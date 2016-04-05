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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2757275827592760>
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:39

  antey1969 написав:На западных СМИ Украина уже несколько дней как практически ушла из ежедневных топ-новостей. Упоминания идут больше вскользь или бегущей строкой.
Может быть это ничего и не значит, но как то напрягает

По-моему, вполне естественно.
СМИ нужны горячие новости. У нас их сейчас нет. Фронт на месте. Идут бои "местного значения".
Военные поставки тоже идут своим ходом без каких-то прорывов. Вдруг решат поставлять нам самолёты или хотя бы новые танки, начнут писать.
Главное, чтобы не начали активно писать об их трудностях и "пора заканчивать".
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А Дом пионеров перед войной был один на весь город


у нас у 2014 перейменовали в Дім творчості

це точно що в Харкові піонери в 2022?
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:51

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Демократия на марше.
причем тут простите демократия? Или это юмор... Экономика первична, все должны жить по средствам и диктатуры и свободные народы. Если работает 45% бизнесов, полагаю будут резать образование, культуру, чиновников. Медицина пока ещё нужна, раненых лечить, а потом и её порежут, по крайней мере сельскую. В селах вообще не будет ни медицины ни образования. Может и газ отрежут, если не хватит городам. Примут закон о дистанционном обучении (тем кто не захочет отдавать ребенка в интернат) и всё. Это не вчерашняя проблема кстати.


если не будет рабочих мест - образование не будет иметь смысла,
кроме профессионально-технического
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:55

  antey1969 написав:На западных СМИ Украина уже несколько дней как практически ушла из ежедневных топ-новостей. Упоминания идут больше вскользь или бегущей строкой.
Может быть это ничего и не значит, но как то напрягает

Брехня.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 19:15

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Я не против всех них (кроме безграмотных ЛОМов), развлечения нужны, но для развития общества важнее всё же учёные, инженеры, медики.


так складається враження що багато років іде пропаганда бути якимось балбесом/нікчемою (переважно в сфері медіа / розваг і т.д.) а не вченим чи інженером чи вчителем (які ставали синонімами невдах і бідноти)...

однокласниці моємі мами мріяли стати лікарками/медсестрами, а однокласниці вже моєї дочки мріють заробляти мільйони лежачи на дивані і розказуючи в інстаграмі що вони поїли на сніданок ))


гроші втратили за останні 50 років свою коштовність

Коллекционная карточка с изображением Леброна Джеймса продана за $ 2,4 млн


Карточка Луки Дончича продана на аукционе за рекордные 3,12 млн долларов


один пост в Instagram рекламный стоит 400-500к дол
Селена Гомез
Имея 150 млн. поклонников в Instagram, в свои 26 лет, няшечка Селена Гомез (актриса/певица) заколачивает по 550 тыс. долларов за 1 пост.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян не брезгует рекламой… за полмиллиона долларов.

Криштиану Роналду
продает рекламу за 400 тыс. у.е.


мы живем в то время, когда перестал цениться интеллект, да что там..сама жизнь челевеческая

поэтому разговоры о культуре /уровне образования надо вести в пределах своей семьи, ведь она ячейка общества
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 19:23

  budivelnik написав:
  mephala написав:если кто забыл то все началось вот с этого
Вартість резервних 6Квт*год з інвертором на 1500Вт - 30 000 грнто я все таки хотел бы купить такое за 30К которое держит хату 6 часов.
Що заважає
1 Алібаба- 6 квт годин по 80 доларів+240 доларів доставка=720 доларів
2 Упс від 40 до 60 доларів потужністю в піку 1,2Квт....номіналом 0,8 квт - в інтернеті валом....

Чи ви хотіли не відриваючи 5-ту точку під час коли всі кинулись шукати те що інші вже зробили рік тому - отримати краще і дешевше?


если облажались то уже бы и молчали в тряпочку. а то самопалы начинаете предлагать по 0,8кВт :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 19:43

  mephala написав:если облажались то уже бы и молчали в тряпочку. а то самопалы начинаете предлагать по 0,8кВт :mrgreen:

Про які самопали мова?
В мене логікповер+батарейки з Китаю ( тільки мій логікповер2000 , 2Квт пік, 1,5 Квт номінал)
Те саме я описав в свому першому повідомленні на цю тему


Автономність треба забезпечувати до того як станеться потреба...а не тільки розглядати що можна зробити через 9 місяців після початку війни і мати нахабство ще й когось звинувачувати
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 21 лис, 2022 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 20:03

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:
  Starikan написав:А количество гос. вузов нужно действительно существенно сократить.

Назва державний у закладі вищої освіти (ЗВО) не означає, що там вчаться виключно бюджетники. В цілому їх менша частина, а в окремих держ.закладах на певних спеціальностях взагалі лічені одиниці. Таким чином середній ЗВО ще і приносить податки, а не отримує з бюджету, за винятком певних безпекових і малопрестижних спеціальностей в цивільних закладах.
Цього року якраз бум в ПТУ, де виключно бюджет, причому часто вступники вже мають вищу освіту. https://focus.ua/uk/economics/534328-po ... shenie-cen

:)
Эта ссылка совсем не об образовании.

В сенсі? Посилання веде до:
Тривожна жага до знань. Навіщо у ЗВО та коледжі активно вступають чоловіки призовного віку

Якраз до того чому цього року ломанулись вчитись зараз, яка економіка цих процесів. Посилання ілюструє мої слова, статистики МОН ще нема і вступ цього року на бакалавратуру і магістратуру тягнули фактично до останнього часу, що є теж рекордом.
І ще я вважаю, що особливо тепер, коли молодь надзвичайно охоче беруть вчитись в ЄС потрібно чіпляти всіма способами їх тут, навіть перерозподіляючи на це куций бюджет.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 20:18

  Water написав:
  antey1969 написав:На западных СМИ Украина уже несколько дней как практически ушла из ежедневных топ-новостей. Упоминания идут больше вскользь или бегущей строкой.
Может быть это ничего и не значит, но как то напрягает

Брехня.
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Очень рад, что вы заметили вкладку.
Это меня стопудово разоблачило. :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 20:19

❗️До кінця березня Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії - гендиректор субхолдингу ДТЕК Yasno Коваленко

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