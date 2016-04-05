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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 27552756275727582759>
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но об английском я писал условно. Тогда было много спортсекций, всяких авиамодельных и прочих кружков. Те же танцы, художественные кружки. Вы же не предложите заниматься спортом по интернету.
ну, уж танцам/вокалу/сценическому искусству сейчас учат в промышленных масштабах. Благо, современный мир создал иллюзию, что именно там путь к успеху.
С техническими кружками похуже, это правда, но тут надо признать, что это "похуже" явилось следствием падения спроса. А причина в пожеланиях детей и их родителей.
С английским (немецким, польским) - вообще смешно сравнивать ситуации. В 80-е если кто и учил язык сверх школьной программы, то единицы и только в старших классах. А сейчас нормой стали занятия даже для дошкольников. И в целом, английский сверх школьного минимума изучают в разы больше детей, пусть это и платно. То есть, стоимость доп занятий возросла, но готовность родителе их оплачивать возросла ещё больше :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:30

  wild.tomcat написав:
  budivelnik написав:
  wild.tomcat написав:розумієте, це у вас капітал - це бабло. і мірило успішності - бабло. а в когось все зовсім інакше
Ви відстали на 30 років
Це в совку було -БАБЛО
В мене - капітал
....
І тут виходите ви весь в білому..... і заявляєте що капітал - це фуфло.
от власне, що для вас капітал - це бабло. що тільки що ви успішно довели всім. а взагалі то, він може бути різним, в різних формах, так би мовити. але вам цього не осилити. вже мабуть. так що збийтеся. і заспокойтеся. і майте хоч трохи повагу до відвідувачів цього форуму - перестаньте тикати своїм "капіталом" всім і кожному, при нагоді і без.
Читаючи вас, я розумію загальну проблему суспільства..але на жаль ви як представник тієї частки суспільства в якої вавка в голові - не в стані зрозуміти що я пробую донести....
Давайте на прикладах - може вийде...
Макроприклад
СРСР - створився,
потім політика військового капіталізму,
потім НЕП ,
потім Індустріалізація і демонтаж селянства з примусовим загоном в колгоспи,
потім будівництво комунізмуу, (Хрущов на зїзді обіцяв до 1980 побудувати)
потім будівництво розвинутого соціалізму (Брєжнєв)
потім гласність і перебудова (Горбачєв)
потім спроба капіталізму
розвал....

Кожен з цих етапів мав якусь стержневу для себе ідею , яка скріплювала всю Державу.
І якщо ідеї Хрущова перенести в Сталінський чи Брєжнєвський період - вони б виглядали несумісними і непотрібними( а частенько навіть шкідливими)

Тому для України
період 1990-2005 - шкідливо хизуватись багатством , бо
а - багатих мало
б - люмпенів багато
в - совків в головах ще більше
період 2005-2010 - совкове мишлення потихеньку трансформується але не зникає , зявляються ті хто працює на Захід , які багатші в рази від середньостатистичних і хочуть вже і сьогодні Європейських цінностей...
але бідних ще досить і поки є 30% населення яке риється практично в сміттєвих баках - ні хизуватись багатством ні закликати до Європейських правил - якось не серьозно
період 2010-2030
короткий проміжок, в якому багатство( матеріальне) повинно бути більшим пріорітетом ніж багатство духовне...
Треба спочатку всіх нагодувати..але ніколи 3% не нагодують 50%...
Треба кількість тих хто може прогодувати себе сам збільшити з сьогоднішніх 30% до більшості в 50%+
Тобто пропаганда того що багатий це не злодій
багатий=корисний=успішний....

І тільки після 2030 року( тобто вже в другому поколінні Незалежних Українців) можна переходити до духовних багатств..

І останнєЯкщо людина робить щось корисне для суспільства - така людина повинна бути багата
Якщо ж вона бомж - то або вона робить не те, або суспільство не дозріло до того що робить цей бідний...

Як висновок
якщо ти корисний суспільству - ти повинен бути багатий...

І тільки тоді зявиться маса тих хто схоче бути БАГАТИМ бо це КОРИСНО/ПОТРІБНО для суспільства.

Ваша ж позиція про багатих духом але голодних геніїв- просто ретрансляція совкової бідності..Тоді тільки так могли пояснити бідність..

І останнє
Забігання вперед, тобто заклики/приклади що в розвинутих країнах по іншому - не що інше ніж блеф/дим/туман-яким вас нагодували ваші вороги.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:33

Не прошло и 8ми лет:
Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом, - Чернев
Парламентская ассамблея НАТО, которая сейчас проходит в Мадриде, призвала создать специальный Международный трибунал для наказания российских преступников и признала РФ государством-террористом.

"Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО", – заявил Чернев. Источник: https://censor.net/ru/n3382072
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:33

Це якесь неподобство(((!

Укрзалізниця тишком-нишком замінила потяг 122 "Миколаїв-Київ" на потяг 102 "Херсон-Київ", пустивши його через Мико. У херсонському потязі з 14 вагонів чомусь лише один люкс, а у миколаївському їх було два вагони з 9-ти :cry: Не розумію цієї економії, тим більше, що потяг курсує через день - могли б пустити обидва потяги та було б щоденне сполучення з Києвом і Півднем.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:35

  mephala написав:
  budivelnik написав:
  prodigy написав:Наши доморощенные «протестанты» против отключения электроэнергии явились таки поводом для массового их упоминания в различных российских пабликах, таки принесли «пользу».понятно, что «полезные идиоты» всегда проявляются в критических ситуациях, вот оно и вылезло.....
Повністю погоджуюсь ...
При цьому пропоную розширити тих кого можна внести в категорію корисних ідіотів
Наприклад ті, які скаржаться що зараз щось гірше/дешевше ніж було до ВІЙНИ....
Ті хто розхитують ситуацію постійними пошуками винуватих в їх житті...
Простий приклад в обговоренні автономних систем живлення...
Чи можна навіть зараз зібрати таку систему - так можна
Скільки буде коштувати - від 4000 грн( на 10 хвилин)...до 50 000 грн(на 10 годин)
Чи є в доступі - так
Чи можна дешевше - так
І ще багато ТАК...
Але ж валом тутешніх мешканців шукають г..но в задниці.І вони його знайдуть , бо вірно визначили де шукати...
Але при цьому навіть не припустили , що якщо замінити г..но на щось корисніше - то можна як знайти так і не потрапляти в задницю від слова взагалі.
если кто забыл то все началось вот с этого
Вартість резервних 6Квт*год з інвертором на 1500Вт - 30 000 грнто я все таки хотел бы купить такое за 30К которое держит хату 6 часов.
Що заважає
1 Алібаба- 6 квт годин по 80 доларів+240 доларів доставка=720 доларів
2 Упс від 40 до 60 доларів потужністю в піку 1,2Квт....номіналом 0,8 квт - в інтернеті валом....

Чи ви хотіли не відриваючи 5-ту точку під час коли всі кинулись шукати те що інші вже зробили рік тому - отримати краще і дешевше?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:40

  lapay написав:Проблема не в грошах, а в зброї. Захід готувався до великої війни авіацією, Совок танковими армадами і артилерією
. В 21-ому столітті ПЗРК і ЗРК зробили авіаційні атаки і танкові клини неможливим, залишилась артилерія, ракети, безпілотники.
І ми, і раша, витрачаємо боєприпасів і артилерійські системи на один-два порядки більше, ніж виробляє Захід і Раша, і запаси вичерпуються в обох сторін.
В цьому проблема, а не в грошах.

Если на начало полномасштабной Войны в Украине у нас было превосходство ударных БПЛА,
На сегодня, орки уже имеют значительное превосходство в ударных БПЛА.
Это прежде всего "Ланцет" и "Шахид".
Иранские, так, вообще конкретно добавили ударную мощь оркам.
И их перечень только растёт.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:52

  Hotab написав:
  sashaqbl написав:Та на той момент Росія хотіла більше...

Це якраз чергове підтвердження, що цій собаці потрібно більше і більше, коли він відчуває , що йому поступаються і виконують його забаганки. Тому будь-які поступки, аби замириьи - це шлях в "нікуди".
Нажаль у нас є такі от ЛАДи, які готові заради дожити старість в мирі і спокої, підкласти подлянку на наступні покоління.

Не "будь-які".
sashaqbl верно написал: "Думаю, що останні дні лютого більшість була б готова на таке погодитися." И не только в последние дни февраля, но и в марте, когда, вроде, были какие-то переговоры и даже какие-то предварительные договорённости. Почему они сорвались, не знаю.
И Вы знаете, я могу дожить как-нибудь и так, хотя, конечно в мире и спокойствии лучше.
Я как раз больше переживаю за детей и внуков.
А вообще стоит определиться за что мы воюем - за людей? за территории? ещё за что-то?
А то здесь уже высказывалось и такое - "хорошо, что в Л/ДНР призывают поголовно. Чем больше погибнут, тем легче нам будет после победы". По этой логике нам жители Донбасса не нужны, они враги, их надо уничтожать. Что будем делать с выжившими после победы? Ссылать в ГУЛАГ на "перевоспитание"? Так у нас Сибири нет.
Вы скажете: "Воюем за независимость!" Согласен. Но независимость без Донбасса, жителей которого рассматриваете как врагов и который в 2014 предлагали огораживать, вас не устраивает?
Не помните, что до 24.02 на политветке достаточно часто проскакивало от жителей западных регионов: "Чего это мы должны воевать за Донбасс?" И я как раз выступал против таких высказываний.
В НАТО нас и сегодня не особо принимают.
Думаю, что если бы год назад провели референдум - отказ от Донбасса по линии разграничения или война (если бы ещё и объяснили людям, что такое современная война и какие разрушения будут), результат был бы однозначным.
Простите, но Вас иногда заносит.

  ЛАД написав:Вы же не предложите заниматься спортом по интернету.

Я запропоную займатись спортом в залі самостійно, а от купівлю тренера можна замінити уроком по інету. Так собі порівняння.

В каком зале Вы сможете заниматься бесплатно? Борьбой или боксом тоже будете заниматься по интернету? Гимнастикой? Волейболом?...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Думаю, что если бы год назад провели референдум - отказ от Донбасса по линии разграничения или война (если бы ещё и объяснили людям, что такое современная война и какие разрушения будут), результат был бы однозначным.
Простите, но Вас иногда заносит.


згоден, більшість би проголосувало проти війни і відмовилось від донбасу, але чи зупинило б це путіна?
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:59

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Но об английском я писал условно. Тогда было много спортсекций, всяких авиамодельных и прочих кружков. Те же танцы, художественные кружки. Вы же не предложите заниматься спортом по интернету.
ну, уж танцам/вокалу/сценическому искусству сейчас учат в промышленных масштабах. Благо, современный мир создал иллюзию, что именно там путь к успеху.
С техническими кружками похуже, это правда, но тут надо признать, что это "похуже" явилось следствием падения спроса. А причина в пожеланиях детей и их родителей.
С английским (немецким, польским) - вообще смешно сравнивать ситуации. В 80-е если кто и учил язык сверх школьной программы, то единицы и только в старших классах. А сейчас нормой стали занятия даже для дошкольников. И в целом, английский сверх школьного минимума изучают в разы больше детей, пусть это и платно. То есть, стоимость доп занятий возросла, но готовность родителе их оплачивать возросла ещё больше :-)

Не знаю, как можно учиться бальным танцам/вокалу/сценическому искусству по интернету.
И ещё раз - не переносите опыт Вашего окружения (среднего класса) на всех. Да, учат больше, но далеко не все (даже желающие). И не из-за отсутствия желания, а из-за отсутствия денег.
Ходили бы и на технические кружки. А где их найти?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:04

якщо ти корисний суспільству - ти повинен бути багатий...

Учёный полезен обществу. Но его богатство зависит не от него, а от отношения общества и государства.
Нищенские зарплаты учителей и медиков от них не зависят. Хотя они точно полезны и нужны обществу.
ЛАД
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