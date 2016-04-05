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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2760276127622763>
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:04

  Wisznia2021 написав:
  Schmit написав:Що тут дивного? Це все, як і ця війна - наслідок дій з 2019 року.
[/youtube]

Це наслідок дій, як мінімум з 2014 року, коли на віджатий Крим " хтось" без яєць промовчав. Цікаво, що скільки цей персонаж вже тут лайна вилив, а його не банять.
ага, проглотил. Всего за 5 лет из кучки доходяг создал армию, которая может эффективно воевать против РФ. А так, "промолчал", конечно
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:12

  ЛАД написав:Schmit
Вам не надоело: "Наші йолопи"? Вы везде, где только можно, пытаетесь протолкнуть наши политические дрязги.

Не надоело, бо тисячі людей загинули, мільйони страждають, та не розуміють причин. Так, армія сьогодні ціною життів сотень і тисяч мобілізованих українців виправляє наслідки, але ж причини нікуди не зникнуть без їх усвідомлення.
  ЛАД написав:Если Вы читали ссылку, то там говорится и о том, что в Рф тоже военные долго не интересовались таким вооружением.

До дупи, що там на роїсі. Наше озброєння потрібно було робити вчасно, часу і коштів було вдосталь. Бракувало тільки політичної волі.
  ЛАД написав:А Ваш БпАК ST-35 Гром, возможно, прекрасный образец, но год назад он прошёл только заводские испытания.

Та за рік до і 9 місяців війни вже чорта можна було зробити, тим більше - все готово. Не може оборонпром - розігнати, дати приватникам свободу діяти без палок в колеса.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:24

  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:...........
Если на начало полномасштабной Войны в Украине у нас было превосходство ударных БПЛА,
На сегодня, орки уже имеют значительное превосходство в ударных БПЛА.
Это прежде всего "Ланцет" и "Шахид".
Иранские, так, вообще конкретно добавили ударную мощь оркам.
И их перечень только растёт.

"Смертельные "Ланцеты". Откуда в России появилось это опасное оружие и так ли оно эффективно" - https://www.bbc.com/russian/features-63689095
Цитировать не буду, там довольно много. Интересующиеся посмотрят.

Физически слова эксперта:
"Ситуация изменилась. Сегодня у нас уже нет преимущества в беспилотниках. Особенно в ударных. И здесь вопрос не качества, а количества", - так ситуацию на фронте в начале ноября охарактеризовал командир подразделения аэроразведки ВСУ, специалист по разработке дронов Юрий Касьянов.

:cry: Хреновые только.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:27

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  Wisznia2021 написав:Це наслідок дій, як мінімум з 2014 року, коли на віджатий Крим " хтось" без яєць промовчав. Цікаво, що скільки цей персонаж вже тут лайна вилив, а його не банять.
ага, проглотил. Всего за 5 лет из кучки доходяг создал армию, которая может эффективно воевать против РФ. А так, "промолчал", конечно

дєвачкі, нє ссортєсь, у нас "прєємствєнность власті" і "рука руку миє" ...
ага, истеричные попытки посадить предшественника - что это, если не "преемственность власти" ....
Тоже мне, арбитр нашелся.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:29

В течение последних семи дней в районе Сватово в Луганской области на северо-востоке Украины продолжались интенсивные артиллерийские перестрелки.

Как и на других участках фронта, российские войска продолжают отдавать приоритет созданию оборонительных позиций, почти наверняка частично укомплектованных плохо обученными мобилизованными резервистами.
Министерство обороны🇷🇺

Поскольку юго-западная линия фронта России теперь более защищена вдоль восточного берега Днепра, сектор Сватово, вероятно, теперь является более уязвимым оперативным флангом российских сил.

Будучи крупным населенным пунктом в Луганской области, российские лидеры, скорее всего, расценят сохранение контроля над Сватово как политический приоритет.

Тем не менее, командиры, вероятно, борются с военными реалиями поддержания надежной обороны, а также пытаются обеспечить ресурсы для наступательных операций южнее, в Донецке.

Как оборонительные, так и наступательные возможности России по-прежнему сдерживаются острой нехваткой боеприпасов и квалифицированного персонала.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1594575719454998528
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:29

  edvardd написав:На Кінбурнській косі триває військова операція – керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк

«У цей час там зазвичай дуже сильно штормить. І втриматися, навіть просто перебуваючи на місці, неможливо. Дуже потужні вітри, шторми, навіть природа змиває і зливає ворога з цієї землі...

Ми продовжуємо бойову роботу. Щойно буде результат, ми про нього прозвітуємо. Зараз це військова операція в режимі тиші».

Чесно, говоря, меня шкурно тревожит:
Оккупанты начали перебрасывать своих военных через Мариуполь в сторону Гуляйполя
https://donpress.com/news/21-11-2022-st ... ilu-cherez
По словам советника мэра города Петра Андрющенко, по меньшей мере 35-40 единиц грузовиков и инженерной техники со стороны рф двигалось через поселок Никольское в направлении Гуляйполя.

Он добавил, что это второе большое военное усиление со стороны россии в этом направлении.

Это уже вторая партия за неделю.
Кроме того, погода (аномальный дождь идёт и сейчас) - я такую помню осенью 1986 года в Беларуси.
Тогда принудительно Садили радиоактивные осадки.
Посмотрите новости по поводу обстрела ЗАЭС.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:34

  ЛАД написав:
В течение последних семи дней в районе Сватово в Луганской области на северо-востоке Украины продолжались интенсивные артиллерийские перестрелки.

Как и на других участках фронта, российские войска продолжают отдавать приоритет созданию оборонительных позиций, почти наверняка частично укомплектованных плохо обученными мобилизованными резервистами.
Министерство обороны🇷🇺

Поскольку юго-западная линия фронта России теперь более защищена вдоль восточного берега Днепра, сектор Сватово, вероятно, теперь является более уязвимым оперативным флангом российских сил.

Будучи крупным населенным пунктом в Луганской области, российские лидеры, скорее всего, расценят сохранение контроля над Сватово как политический приоритет.

Тем не менее, командиры, вероятно, борются с военными реалиями поддержания надежной обороны, а также пытаются обеспечить ресурсы для наступательных операций южнее, в Донецке.

Как оборонительные, так и наступательные возможности России по-прежнему сдерживаются острой нехваткой боеприпасов и квалифицированного персонала.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1594575719454998528

Цю "лінію Мажіноо" хіба тяжко обійти через Уразово/Валуйки?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:35

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:дєвачкі, нє ссортєсь, у нас "прєємствєнность власті" і "рука руку миє" ...
ага, истеричные попытки посадить предшественника - что это, если не "преемственность власти" ....
Тоже мне, арбитр нашелся.

це шоу для публіки

===
Вiд Матвiя 7:16 UBIO
По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків?

Типичный аргумент человека, неспособного сделать свой выбор и понять ответственность за него.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 22:40

  Wisznia2021 написав:
  Schmit написав:Що тут дивного? Це все, як і ця війна - наслідок дій з 2019 року.

Це наслідок дій, як мінімум з 2014 року, коли на віджатий Крим " хтось" без яєць промовчав.

Та невже.
Очевидно ви:
- Забули, як жалюгідно армія виглядала у 2014 і у якому стані були спецслужби (по причині того, що 30 років голосували за гречку і по приколу)?
- Забули, хто тоді був при владі у США і країнах Європи і чим допомагали?
- Не подумали, хто б Київ обороняв у 2014, якби рипнулись у Криму?, напевно самооборона майдану з дубінками і бандерівським смузі, (як Херсон 24 лютого), а Харків - напевно "патріотичні" тітушки во главє с "топазом дай каманду"?
Ось так постійно забуваєте, дупою думаєте, не по ділам судите, на тій основі і обираєте, а потім страждаєте (страждаємо усі), а причин так і не розумієте.
  Wisznia2021 написав:Цікаво, що скільки цей персонаж вже тут лайна вилив, а його не банять.

На кого вилив?
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Напад росії і білорусі на Україну

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На кого вилив?
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