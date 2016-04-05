RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2761276227632764>
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:14

  flyman написав:
  ЛАД написав:
В течение последних семи дней в районе Сватово в Луганской области на северо-востоке Украины продолжались интенсивные артиллерийские перестрелки.
.........

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1594575719454998528

Цю "лінію Мажіноо" хіба тяжко обійти через Уразово/Валуйки?

Вопросы не ко мне, а к ISW. :)
Прошу прощения, это не ISW, а военная разведка Британии.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 21 лис, 2022 23:47, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23276
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:19

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:В течение последних семи дней в районе Сватово в Луганской области на северо-востоке Украины продолжались интенсивные артиллерийские перестрелки.
.........
https://twitter.com/DefenceHQ/status/1594575719454998528

Цю "лінію Мажіноо" хіба тяжко обійти через Уразово/Валуйки?

Вопросы не ко мне, а к ISW. :)

це риторичне запитання.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30033
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2587 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:24

Пассажирку, похожую на Юлию Прохорову, прославившюся провокациями против украинских беженцев, сегодня депортировали из Германии. Об этом из аэропорта в Берлине сообщил корреспондент The Insider. Женщину в сопровождении полицейских посадили на рейс Берлин-Стамбул. Независимо подтвердить, что депортирована именно Юлия Прохорова пока не удалось.
.........
Прохорова принимала участие в выпуске программы «Давай поженимся!» под названием «Невеста из мести. Часть 2» от 19.05.2021. Лариса Гузеева, шокированная разговором с Прохоровой, произносит в той программе : «Вы выбрали быть дрянью, кто же вас может осудить?»

https://theins.ru/news/257154
Интересно посмотреть для понимания, какие русские защищают войну.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23276
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:42

  pesikot написав:
  Wisznia2021 написав:
  Schmit написав:Що тут дивного? Це все, як і ця війна - наслідок дій з 2019 року.
[/youtube]

Це наслідок дій, як мінімум з 2014 року, коли на віджатий Крим " хтось" без яєць промовчав. Цікаво, що скільки цей персонаж вже тут лайна вилив, а його не банять.

А было чем в 2014 воевать ?
Или у тебя такая ненависть к Пороху, что кушать не можешь
И такая приверженность ЗЕ!, что прям хвостом виляешь

Особенно, когда ты из Польши пишешь и, особенно, когда искателю "хороших" русских рассказываешь о школах в Германии

Тут сложить 2+2 абсолютно несложно :)

Так и в феврале 22- го воевать не чем. И в 2019 тоже. Я никогда не относилась к почитателям Зе, но во врем'я войни лить помои на того, кому удается( очень неплохо)єто дерьмо разруливать- игра на руку рашистам. Видимо, перед вами ( со шмидтом)именно такая задача и стоит. Я с тобой на свидание не ходила, чтоб на "ти " переходить.
Wisznia2021
 
Повідомлень: 179
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:47

  juristkostya написав:
  Wisznia2021 написав:
  Schmit написав:Що тут дивного? Це все, як і ця війна - наслідок дій з 2019 року.
[/youtube]

Це наслідок дій, як мінімум з 2014 року, коли на віджатий Крим " хтось" без яєць промовчав. Цікаво, що скільки цей персонаж вже тут лайна вилив, а його не банять.
ага, проглотил. Всего за 5 лет из кучки доходяг создал армию, которая может эффективно воевать против РФ. А так, "промолчал", конечно

Аналог израильской?
Wisznia2021
 
Повідомлень: 179
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:57

🤔 Київ або Волинь: Арестович повідомив, що РФ серйозно розглядає можливість вторгнення з Білорусі

Утім, більшість російських "мобіків", які тренуються в Білорусі, готують для відправлення на Донбас, а не на північний напрямок. Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович.

"Один варіант – на Київ, другий варіант, умовно кажучи, Волинь. Вони розглядають серйозно, прикидають таку можливість", – зазначив він.
https://t.me/voynareal/42998
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15086
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2079 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 00:01

Простите, господа.
Удивляет слабая поддержка предложения yanyura viewtopic.php?p=5510144#p5510144.
При таком количестве патриотов и такой поддержке армии всего 4 плюса. :(
Или наши форумчане, воюющие с врагом, не заслуживают уважения?

https://www.nytimes.com/2022/11/21/world/europe/ukraine-russia-war-river.html - действия добровольческого отряда украинского спецназа под названием батальон «Братство» глазами корреспондента NYT.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23276
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 00:12

Запрет Великобритании запрещает импорт, приобретение, поставку и доставку российской нефти и нефтепродуктов в Великобританию и сопутствующие сопутствующие услуги в отношении этой деятельности.
....
Запрет вступит в силу 5 декабря 2022 года для Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Эта дата совпадает с запретом ЕС на импорт морской нефти из России, а также со страхованием и финансированием транспортировки, особенно морскими путями, российской нефти в третьи страны.

https://www.gov.uk/government/publications/uk-ban-on-russian-oil-and-oil-products/uk-ban-on-russian-oil-and-oil-products#details-of-the-uk-ban-on-russian-oil-and-oil-products-intended-for-entry-into-the-uk
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23276
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 00:23

  Kudrjavuy написав:
  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:...........
Если на начало полномасштабной Войны в Украине у нас было превосходство ударных БПЛА,
На сегодня, орки уже имеют значительное превосходство в ударных БПЛА.
Это прежде всего "Ланцет" и "Шахид".
Иранские, так, вообще конкретно добавили ударную мощь оркам.
И их перечень только растёт.

"Смертельные "Ланцеты". Откуда в России появилось это опасное оружие и так ли оно эффективно" - https://www.bbc.com/russian/features-63689095
Цитировать не буду, там довольно много. Интересующиеся посмотрят.

Физически слова эксперта:
"Ситуация изменилась. Сегодня у нас уже нет преимущества в беспилотниках. Особенно в ударных. И здесь вопрос не качества, а количества", - так ситуацию на фронте в начале ноября охарактеризовал командир подразделения аэроразведки ВСУ, специалист по разработке дронов Юрий Касьянов.

:cry: Хреновые только.[/quote
Из той статьи :
Заявления различных украинских деятелей о неспособности Москвы запустить в серийное производство оружие такого типа без иностранной электроники эксперт называет проявлением "ура-патриотизма и пренебрежительного отношения к противнику".
Смотрел на ютубе интервью с разработчиком дронов, он также подтвердил, что и ракеты могут спокойно изготовлять
maza5
 
Повідомлень: 258
З нами з: 27.08.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 01:04

  juristkostya написав:
  Wisznia2021 написав:
  Schmit написав:Що тут дивного? Це все, як і ця війна - наслідок дій з 2019 року.
[/youtube]

Це наслідок дій, як мінімум з 2014 року, коли на віджатий Крим " хтось" без яєць промовчав. Цікаво, що скільки цей персонаж вже тут лайна вилив, а його не банять.
ага, проглотил. Всего за 5 лет из кучки доходяг создал армию, которая может эффективно воевать против РФ. А так, "промолчал", конечно

Порівнювати треба відповідно.
Не *кучка доходяг*, а армія мирного часу зразка 2014 року виконувала б ті свої задачі по спротиву часткової (неповномасштабної) агресії рфії точно також, як армія зразка 2022 року виконує свої задачі спротиву вже повномасштабній агресії.

Тобто точно також відкотилися на частину територій, мобілізувалися й билися, отримуючи поміч з боку партнерів.

Все залежало не стільки від армії, скільки від бажання влади реально воювати з самого початку. Влади і з самого початку.

Десятий раз нагадую слова самого Турчинова (коли він надав наказ нанести авіаудари по аеропорту) "от тоді військові зрозуміли" що назад шляху не буде, що будемо воювати ...
Чому він не продумонстрував і не довів армійцям оцієї своєї рішочості, твердості та невідворотності раніше -- ????))
Питання риторичне.

Кримським комбригам на питання що нам робити? Стріляти? Там цивільні!
Він в інтерв'ю так і сказав: "А що я міг їм відповісти?!"

Або наказ на дозвіл))) застосування зброї, замість конкретних Указів, на підставі яких вояки мали змогу складати бойові накази...
Цього від нього чекав Генштаб.
Від Генштабу усі вниз.

Бо відповідальність мало взяти на себе перш за все політичне керівництво. Такий був тоді час.

Роздуплилося воно тільки в час Донецького аеропорту.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 лис, 2022 01:04, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25661
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2761276227632764>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107427
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 472880
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4218
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.