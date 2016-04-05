Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил, что Литва в ближайшее время пошлет украинцам партию снарядов калибра 155 мм, а также - в течение месяца - партию зимней формы. ..... По словам Анушаускаса, Литва уже оказала Украине и украинским беженцам помощь более чем на 640 млн евро, и больше трети из этой суммы - 232 млн евро - составляет военная помощь.
По подсчетам немецкого Кильского институт мировой экономики, к началу октября Литва оказала Украине помощь в размере 0,4% своего ВВП и по этому показателю занимала четвертое место после Латвии, Эстонии и Польши.
В абсолютных числах помощь США превышает объем помощи от всех остальных стран вместе взятых, но размеры американской экономики таковы, что ей поддержка Украины пока обошлась всего в 0,2 - 0,25% ВВП.