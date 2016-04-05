budivelnik написав:І останнєЯкщо людина робить щось корисне для суспільства - така людина повинна бути багата Якщо ж вона бомж - то або вона робить не те, або суспільство не дозріло до того що робить цей бідний...
Як висновок якщо ти корисний суспільству - ти повинен бути багатий...
І тільки тоді зявиться маса тих хто схоче бути БАГАТИМ бо це КОРИСНО/ПОТРІБНО для суспільства.
Учёный полезен обществу. Но его богатство зависит не от него, а от отношения общества и государства. Нищенские зарплаты учителей и медиков от них не зависят. Хотя они точно полезны и нужны обществу.
Так ми ж не про твій совок,який навічно вавкою застряг в тебе в голові.
Приведи мені приклад бідного лікаря чи вченого в Європі/Штатах/Канаді...
Суть моїх повідомлень Замість совкового фуфла про служіння комусь заради високої мети... Просто служи собі і своїй сімї...і якщо твоя служба буде потрібною суспільству - то станеш багатим... Не потрібною - два варіанти переглянути свої погляди залишитись бомжем.
Ти вибрав бомжарню як яя розумію?
ПС Виривання з контексту суть - до добра не приведе В будь-якому суспільстві були хороші досягнення( навіть канібали прийшли до того що смажене мясо смачніше) Але як би не було добре в окремих деталях в совку - совок програв по суті.. Просте порівняння Які б круглі колеса не були в суспільстві - відсутність паровоза і залізної дороги цьому суспільству не поможе встояти.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 21 лис, 2022 18:11, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Думаю, что если бы год назад провели референдум - отказ от Донбасса по линии разграничения или война (если бы ещё и объяснили людям, что такое современная война и какие разрушения будут), результат был бы однозначным. Простите, но Вас иногда заносит.
згоден, більшість би проголосувало проти війни і відмовилось від донбасу, але чи зупинило б це путіна?
Уже писал - не знаю, не уверен. Но такое наше предложение, как минимум, сильно ослабило бы аргументацию росс. пропагандонов о "защите населения Донбасса".
budivelnik написав:........Так ми ж не про твій совок,який навічно вавкою застряг в тебе в голові.
Приведи мені приклад бідного лікаря чи вченого в Європі/Штатах/Канаді...
"Совка" уже давно нет, а Вы его до сих пор поминаете. Но мы, вроде живём в Украине и говорим об Украине, а не о "в Європі/Штатах/Канаді...".
Прикольно оповідання про дитячі кружки в совку - це оповідання про Україну? а я кажу що це вавка в голові під назвою ностальгія по совку А совок як економічно /суспільне утворення - прграв і розвалився...і це факт А раз розвалився - то брати частинки совка як приклад - це вавка в квадраті.
Я рекламую інше. Шановні мешканці цих сторінок Зрозумійте парочку простих речей 1 Зробити себе багатим набагато легше і швидше ніж дочекатись поки багатим вас зробить суспільство 2 Ми залежні від своїх думок. Тому Якщо ми вважаєм що багатий=злодій Це на порядок зменшує нашу ймовірність стати багатим 3 Багатим бути почесно і цим можна хвалитись... Адже з багатими мешканцями - легше і приємніше жити в багатій Державі... А от коли багатих мало - а бідних багато То відразу на поверхню спливає те що не тоне і починає розповідати про красиве життя дітей/лікарів і вчених в совку.
Kudrjavuy написав:........... Если на начало полномасштабной Войны в Украине у нас было превосходство ударных БПЛА, На сегодня, орки уже имеют значительное превосходство в ударных БПЛА. Это прежде всего "Ланцет" и "Шахид". Иранские, так, вообще конкретно добавили ударную мощь оркам. И их перечень только растёт.
В Україні через війну щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу.
«Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття», — пояснила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна. https://t.me/babel/24746 @babel
У нас официально работающих было что-то порядка 12 млн до войны. Где-то такая цифра проскакивала, дескать на одного работающего скоро будет один пенсионер.