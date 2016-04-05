RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2759276027612762>
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Скандал! На ток шоу Соловьева открыто выступили против действий РФ в Украине


Что-то частый гость на раша-ТВ Яков Кедми включил заднюю ...

Может на него повлияло
Іран попередили. Якщо Росія отримає його ракети, Ізраїль може дати Україні сучасну зброю
Україна може отримати високотехнологічні ракети від Ізраїлю, якщо Іран поставить Росії балістичні ракети. Про це повідомив радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата на форумі в Бахрейні, передає ізраїльський 9 канал із посиланням на медіакорпорацію Кан
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7379
З нами з: 31.08.09
Подякував: 503 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Республіканців запевнили — допомога Україні не зменшуватиметься. США навіть можуть її збільшити
Сенатор-республіканець Джим Ріш заявив, що допомога Україні з боку США не зменшуватиметься, попри те, що його партія отримала більшість у Палаті представників за результатами проміжних виборів. Про це він повідомив в інтерв'ю Європейській правді.
...
"У нас є 535 конгресменів, і серед цієї кількості є частина тих, хто не підтримує зусилля США у допомозі Україні. Вони мають право висловлювати цю думку, і коли хтось із них робить такі заяви, журналісти, як мухи на мед, злітаються, щоб написати про це", — сказав сенатор.
...
Ріш заявив, що може йтися навіть про збільшення обсягів допомоги Україні. Він наголосив, що "це постійно обговорюється" і згадав пропозицію президента США Джо Байдена про новий пакет допомоги Україні з гарантованим обсягом фінансування.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7379
З нами з: 31.08.09
Подякував: 503 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни знову вдарили по Херсону: влучили в квартиру
Раніше Тимошенко також повідомив про смерть одного з чотирьох госпіталізованих поранених після влаштованого Росією обстрілу Херсона у першій половині дня.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7379
З нами з: 31.08.09
Подякував: 503 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:40

  Schmit написав:Що тут дивного? Це все, як і ця війна - наслідок дій з 2019 року.
[/youtube]

Це наслідок дій, як мінімум з 2014 року, коли на віджатий Крим " хтось" без яєць промовчав. Цікаво, що скільки цей персонаж вже тут лайна вилив, а його не банять.
Wisznia2021
 
Повідомлень: 177
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:43

  vitaliian написав:
❗️До кінця березня Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії - гендиректор субхолдингу ДТЕК Yasno Коваленко


Все буде ДТЕК
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30029
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2587 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:43

Російські в’язниці переповнені українськими полоненими. Серед бранців військові та цивільні. У вересні віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що в російському полоні перебуває 2,5 тисячі українців. Скільки серед них цивільних, невідомо. Фахівці Центру громадянських свобод Михайло Савва — доктор політичних наук, професор, член експертної ради, та Наталія Ящук — координаторка національних проєктів, розшукують українців, яких російські військові захопили на окупованих територіях і вивезли до росії. Кореспондентка «Бабеля» розпитала їх про 25 вʼязниць, де тримають українців, катування та знущання, які там чиняться, та про перші листи від викрадених до їхніх родин.
https://t.me/babel/24769
@babel
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15085
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:49

  flyman написав:Все буде ДТЕК
тут тебе предложили котами в цоколе греться.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15085
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:57

  vitaliian написав:
  flyman написав:Все буде ДТЕК
тут тебе предложили котами в цоколе греться.

А білочками/хом'ячками в колесі з динамо машиною генерити е.е.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30029
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2587 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:59

  Wisznia2021 написав:
  Schmit написав:Що тут дивного? Це все, як і ця війна - наслідок дій з 2019 року.
[/youtube]

Це наслідок дій, як мінімум з 2014 року, коли на віджатий Крим " хтось" без яєць промовчав. Цікаво, що скільки цей персонаж вже тут лайна вилив, а його не банять.

А было чем в 2014 воевать ?
Или у тебя такая ненависть к Пороху, что кушать не можешь
И такая приверженность ЗЕ!, что прям хвостом виляешь

Особенно, когда ты из Польши пишешь и, особенно, когда искателю "хороших" русских рассказываешь о школах в Германии

Тут сложить 2+2 абсолютно несложно :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7379
З нами з: 31.08.09
Подякував: 503 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:04

Армия (ассортимент) дронов быстро растёт.
Дрон-малыш:
Израильский концерн Elbit создал миниатюрный дрон Lanius. Это новейшее изделие в линейке так называемых "дронов-камикадзе", оно предназначено для проведения операций в условиях боев в городской местности, уничтожения живой силы противника, обеспечения разведывательной информацией. Тактико-технические возможности дрона позволяют ему функционировать в закрытых или труднодоступных помещениях.

Дрон стал симбиозом гоночного мультикоптера и компьютера Jetson TX2 компании NVIDIA, обрабатывающего поступающие данные с помощью искусственного интеллекта. Lanius разгоняется до 72 километров в час, снабжен взрывчаткой мощностью до 140 граммов в тротиловом эквиваленте. Это примерно соответствует мощности осколочной гранаты.
.........

https://www.9tv.co.il/item/51664
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23269
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 2759276027612762>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107421
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 472873
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4218
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (701)
21.11.2022 22:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.