Пассажирку, похожую на Юлию Прохорову, прославившюся провокациями против украинских беженцев, сегодня депортировали из Германии. Об этом из аэропорта в Берлине сообщил корреспондент The Insider. Женщину в сопровождении полицейских посадили на рейс Берлин-Стамбул. Независимо подтвердить, что депортирована именно Юлия Прохорова пока не удалось. ......... Прохорова принимала участие в выпуске программы «Давай поженимся!» под названием «Невеста из мести. Часть 2» от 19.05.2021. Лариса Гузеева, шокированная разговором с Прохоровой, произносит в той программе : «Вы выбрали быть дрянью, кто же вас может осудить?»
Schmit написав:Що тут дивного? Це все, як і ця війна - наслідок дій з 2019 року. [/youtube]
Це наслідок дій, як мінімум з 2014 року, коли на віджатий Крим " хтось" без яєць промовчав. Цікаво, що скільки цей персонаж вже тут лайна вилив, а його не банять.
А было чем в 2014 воевать ? Или у тебя такая ненависть к Пороху, что кушать не можешь И такая приверженность ЗЕ!, что прям хвостом виляешь
Особенно, когда ты из Польши пишешь и, особенно, когда искателю "хороших" русских рассказываешь о школах в Германии
Тут сложить 2+2 абсолютно несложно
Так и в феврале 22- го воевать не чем. И в 2019 тоже. Я никогда не относилась к почитателям Зе, но во врем'я войни лить помои на того, кому удается( очень неплохо)єто дерьмо разруливать- игра на руку рашистам. Видимо, перед вами ( со шмидтом)именно такая задача и стоит. Я с тобой на свидание не ходила, чтоб на "ти " переходить.
Простите, господа. Удивляет слабая поддержка предложения yanyuraviewtopic.php?p=5510144#p5510144. При таком количестве патриотов и такой поддержке армии всего 4 плюса. Или наши форумчане, воюющие с врагом, не заслуживают уважения?
Запрет Великобритании запрещает импорт, приобретение, поставку и доставку российской нефти и нефтепродуктов в Великобританию и сопутствующие сопутствующие услуги в отношении этой деятельности. .... Запрет вступит в силу 5 декабря 2022 года для Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Эта дата совпадает с запретом ЕС на импорт морской нефти из России, а также со страхованием и финансированием транспортировки, особенно морскими путями, российской нефти в третьи страны.
Kudrjavuy написав:........... Если на начало полномасштабной Войны в Украине у нас было превосходство ударных БПЛА, На сегодня, орки уже имеют значительное превосходство в ударных БПЛА. Это прежде всего "Ланцет" и "Шахид". Иранские, так, вообще конкретно добавили ударную мощь оркам. И их перечень только растёт.
"Ситуация изменилась. Сегодня у нас уже нет преимущества в беспилотниках. Особенно в ударных. И здесь вопрос не качества, а количества", - так ситуацию на фронте в начале ноября охарактеризовал командир подразделения аэроразведки ВСУ, специалист по разработке дронов Юрий Касьянов.
Хреновые только.[/quote Из той статьи : Заявления различных украинских деятелей о неспособности Москвы запустить в серийное производство оружие такого типа без иностранной электроники эксперт называет проявлением "ура-патриотизма и пренебрежительного отношения к противнику". Смотрел на ютубе интервью с разработчиком дронов, он также подтвердил, что и ракеты могут спокойно изготовлять
Schmit написав:Що тут дивного? Це все, як і ця війна - наслідок дій з 2019 року. [/youtube]
Це наслідок дій, як мінімум з 2014 року, коли на віджатий Крим " хтось" без яєць промовчав. Цікаво, що скільки цей персонаж вже тут лайна вилив, а його не банять.
ага, проглотил. Всего за 5 лет из кучки доходяг создал армию, которая может эффективно воевать против РФ. А так, "промолчал", конечно
Порівнювати треба відповідно. Не *кучка доходяг*, а армія мирного часу зразка 2014 року виконувала б ті свої задачі по спротиву часткової (неповномасштабної) агресії рфії точно також, як армія зразка 2022 року виконує свої задачі спротиву вже повномасштабній агресії.
Тобто точно також відкотилися на частину територій, мобілізувалися й билися, отримуючи поміч з боку партнерів.
Все залежало не стільки від армії, скільки від бажання влади реально воювати з самого початку. Влади і з самого початку.
Десятий раз нагадую слова самого Турчинова (коли він надав наказ нанести авіаудари по аеропорту) "от тоді військові зрозуміли" що назад шляху не буде, що будемо воювати ... Чому він не продумонстрував і не довів армійцям оцієї своєї рішочості, твердості та невідворотності раніше -- ????)) Питання риторичне.
Кримським комбригам на питання що нам робити? Стріляти? Там цивільні! Він в інтерв'ю так і сказав: "А що я міг їм відповісти?!"
Або наказ на дозвіл))) застосування зброї, замість конкретних Указів, на підставі яких вояки мали змогу складати бойові накази... Цього від нього чекав Генштаб. Від Генштабу усі вниз.
Бо відповідальність мало взяти на себе перш за все політичне керівництво. Такий був тоді час.
Роздуплилося воно тільки в час Донецького аеропорту.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 лис, 2022 01:04, всього редагувалось 1 раз.