vitaliian написав:

ЛАД написав: Демократия на марше. Демократия на марше.

причем тут простите демократия? Или это юмор... Экономика первична, все должны жить по средствам и диктатуры и свободные народы. Если работает 45% бизнесов, полагаю будут резать образование, культуру, чиновников. Медицина пока ещё нужна, раненых лечить, а потом и её порежут, по крайней мере сельскую. В селах вообще не будет ни медицины ни образования. Может и газ отрежут, если не хватит городам. Примут закон о дистанционном обучении (тем кто не захочет отдавать ребенка в интернат) и всё. Это не вчерашняя проблема кстати.