То, что в России вообще появился беспилотный барражирующий боеприпас - это результат инициативы компании ZALA Aero, которая занимается беспилотниками с середины 2000-х годов.



Однако барражирующими боеприпасами они занялись только в 2010-х. Как рассказал Би-би-си эксперт, пожелавший остаться неназванным, такие дроны не интересовали министерство обороны России, а коммерческие компании, понимая, что военные этим не заинтересуются, не интересовались такими разработками.



ZALA Aero, которая сейчас входит в состав группы компаний "Калашников", начала разрабатывать барражирующие боеприпасы, рассчитывая на экспортные поставки. "Ланцет" - не первый их продукт, к нему был выпущен дрон "Куб", который сейчас также использует российская армия.



"Куб" в 2019 году был представлен на выставке в Абу-Даби. Премьера "Ланцета" состоялась летом 2019 года на выставке "Армия" в Подмосковье, причем на стенде "Калашникова" тогда это был главный экспонат.



Тем не менее, как отметил российский эксперт, российская армия заинтересовалась дронами-камикадзе только после того, как их опробовали в Сирии.



Судя по публикациям в российской прессе, хотя испытания и продемонстрировали эффективность БПЛА, это не привело к запуску их в производство - они показались достаточно дорогим оружием, для которого в Сирии не всегда находились столь важные цели, которые нельзя было поразить другими средствами, например, артиллерией.