Hotab написав:Це очевидно, що не помогла б. Які тут сумніви. Коли це вовку було достатньо половинки ягнятка. Да такому вовку, який був ще не битий, а також впевнений, що ягня кволе (а інакше чому б воно добровільно віддало вовку на обід дві свої лапи). Це тільки б підзадорило путлєра , який відчув би смак крові і легкої здобичі.
Абсолютно підтримую. Більше того, судячи з того, яка ситуація склалася на тепер, заяви Зеленського про "мір в глазах" і спроби розведення військ власне й підзадорили його...
ЛАД написав:Но вполне возможно, что такая уступка не помогла бы (хотя это заметно ослабило бы аргументы росс. пропагандонов) и Путин всё равно развязал бы войну.
Це очевидно, що не помогла б. Які тут сумніви. Коли це вовку було достатньо половинки ягнятка. Да такому вовку, який був ще не битий, а також впевнений, що ягня кволе (а інакше чому б воно добровільно віддало вовку на обід дві свої лапи). Це тільки б підзадорило путлєра , який відчув би смак крові і легкої здобичі.
Не уверен, но спорить не буду. Сегодня это уже не имеет никакого смысла.
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Мистер Иммельт был «всезнайкой», как сказал мне мистер Уэлч. «И вы не можете быть всезнайкой и управлять компанией такого размера. Вот вкратце. У него был ответ на все. Он знал, кто похоронен в могиле неизвестного солдата, ясно? Он никого не слушал, — сказал мистер Уэлч. «Если вы хотите повесить на меня неудачу, я ее пропустил».
ЛАД написав:Сегодня это уже не имеет никакого смысла.
"Імєєт". Тому що таке питання може постати і зараз. Ви б підтримали варіант заморозки зараз на позиціях "як є"? Там би вам нагарантував путєн "тепер вже точно не нападу", тільки дайте йому зібратись з силами.
Министр обороны Мариуш Блащак заявил, что в понедельник обсудит размещение систем Patriot с властями Германии и «предложит разместить систему на границе с Украиной», написал он в Twitter. ...... У Польши уже есть ракеты Patriot, установленные Соединенными Штатами для защиты аэропорта в Жешуве, ключевого узла транзита оружия в Украину, который находится примерно в 50 милях от украинской границы.
ЛАД написав:Сегодня это уже не имеет никакого смысла.
"Імєєт". Тому що таке питання може постати і зараз. Ви б підтримали варіант заморозки зараз на позиціях "як є"? Там би вам нагарантував путєн "тепер вже точно не нападу", тільки дайте йому зібратись з силами.
Простите, но сегодня совершенно не те условия, что были до 24.02 и не те "позиции". Не підтримав би. Категорично.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 21 лис, 2022 17:20, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:сегодня совершенно не те условия, что были до 24.02
А які сьогодні умови? На яких умовах ви б підтримали мирну угоду і визнання ордло до 24.02.22?
Нагадаю, передвоєнною вимогою путіна було: ніякого НАТО в Україні, визнання окупованого , як територія НЕ Україна. (розповіді, що НАТО має повернутись на 30 років назад я не розглядаю, то вже справді маразм і підняття ставок).
ЛАД написав:платить за курсы возможность есть далеко не у всех.
При бажанні, вивчити англійську на рівні "міцний випускник школи " , це рівень десь В1, можна самостійно і без школи, і без платних курсів. За пару років. Повний ютуб уроків та повно speaking clubs. Потім взяти кілька уроків репетитора, щоб вказав на помилки і все. ....
Можно. Но, во-первых, уровень В1 всё же маловато. Во-вторых, учёба с преподавателем (хорошим) гораздо эффективнее и ребёнок не взрослый, ему заставить себя заниматься без контроля значительно сложнее. Да и взрослому нелегко без конкретного стимула. Эффективность обучения по ютубу и вообще интернету не знаю. Но об английском я писал условно. Тогда было много спортсекций, всяких авиамодельных и прочих кружков. Те же танцы, художественные кружки. Вы же не предложите заниматься спортом по интернету.
sashaqbl написав:Та на той момент Росія хотіла більше...
Це якраз чергове підтвердження, що цій собаці потрібно більше і більше, коли він відчуває , що йому поступаються і виконують його забаганки. Тому будь-які поступки, аби замириьи - це шлях в "нікуди". Нажаль у нас є такі от ЛАДи, які готові заради дожити старість в мирі і спокої, підкласти подлянку на наступні покоління.
ЛАД написав:Вы же не предложите заниматься спортом по интернету.
Я запропоную займатись спортом в залі самостійно, а от купівлю тренера можна замінити уроком по інету. Так собі порівняння.
Як і в спорті, так і англ - ніхто замість особи зусилля не докладе. Ні тренер, ні вчитель. Питання стояло, що зараз дорого вчити англійську з репетитором, а школа мало що дає. Відповідь все та сама: до того рівня , що давала радянська школа (максимум В1) самому вивчити неважко і безкоштовно.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 21 лис, 2022 17:24, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:в моєму районі (приватний сектор)-більше 40% дітей отримують освіту за кордоном-Словаччина, Польща, Німеччина, Канада)
Вы прекрасно знаете, сколько стоит образование и жизнь за границей. По итогу в таком варианте образование станет элитарным и позволить его своим детям смогут 80 тыс. моряков, ещё примерно столько же IT-шников и, допустим, ещё столько же бизнесменов. Демократия на марше.
у знайомого дочка в польщі у вузі навчалася. вона там ледь не на бюджеті чи за незначні виплати, не більші ніж у нас, точних деталей, на жаль не знаю. але точно знаю, що знайомий багато не стянув би. та й самому якось попадалися оголошення, що польські вузи на подібних умовах набирали в україні студентів. не провідні напевно, але все ж. ну правда це було років 7-8 тому.
Польша(в Польше на бюджет легче поступить, чем у нас - племянники заканчивали) Германия Британия США(но там только по отдельным программам) Украинцам можно было попасть на бюджет(это по нашим меркам)