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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2761276227632764
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 01:04

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил, что Литва в ближайшее время пошлет украинцам партию снарядов калибра 155 мм, а также - в течение месяца - партию зимней формы.
.....
По словам Анушаускаса, Литва уже оказала Украине и украинским беженцам помощь более чем на 640 млн евро, и больше трети из этой суммы - 232 млн евро - составляет военная помощь.

По подсчетам немецкого Кильского институт мировой экономики, к началу октября Литва оказала Украине помощь в размере 0,4% своего ВВП и по этому показателю занимала четвертое место после Латвии, Эстонии и Польши.

В абсолютных числах помощь США превышает объем помощи от всех остальных стран вместе взятых, но размеры американской экономики таковы, что ей поддержка Украины пока обошлась всего в 0,2 - 0,25% ВВП.

https://www.bbc.com/russian/live/news-63440797
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