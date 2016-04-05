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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2756275727582759>
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:08

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:І останнєЯкщо людина робить щось корисне для суспільства - така людина повинна бути багата
Якщо ж вона бомж - то або вона робить не те, або суспільство не дозріло до того що робить цей бідний...

Як висновок
якщо ти корисний суспільству - ти повинен бути багатий...

І тільки тоді зявиться маса тих хто схоче бути БАГАТИМ бо це КОРИСНО/ПОТРІБНО для суспільства.
Учёный полезен обществу. Но его богатство зависит не от него, а от отношения общества и государства.
Нищенские зарплаты учителей и медиков от них не зависят. Хотя они точно полезны и нужны обществу.
Так ми ж не про твій совок,який навічно вавкою застряг в тебе в голові.

Приведи мені приклад бідного лікаря чи вченого в Європі/Штатах/Канаді...

Суть моїх повідомлень
Замість совкового фуфла про служіння комусь заради високої мети...
Просто служи собі і своїй сімї...і якщо твоя служба буде потрібною суспільству - то станеш багатим...
Не потрібною - два варіанти
переглянути свої погляди
залишитись бомжем.

Ти вибрав бомжарню як яя розумію?

ПС
Виривання з контексту суть - до добра не приведе
В будь-якому суспільстві були хороші досягнення( навіть канібали прийшли до того що смажене мясо смачніше)
Але як би не було добре в окремих деталях в совку - совок програв по суті..
Просте порівняння
Які б круглі колеса не були в суспільстві - відсутність паровоза і залізної дороги цьому суспільству не поможе встояти.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 21 лис, 2022 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:08

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Думаю, что если бы год назад провели референдум - отказ от Донбасса по линии разграничения или война (если бы ещё и объяснили людям, что такое современная война и какие разрушения будут), результат был бы однозначным.
Простите, но Вас иногда заносит.


згоден, більшість би проголосувало проти війни і відмовилось від донбасу, але чи зупинило б це путіна?

Уже писал - не знаю, не уверен. Но такое наше предложение, как минимум, сильно ослабило бы аргументацию росс. пропагандонов о "защите населения Донбасса".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:09

  ЛАД написав:
якщо ти корисний суспільству - ти повинен бути багатий...

Учёный полезен обществу. Но его богатство зависит не от него, а от отношения общества и государства.
Нищенские зарплаты учителей и медиков от них не зависят. Хотя они точно полезны и нужны обществу.

Злая ЕРЕСЬ!
Учёный должен иметь доступ к редитам, для того, что -бы воплотить свои достижения в жизни.
Во благо того же ОБЩЕСТВА.
В Украине вільній, за 30 лет - нет и не было Государства.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:12

  budivelnik написав:........Так ми ж не про твій совок,який навічно вавкою застряг в тебе в голові.

Приведи мені приклад бідного лікаря чи вченого в Європі/Штатах/Канаді...

"Совка" уже давно нет, а Вы его до сих пор поминаете.
Но мы, вроде живём в Украине и говорим об Украине, а не о "в Європі/Штатах/Канаді...".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Уже писал - не знаю, не уверен.

Витому і питання, що точно "ні". По мірі готовності України виконати початкові вимоги фюрера, той висував все більші. Вам щось каже це?
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:26

На Кінбурнській косі триває військова операція – керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк

«У цей час там зазвичай дуже сильно штормить. І втриматися, навіть просто перебуваючи на місці, неможливо. Дуже потужні вітри, шторми, навіть природа змиває і зливає ворога з цієї землі...

Ми продовжуємо бойову роботу. Щойно буде результат, ми про нього прозвітуємо. Зараз це військова операція в режимі тиші».
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:27

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:........Так ми ж не про твій совок,який навічно вавкою застряг в тебе в голові.

Приведи мені приклад бідного лікаря чи вченого в Європі/Штатах/Канаді...

"Совка" уже давно нет, а Вы его до сих пор поминаете.
Но мы, вроде живём в Украине и говорим об Украине, а не о "в Європі/Штатах/Канаді...".
Прикольно
оповідання про дитячі кружки в совку - це оповідання про Україну?
а я кажу що це вавка в голові під назвою ностальгія по совку
А совок як економічно /суспільне утворення - прграв і розвалився...і це факт
А раз розвалився - то брати частинки совка як приклад - це вавка в квадраті.

Я рекламую інше.
Шановні мешканці цих сторінок
Зрозумійте парочку простих речей
1 Зробити себе багатим набагато легше і швидше ніж дочекатись поки багатим вас зробить суспільство
2 Ми залежні від своїх думок.
Тому
Якщо ми вважаєм що багатий=злодій
Це на порядок зменшує нашу ймовірність стати багатим
3 Багатим бути почесно і цим можна хвалитись...
Адже з багатими мешканцями - легше і приємніше жити в багатій Державі...
А от коли багатих мало - а бідних багато
То відразу на поверхню спливає те що не тоне і починає розповідати про красиве життя дітей/лікарів і вчених в совку.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На западных СМИ Украина уже несколько дней как практически ушла из ежедневных топ-новостей. Упоминания идут больше вскользь или бегущей строкой.
Может быть это ничего и не значит, но как то напрягает
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:29

  Kudrjavuy написав:...........
Если на начало полномасштабной Войны в Украине у нас было превосходство ударных БПЛА,
На сегодня, орки уже имеют значительное превосходство в ударных БПЛА.
Это прежде всего "Ланцет" и "Шахид".
Иранские, так, вообще конкретно добавили ударную мощь оркам.
И их перечень только растёт.

"Смертельные "Ланцеты". Откуда в России появилось это опасное оружие и так ли оно эффективно" - https://www.bbc.com/russian/features-63689095
Цитировать не буду, там довольно много. Интересующиеся посмотрят.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:33

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:
В Україні через війну щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу.

«Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття», — пояснила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
https://t.me/babel/24746
@babel

У нас официально работающих было что-то порядка 12 млн до войны. Где-то такая цифра проскакивала, дескать на одного работающего скоро будет один пенсионер.


за 5лет колличество пенсионеров сократилось почти на 1 млн
https://opendatabot.ua/ru/analytics/pensions-2021
Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Общая числь пенс.12 296 500 11 956 200 11 725 370 11 470 405 11 334 730 11 130 954 10 881 100


70% населения получает пенсию меньше 90 долл

о каких миллионах речь?
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