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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2758275927602761>
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 20:34

  prodigy написав:
  ЛАД написав:А Дом пионеров перед войной был один на весь город


у нас у 2014 перейменовали в Дім творчості

це точно що в Харкові піонери в 2022?

Харьковский областной дворец детского и юношеского творчества - когда переименовали не помню. Дом пионеров это по привычке и так короче.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 20:36

  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:...........
Если на начало полномасштабной Войны в Украине у нас было превосходство ударных БПЛА,
На сегодня, орки уже имеют значительное превосходство в ударных БПЛА.
Это прежде всего "Ланцет" и "Шахид".
Иранские, так, вообще конкретно добавили ударную мощь оркам.
И их перечень только растёт.

"Смертельные "Ланцеты". Откуда в России появилось это опасное оружие и так ли оно эффективно" - https://www.bbc.com/russian/features-63689095
Цитировать не буду, там довольно много. Интересующиеся посмотрят.

Що тут дивного? Це все, як і ця війна - наслідок дій з 2019 року.
Наші йолопи не тільки ракетні програми у 2019 загальмували і просрали, а ще й елементарні дрони і ще багато всього. Тепер просто чекають, поки їм хтось щось дасть, а ні, то плакатимуться на весь світ. Не вчаться навіть на помилках, волонтери гроші на все збирають, а бюджетні кошти і далі виділяються на дороги і марафони.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 21 лис, 2022 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 20:37

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:
  Ой+ написав:........
Цього року якраз бум в ПТУ, де виключно бюджет, причому часто вступники вже мають вищу освіту. https://focus.ua/uk/economics/534328-po ... shenie-cen

:)
Эта ссылка совсем не об образовании.

В сенсі? Посилання веде до:
Тривожна жага до знань. Навіщо у ЗВО та коледжі активно вступають чоловіки призовного віку

.......

Вот поэтому и не об образовании. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 20:47

ЛАД На цій гілці всі інші питання мають розглядатись через призму теми гілки.
  antey1969 написав:Очень рад, что вы заметили вкладку.

Я періодично переглядаю різні джерела і на жаль українсько-російська війна поступово посувається з передовиць. А от шпігель цікаве мені було логгрід про Херсон https://www.spiegel.de/ausland/cherson- ... 28c7c1e0f4
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 20:49

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:........Так ми ж не про твій совок,який навічно вавкою застряг в тебе в голові.

Приведи мені приклад бідного лікаря чи вченого в Європі/Штатах/Канаді...

"Совка" уже давно нет, а Вы его до сих пор поминаете.
Но мы, вроде живём в Украине и говорим об Украине, а не о "в Європі/Штатах/Канаді...".

Ну да, только это ты здесь задвигаешь тему "ах, как хорошо было в СССР, были бесплатные кружки"
То кто здесь совкодрочит ?

Бесплатные были те кружки, где как говорил Жванецкий "если вас не интересует результат", что напрочь убивает инициативу.

А если на результат, так очень даже платно. Что в радиолюбительском кружке, что картингистом (на бесплатной голимой резине соревнование не выиграешь), что любая спортивная секция
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:00

Schmit
Вам не надоело: "Наші йолопи"? Вы везде, где только можно, пытаетесь протолкнуть наши политические дрязги.
Если Вы читали ссылку, то там говорится и о том, что в Рф тоже военные долго не интересовались таким вооружением.
То, что в России вообще появился беспилотный барражирующий боеприпас - это результат инициативы компании ZALA Aero, которая занимается беспилотниками с середины 2000-х годов.

Однако барражирующими боеприпасами они занялись только в 2010-х. Как рассказал Би-би-си эксперт, пожелавший остаться неназванным, такие дроны не интересовали министерство обороны России, а коммерческие компании, понимая, что военные этим не заинтересуются, не интересовались такими разработками.

ZALA Aero, которая сейчас входит в состав группы компаний "Калашников", начала разрабатывать барражирующие боеприпасы, рассчитывая на экспортные поставки. "Ланцет" - не первый их продукт, к нему был выпущен дрон "Куб", который сейчас также использует российская армия.

"Куб" в 2019 году был представлен на выставке в Абу-Даби. Премьера "Ланцета" состоялась летом 2019 года на выставке "Армия" в Подмосковье, причем на стенде "Калашникова" тогда это был главный экспонат.

Тем не менее, как отметил российский эксперт, российская армия заинтересовалась дронами-камикадзе только после того, как их опробовали в Сирии.

Судя по публикациям в российской прессе, хотя испытания и продемонстрировали эффективность БПЛА, это не привело к запуску их в производство - они показались достаточно дорогим оружием, для которого в Сирии не всегда находились столь важные цели, которые нельзя было поразить другими средствами, например, артиллерией.

Военные достаточно консервативны, постановка на вооружение новых образцов всегда процесс длительный. Тем более совершенно новый вид вооружений.
Не помню, чьё высказывание: "Генералы всегда готовятся к прошлой войне".
А Ваш БпАК ST-35 Гром, возможно, прекрасный образец, но год назад он прошёл только заводские испытания.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:02

  antey1969 написав:На западных СМИ Украина уже несколько дней как практически ушла из ежедневных топ-новостей. Упоминания идут больше вскользь или бегущей строкой.
Может быть это ничего и не значит, но как то напрягает

Если даже на этой ветке обсуждают магнитофоны 3-го класса времён СССР, потому что обсуждать больше особо нечего
То что писать западным СМИ, а ?

Есть такой анекдот, буржуйский
Звонит почтальон в дверь дома. Дверь открывает мальчик лет 8-ми, в одной руке бутылка виски, в другой руке - сигара.
Почтальон, офигевая:
-- Мальчик, а родители дома ?
Мальчик затягивается сигарой, выпускает дым в сторону почтальона и говорит:
-- А ты сам-то как думаешь ?
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:03

  prodigy написав:
  ЛАД написав:А Дом пионеров перед войной был один на весь город


у нас у 2014 перейменовали в Дім творчості

це точно що в Харкові піонери в 2022?

Переименован лет 20 назад во что-то очень длинное и косноязычное. Поэтому в массах и продолжает называться домом пионеров
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:07

  vitaliian написав:
❗️До кінця березня Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії - гендиректор субхолдингу ДТЕК Yasno Коваленко


Это ещё в 90-е так было, и причины очевидны: весной и день длиннее, и генерация тепла особо не нужна.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:11

  pesikot написав:Бесплатные были те кружки, где как говорил Жванецкий "если вас не интересует результат", что напрочь убивает инициативу.
вы перегибаете. Создать альтернативу куреву и пиву "за гаражами" - это уже результат. И, подозреваю, результат поважнее комплектования национальной олимпийской сборной
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