоєнною вимогою путіна було:
ніякого НАТО в Україні, визнання окупованого , як територія НЕ Україна.

Думаю, що останні дні лютого більшість була б готова на таке погодитися. Та на той момент Росія хотіла більше...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:17

  Hotab написав:
  ЛАД написав:платить за курсы возможность есть далеко не у всех.

При бажанні, вивчити англійську на рівні "міцний випускник школи " , це рівень десь В1, можна самостійно і без школи, і без платних курсів. За пару років. Повний ютуб уроків та повно speaking clubs.
Потім взяти кілька уроків репетитора, щоб вказав на помилки і все.
....

Можно.
Но, во-первых, уровень В1 всё же маловато. Во-вторых, учёба с преподавателем (хорошим) гораздо эффективнее и ребёнок не взрослый, ему заставить себя заниматься без контроля значительно сложнее. Да и взрослому нелегко без конкретного стимула.
Эффективность обучения по ютубу и вообще интернету не знаю.
Но об английском я писал условно. Тогда было много спортсекций, всяких авиамодельных и прочих кружков. Те же танцы, художественные кружки. Вы же не предложите заниматься спортом по интернету. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Та на той момент Росія хотіла більше...

Це якраз чергове підтвердження, що цій собаці потрібно більше і більше, коли він відчуває , що йому поступаються і виконують його забаганки. Тому будь-які поступки, аби замириьи - це шлях в "нікуди".
Нажаль у нас є такі от ЛАДи, які готові заради дожити старість в мирі і спокої, підкласти подлянку на наступні покоління.

  ЛАД написав:Вы же не предложите заниматься спортом по интернету.

Я запропоную займатись спортом в залі самостійно, а от купівлю тренера можна замінити уроком по інету. Так собі порівняння.

Як і в спорті, так і англ - ніхто замість особи зусилля не докладе. Ні тренер, ні вчитель. Питання стояло, що зараз дорого вчити англійську з репетитором, а школа мало що дає. Відповідь все та сама: до того рівня , що давала радянська школа (максимум В1) самому вивчити неважко і безкоштовно.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 21 лис, 2022 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:22

  budivelnik написав:Підтримування і пропаганду в суспільстві всього двох думок
Перша - у негараздах винуваті всі крім мене
Друга - багаті=зло

Тормозить розвиток цього суспільства сильніше ніж московська агресія....
Не можна в бідному(матеріально) суспільстві просувати гасла
- головне щастя...
чи
- головне рівність
і іншу муру, по тій простій причині, що спочатку
повітря
потім вода
потім харчі
потім медицина
потім освіта
потім відпочинок
і тільки потім - щастя....

Правда якщо людина щаслива що ефективно виконує перших 5 пунктів - то може їй і не потрібно йти до шостого?

А работать кто будет?
Или будем только "руководить"?
Или будем только "налоги собирать"?
Или будем только "десятину церковную собирать"?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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