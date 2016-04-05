Додано: Пон 21 лис, 2022 17:52

Hotab написав: sashaqbl написав: Та на той момент Росія хотіла більше... Та на той момент Росія хотіла більше...

Це якраз чергове підтвердження, що цій собаці потрібно більше і більше, коли він відчуває , що йому поступаються і виконують його забаганки. Тому будь-які поступки, аби замириьи - це шлях в "нікуди".

Нажаль у нас є такі от ЛАДи, які готові заради дожити старість в мирі і спокої, підкласти подлянку на наступні покоління. Це якраз чергове підтвердження, що цій собаці потрібно більше і більше, коли він відчуває , що йому поступаються і виконують його забаганки. Тому будь-які поступки, аби замириьи - це шлях в "нікуди".Нажаль у нас є такі от ЛАДи, які готові заради дожити старість в мирі і спокої, підкласти подлянку на наступні покоління.

на таке

ЛАД написав: Вы же не предложите заниматься спортом по интернету. Вы же не предложите заниматься спортом по интернету.

Я запропоную займатись спортом в залі самостійно, а от купівлю тренера можна замінити уроком по інету. Так собі порівняння. Я запропоную займатись спортом в залі самостійно, а от купівлю тренера можна замінити уроком по інету. Так собі порівняння.

Не "будь-які".верно написал: "Думаю, що останні дні лютого більшість була б готовапогодитися." И не только в последние дни февраля, но и в марте, когда, вроде, были какие-то переговоры и даже какие-то предварительные договорённости. Почему они сорвались, не знаю.И Вы знаете, я могу дожить как-нибудь и так, хотя, конечно в мире и спокойствии лучше.Я как раз больше переживаю за детей и внуков.А вообще стоит определиться за что мы воюем - за людей? за территории? ещё за что-то?А то здесь уже высказывалось и такое - "хорошо, что в Л/ДНР призывают поголовно. Чем больше погибнут, тем легче нам будет после победы". По этой логике нам жители Донбасса не нужны, они враги, их надо уничтожать. Что будем делать с выжившими после победы? Ссылать в ГУЛАГ на "перевоспитание"? Так у нас Сибири нет.Вы скажете: "Воюем за независимость!" Согласен. Но независимость без Донбасса, жителей которого рассматриваете как врагов и который в 2014 предлагали огораживать, вас не устраивает?Не помните, что до 24.02 на политветке достаточно часто проскакивало от жителей западных регионов: "Чего это мы должны воевать за Донбасс?" И я как раз выступал против таких высказываний.В НАТО нас и сегодня не особо принимают.Думаю, что если бы год назад провели референдум - отказ от Донбасса по линии разграничения или война (если бы ещё и объяснили людям, что такое современная война и какие разрушения будут), результат был бы однозначным.Простите, но Вас иногда заносит.В каком зале Вы сможете заниматься бесплатно? Борьбой или боксом тоже будете заниматься по интернету? Гимнастикой? Волейболом?...