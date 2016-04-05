ЛАД написав:Schmit Вам не надоело: "Наші йолопи"? Вы везде, где только можно, пытаетесь протолкнуть наши политические дрязги.
Не надоело, бо тисячі людей загинули, мільйони страждають, та не розуміють причин. Так, армія сьогодні ціною життів сотень і тисяч мобілізованих українців виправляє наслідки, але ж причини нікуди не зникнуть без їх усвідомлення.
ЛАД написав:Если Вы читали ссылку, то там говорится и о том, что в Рф тоже военные долго не интересовались таким вооружением.
До дупи, що там на роїсі. Наше озброєння потрібно було робити вчасно, часу і коштів було вдосталь. Бракувало тільки політичної волі.
ЛАД написав:А Ваш БпАК ST-35 Гром, возможно, прекрасный образец, но год назад он прошёл только заводские испытания.
Та за рік до і 9 місяців війни вже чорта можна було зробити, тим більше - все готово. Не може оборонпром - розігнати, дати приватникам свободу діяти без палок в колеса.
Kudrjavuy написав:........... Если на начало полномасштабной Войны в Украине у нас было превосходство ударных БПЛА, На сегодня, орки уже имеют значительное превосходство в ударных БПЛА. Это прежде всего "Ланцет" и "Шахид". Иранские, так, вообще конкретно добавили ударную мощь оркам. И их перечень только растёт.
"Ситуация изменилась. Сегодня у нас уже нет преимущества в беспилотниках. Особенно в ударных. И здесь вопрос не качества, а количества", - так ситуацию на фронте в начале ноября охарактеризовал командир подразделения аэроразведки ВСУ, специалист по разработке дронов Юрий Касьянов.
В течение последних семи дней в районе Сватово в Луганской области на северо-востоке Украины продолжались интенсивные артиллерийские перестрелки.
Как и на других участках фронта, российские войска продолжают отдавать приоритет созданию оборонительных позиций, почти наверняка частично укомплектованных плохо обученными мобилизованными резервистами. Министерство обороны🇷🇺
Поскольку юго-западная линия фронта России теперь более защищена вдоль восточного берега Днепра, сектор Сватово, вероятно, теперь является более уязвимым оперативным флангом российских сил.
Будучи крупным населенным пунктом в Луганской области, российские лидеры, скорее всего, расценят сохранение контроля над Сватово как политический приоритет.
Тем не менее, командиры, вероятно, борются с военными реалиями поддержания надежной обороны, а также пытаются обеспечить ресурсы для наступательных операций южнее, в Донецке.
Как оборонительные, так и наступательные возможности России по-прежнему сдерживаются острой нехваткой боеприпасов и квалифицированного персонала.
edvardd написав:На Кінбурнській косі триває військова операція – керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк
«У цей час там зазвичай дуже сильно штормить. І втриматися, навіть просто перебуваючи на місці, неможливо. Дуже потужні вітри, шторми, навіть природа змиває і зливає ворога з цієї землі...
Ми продовжуємо бойову роботу. Щойно буде результат, ми про нього прозвітуємо. Зараз це військова операція в режимі тиші».
Чесно, говоря, меня шкурно тревожит:
Оккупанты начали перебрасывать своих военных через Мариуполь в сторону Гуляйполя https://donpress.com/news/21-11-2022-st ... ilu-cherez По словам советника мэра города Петра Андрющенко, по меньшей мере 35-40 единиц грузовиков и инженерной техники со стороны рф двигалось через поселок Никольское в направлении Гуляйполя.
Он добавил, что это второе большое военное усиление со стороны россии в этом направлении.
Это уже вторая партия за неделю. Кроме того, погода (аномальный дождь идёт и сейчас) - я такую помню осенью 1986 года в Беларуси. Тогда принудительно Садили радиоактивные осадки. Посмотрите новости по поводу обстрела ЗАЭС.
В течение последних семи дней в районе Сватово в Луганской области на северо-востоке Украины продолжались интенсивные артиллерийские перестрелки.
Как и на других участках фронта, российские войска продолжают отдавать приоритет созданию оборонительных позиций, почти наверняка частично укомплектованных плохо обученными мобилизованными резервистами. Министерство обороны🇷🇺
Поскольку юго-западная линия фронта России теперь более защищена вдоль восточного берега Днепра, сектор Сватово, вероятно, теперь является более уязвимым оперативным флангом российских сил.
Будучи крупным населенным пунктом в Луганской области, российские лидеры, скорее всего, расценят сохранение контроля над Сватово как политический приоритет.
Тем не менее, командиры, вероятно, борются с военными реалиями поддержания надежной обороны, а также пытаются обеспечить ресурсы для наступательных операций южнее, в Донецке.
Как оборонительные, так и наступательные возможности России по-прежнему сдерживаются острой нехваткой боеприпасов и квалифицированного персонала.
Schmit написав:Що тут дивного? Це все, як і ця війна - наслідок дій з 2019 року.
Це наслідок дій, як мінімум з 2014 року, коли на віджатий Крим " хтось" без яєць промовчав.
Та невже. Очевидно ви: - Забули, як жалюгідно армія виглядала у 2014 і у якому стані були спецслужби (по причині того, що 30 років голосували за гречку і по приколу)? - Забули, хто тоді був при владі у США і країнах Європи і чим допомагали? - Не подумали, хто б Київ обороняв у 2014, якби рипнулись у Криму?, напевно самооборона майдану з дубінками і бандерівським смузі, (як Херсон 24 лютого), а Харків - напевно "патріотичні" тітушки во главє с "топазом дай каманду"? Ось так постійно забуваєте, дупою думаєте, не по ділам судите, на тій основі і обираєте, а потім страждаєте (страждаємо усі), а причин так і не розумієте.
Wisznia2021 написав:Цікаво, що скільки цей персонаж вже тут лайна вилив, а його не банять.