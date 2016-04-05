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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2756275727582759
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:33

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Уже писал - не знаю, не уверен.

Витому і питання, що точно "ні". По мірі готовності України виконати початкові вимоги фюрера, той висував все більші. Вам щось каже це?

Не знаю, какие требования он выдвигал, и не знаю, что предлагали мы. До 24.02 я слышал разговоры о переговорах, а переговоров не видел.
Что произошло с переговорами в марте, уже писал, не знаю.
Последний раз - сегодня всё это не актуально. И разговор не имеет смысла.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:39

  antey1969 написав:На западных СМИ Украина уже несколько дней как практически ушла из ежедневных топ-новостей. Упоминания идут больше вскользь или бегущей строкой.
Может быть это ничего и не значит, но как то напрягает

По-моему, вполне естественно.
СМИ нужны горячие новости. У нас их сейчас нет. Фронт на месте. Идут бои "местного значения".
Военные поставки тоже идут своим ходом без каких-то прорывов. Вдруг решат поставлять нам самолёты или хотя бы новые танки, начнут писать.
Главное, чтобы не начали активно писать об их трудностях и "пора заканчивать".
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А Дом пионеров перед войной был один на весь город


у нас у 2014 перейменовали в Дім творчості

це точно що в Харкові піонери в 2022?
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:51

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Демократия на марше.
причем тут простите демократия? Или это юмор... Экономика первична, все должны жить по средствам и диктатуры и свободные народы. Если работает 45% бизнесов, полагаю будут резать образование, культуру, чиновников. Медицина пока ещё нужна, раненых лечить, а потом и её порежут, по крайней мере сельскую. В селах вообще не будет ни медицины ни образования. Может и газ отрежут, если не хватит городам. Примут закон о дистанционном обучении (тем кто не захочет отдавать ребенка в интернат) и всё. Это не вчерашняя проблема кстати.


если не будет рабочих мест - образование не будет иметь смысла,
кроме профессионально-технического
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:55

  antey1969 написав:На западных СМИ Украина уже несколько дней как практически ушла из ежедневных топ-новостей. Упоминания идут больше вскользь или бегущей строкой.
Может быть это ничего и не значит, но как то напрягает

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