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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2760276127622763
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:11

  Schmit написав:
  ЛАД написав:Schmit
Вам не надоело: "Наші йолопи"? Вы везде, где только можно, пытаетесь протолкнуть наши политические дрязги.

...........
Та за рік до і 9 місяців війни вже чорта можна було зробити, тим більше - все готово. Не може оборонпром - розігнати, дати приватникам свободу діяти без палок в колеса.

"часу і коштів було вдосталь", возможно, только у Вас. Даже у самых богатых государств не хватает денег на всё. А Украина, к сожалению, пока в числе беднейших.
Интересно, Вы регулярно обсуждаете тактику и стратегию, новые и не очень системы вооружений, осуждаете наши власти (обычно исключительно сегодняшние) за медленное вооружение армии.
Можно задать 2 вопроса?
1. Вы имеете хоть какое-нибудь военное образование? Хотя бы служили в армии?
2. У Вас есть хоть какое-нибудь техническое образование?
Точнее не так - Вы когда-нибудь занимались постановкой на производство хоть какого-нибудь продукта, хотя бы гвоздя? И, вообще, хотя бы бывали на заводе, а не в швейной мастерской?
В попытках опорочить власть Вы перестаёте думать.
Я Вам привёл уже цитату, из которой видно, что росс. "Ланцет" был представлен на выставке ещё в 2019 - 3 года назад. А появился в войсках только в конце лета уже через несколько месяцев войны. И проблема была не в том, чтобы освоить производство, а в том, что военные им не заинтересовались. Интерес появился после Сирии, а ещё больше после конфликта в Нагорном Карабахе.
Вы уверены, что у нас во всём виноват Оборонпром, а наши военные намного прогрессивнее российских?

Не стоит свои политические интересы прикрывать громкими словами о том, что "тисячі людей загинули, мільйони страждають".

Я уже, по-моему, задавал как-то вопрос.
Если бы год, а лучше 2 года назад Зеленский обратился бы к народу и Раде со словами: "Украинцы! Приближается война с РФ. В связи с этим мы замораживаем зарплаты и пенсии, резко сокращаем импорт ТНП (продуктов, быттехники, вообще всего), увеличиваем армию, все средства на вооружения и армию".
Как Вы думаете, какая была бы реакция?
ВР проголосовала бы такой бюджет?
При этом нет никаких гарантий, что война протекала бы легче для нас. А вот Путину было бы гораздо легче вести пропаганду и поднять народ на войну.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:14

  flyman написав:
  ЛАД написав:
В течение последних семи дней в районе Сватово в Луганской области на северо-востоке Украины продолжались интенсивные артиллерийские перестрелки.
.........

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1594575719454998528

Цю "лінію Мажіноо" хіба тяжко обійти через Уразово/Валуйки?

Вопросы не ко мне, а к ISW. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:19

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:В течение последних семи дней в районе Сватово в Луганской области на северо-востоке Украины продолжались интенсивные артиллерийские перестрелки.
.........
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1594575719454998528

Цю "лінію Мажіноо" хіба тяжко обійти через Уразово/Валуйки?

Вопросы не ко мне, а к ISW. :)

це риторичне запитання.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:24

Пассажирку, похожую на Юлию Прохорову, прославившюся провокациями против украинских беженцев, сегодня депортировали из Германии. Об этом из аэропорта в Берлине сообщил корреспондент The Insider. Женщину в сопровождении полицейских посадили на рейс Берлин-Стамбул. Независимо подтвердить, что депортирована именно Юлия Прохорова пока не удалось.
.........
Прохорова принимала участие в выпуске программы «Давай поженимся!» под названием «Невеста из мести. Часть 2» от 19.05.2021. Лариса Гузеева, шокированная разговором с Прохоровой, произносит в той программе : «Вы выбрали быть дрянью, кто же вас может осудить?»

https://theins.ru/news/257154
Интересно посмотреть для понимания, какие русские защищают войну.
ЛАД
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