Додано: Пон 21 лис, 2022 23:11

Schmit написав: ЛАД написав: Schmit

Вам не надоело: "Наші йолопи"? Вы везде, где только можно, пытаетесь протолкнуть наши политические дрязги. Вам не надоело: "Наші йолопи"? Вы везде, где только можно, пытаетесь протолкнуть наши политические дрязги.

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Та за рік до і 9 місяців війни вже чорта можна було зробити, тим більше - все готово. Не може оборонпром - розігнати, дати приватникам свободу діяти без палок в колеса. ...........Та за рік до і 9 місяців війни вже чорта можна було зробити, тим більше - все готово. Не може оборонпром - розігнати, дати приватникам свободу діяти без палок в колеса.

"часу і коштів було вдосталь", возможно, только у Вас. Даже у самых богатых государств не хватает денег на всё. А Украина, к сожалению, пока в числе беднейших.Интересно, Вы регулярно обсуждаете тактику и стратегию, новые и не очень системы вооружений, осуждаете наши власти (обычно исключительно сегодняшние) за медленное вооружение армии.Можно задать 2 вопроса?1. Вы имеете хоть какое-нибудь военное образование? Хотя бы служили в армии?2. У Вас есть хоть какое-нибудь техническое образование?Точнее не так - Вы когда-нибудь занимались постановкой на производство хоть какого-нибудь продукта, хотя бы гвоздя? И, вообще, хотя бы бывали на заводе, а не в швейной мастерской?В попытках опорочить власть Вы перестаёте думать.Я Вам привёл уже цитату, из которой видно, что росс. "Ланцет" был представлен на выставке ещё в 2019 -назад. А появился в войсках только в конце лета уже через несколько месяцев войны. И проблема была не в том, чтобы освоить производство, а в том, что военные им не заинтересовались. Интерес появился после Сирии, а ещё больше после конфликта в Нагорном Карабахе.Вы уверены, что у нас во всём виноват Оборонпром, а наши военные намного прогрессивнее российских?Не стоит свои политические интересы прикрывать громкими словами о том, что "тисячі людей загинули, мільйони страждають".Я уже, по-моему, задавал как-то вопрос.Если бы год, а лучше 2 года назад Зеленский обратился бы к народу и Раде со словами: "Украинцы! Приближается война с РФ. В связи с этим мы замораживаем зарплаты и пенсии, резко сокращаем импорт ТНП (продуктов, быттехники, вообще всего), увеличиваем армию, все средства на вооружения и армию".Как Вы думаете, какая была бы реакция?ВР проголосовала бы такой бюджет?При этом нет никаких гарантий, что война протекала бы легче для нас. А вот Путину было бы гораздо легче вести пропаганду и поднять народ на войну.