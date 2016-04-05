Україна може отримати високотехнологічні ракети від Ізраїлю, якщо Іран поставить Росії балістичні ракети. Про це повідомив радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата на форумі в Бахрейні, передає ізраїльський 9 канал із посиланням на медіакорпорацію Кан
Сенатор-республіканець Джим Ріш заявив, що допомога Україні з боку США не зменшуватиметься, попри те, що його партія отримала більшість у Палаті представників за результатами проміжних виборів. Про це він повідомив в інтерв'ю Європейській правді. ... "У нас є 535 конгресменів, і серед цієї кількості є частина тих, хто не підтримує зусилля США у допомозі Україні. Вони мають право висловлювати цю думку, і коли хтось із них робить такі заяви, журналісти, як мухи на мед, злітаються, щоб написати про це", — сказав сенатор. ... Ріш заявив, що може йтися навіть про збільшення обсягів допомоги Україні. Він наголосив, що "це постійно обговорюється" і згадав пропозицію президента США Джо Байдена про новий пакет допомоги Україні з гарантованим обсягом фінансування.
Російські в’язниці переповнені українськими полоненими. Серед бранців військові та цивільні. У вересні віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що в російському полоні перебуває 2,5 тисячі українців. Скільки серед них цивільних, невідомо. Фахівці Центру громадянських свобод Михайло Савва — доктор політичних наук, професор, член експертної ради, та Наталія Ящук — координаторка національних проєктів, розшукують українців, яких російські військові захопили на окупованих територіях і вивезли до росії. Кореспондентка «Бабеля» розпитала їх про 25 вʼязниць, де тримають українців, катування та знущання, які там чиняться, та про перші листи від викрадених до їхніх родин. https://t.me/babel/24769 @babel
Армия (ассортимент) дронов быстро растёт. Дрон-малыш:
Израильский концерн Elbit создал миниатюрный дрон Lanius. Это новейшее изделие в линейке так называемых "дронов-камикадзе", оно предназначено для проведения операций в условиях боев в городской местности, уничтожения живой силы противника, обеспечения разведывательной информацией. Тактико-технические возможности дрона позволяют ему функционировать в закрытых или труднодоступных помещениях.
Дрон стал симбиозом гоночного мультикоптера и компьютера Jetson TX2 компании NVIDIA, обрабатывающего поступающие данные с помощью искусственного интеллекта. Lanius разгоняется до 72 километров в час, снабжен взрывчаткой мощностью до 140 граммов в тротиловом эквиваленте. Это примерно соответствует мощности осколочной гранаты. .........