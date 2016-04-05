antey1969 написав:На западных СМИ Украина уже несколько дней как практически ушла из ежедневных топ-новостей. Упоминания идут больше вскользь или бегущей строкой. Может быть это ничего и не значит, но как то напрягает
По-моему, вполне естественно. СМИ нужны горячие новости. У нас их сейчас нет. Фронт на месте. Идут бои "местного значения". Военные поставки тоже идут своим ходом без каких-то прорывов. Вдруг решат поставлять нам самолёты или хотя бы новые танки, начнут писать. Главное, чтобы не начали активно писать об их трудностях и "пора заканчивать".
причем тут простите демократия? Или это юмор... Экономика первична, все должны жить по средствам и диктатуры и свободные народы. Если работает 45% бизнесов, полагаю будут резать образование, культуру, чиновников. Медицина пока ещё нужна, раненых лечить, а потом и её порежут, по крайней мере сельскую. В селах вообще не будет ни медицины ни образования. Может и газ отрежут, если не хватит городам. Примут закон о дистанционном обучении (тем кто не захочет отдавать ребенка в интернат) и всё. Это не вчерашняя проблема кстати.
если не будет рабочих мест - образование не будет иметь смысла, кроме профессионально-технического
antey1969 написав:На западных СМИ Украина уже несколько дней как практически ушла из ежедневных топ-новостей. Упоминания идут больше вскользь или бегущей строкой. Может быть это ничего и не значит, но как то напрягает
ЛАД написав:Я не против всех них (кроме безграмотных ЛОМов), развлечения нужны, но для развития общества важнее всё же учёные, инженеры, медики.
так складається враження що багато років іде пропаганда бути якимось балбесом/нікчемою (переважно в сфері медіа / розваг і т.д.) а не вченим чи інженером чи вчителем (які ставали синонімами невдах і бідноти)...
однокласниці моємі мами мріяли стати лікарками/медсестрами, а однокласниці вже моєї дочки мріють заробляти мільйони лежачи на дивані і розказуючи в інстаграмі що вони поїли на сніданок ))
гроші втратили за останні 50 років свою коштовність
Коллекционная карточка с изображением Леброна Джеймса продана за $ 2,4 млн
Карточка Луки Дончича продана на аукционе за рекордные 3,12 млн долларов
один пост в Instagram рекламный стоит 400-500к дол
Селена Гомез Имея 150 млн. поклонников в Instagram, в свои 26 лет, няшечка Селена Гомез (актриса/певица) заколачивает по 550 тыс. долларов за 1 пост.
Ким Кардашьян Ким Кардашьян не брезгует рекламой… за полмиллиона долларов.
Криштиану Роналду продает рекламу за 400 тыс. у.е.
мы живем в то время, когда перестал цениться интеллект, да что там..сама жизнь челевеческая
поэтому разговоры о культуре /уровне образования надо вести в пределах своей семьи, ведь она ячейка общества
Starikan написав:А количество гос. вузов нужно действительно существенно сократить.
Назва державний у закладі вищої освіти (ЗВО) не означає, що там вчаться виключно бюджетники. В цілому їх менша частина, а в окремих держ.закладах на певних спеціальностях взагалі лічені одиниці. Таким чином середній ЗВО ще і приносить податки, а не отримує з бюджету, за винятком певних безпекових і малопрестижних спеціальностей в цивільних закладах. Цього року якраз бум в ПТУ, де виключно бюджет, причому часто вступники вже мають вищу освіту. https://focus.ua/uk/economics/534328-po ... shenie-cen
Эта ссылка совсем не об образовании.
В сенсі? Посилання веде до:
Тривожна жага до знань. Навіщо у ЗВО та коледжі активно вступають чоловіки призовного віку
Якраз до того чому цього року ломанулись вчитись зараз, яка економіка цих процесів. Посилання ілюструє мої слова, статистики МОН ще нема і вступ цього року на бакалавратуру і магістратуру тягнули фактично до останнього часу, що є теж рекордом. І ще я вважаю, що особливо тепер, коли молодь надзвичайно охоче беруть вчитись в ЄС потрібно чіпляти всіма способами їх тут, навіть перерозподіляючи на це куций бюджет.
antey1969 написав:На западных СМИ Украина уже несколько дней как практически ушла из ежедневных топ-новостей. Упоминания идут больше вскользь или бегущей строкой. Может быть это ничего и не значит, но как то напрягает
Брехня.
Очень рад, что вы заметили вкладку. Это меня стопудово разоблачило.