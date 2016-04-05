RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2761276227632764
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 01:04

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил, что Литва в ближайшее время пошлет украинцам партию снарядов калибра 155 мм, а также - в течение месяца - партию зимней формы.
.....
По словам Анушаускаса, Литва уже оказала Украине и украинским беженцам помощь более чем на 640 млн евро, и больше трети из этой суммы - 232 млн евро - составляет военная помощь.

По подсчетам немецкого Кильского институт мировой экономики, к началу октября Литва оказала Украине помощь в размере 0,4% своего ВВП и по этому показателю занимала четвертое место после Латвии, Эстонии и Польши.

В абсолютных числах помощь США превышает объем помощи от всех остальных стран вместе взятых, но размеры американской экономики таковы, что ей поддержка Украины пока обошлась всего в 0,2 - 0,25% ВВП.

https://www.bbc.com/russian/live/news-63440797
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23277
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 01:20

"Захід будує нову систему ППО в Україні. Що це і як буде працювати?" - https://www.bbc.com/ukrainian/news-63249887?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D.
Не очень свежая (от 14.10), но хорошая статья о поставляемых нам средствах и перспективах ПВО.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23277
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 08:15

  Wisznia2021 написав:
  juristkostya написав:
  Wisznia2021 написав:Це наслідок дій, як мінімум з 2014 року, коли на віджатий Крим " хтось" без яєць промовчав. Цікаво, що скільки цей персонаж вже тут лайна вилив, а його не банять.
ага, проглотил. Всего за 5 лет из кучки доходяг создал армию, которая может эффективно воевать против РФ. А так, "промолчал", конечно

Аналог израильской?
это к чему вообще вопрос?
juristkostya
 
Повідомлень: 5158
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 08:43

  ЛАД написав:Простите, господа.
Удивляет слабая поддержка предложения yanyura viewtopic.php?p=5510144#p5510144.
При таком количестве патриотов и такой поддержке армии всего 4 плюса. :(
Или наши форумчане, воюющие с врагом, не заслуживают уважения?

Особисто я не голосую з міркувань безпеки наших героїв. Війна ще не скінчилася, працюють ворожі служби. Не хочу, щоб наших захисників вираховували та шукали.((
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3398
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 09:10

  pesikot написав:
Скандал! На ток шоу Соловьева открыто выступили против действий РФ в Украине


Что-то частый гость на раша-ТВ Яков Кедми включил заднюю ...

Может на него повлияло
Іран попередили. Якщо Росія отримає його ракети, Ізраїль може дати Україні сучасну зброю
Україна може отримати високотехнологічні ракети від Ізраїлю, якщо Іран поставить Росії балістичні ракети. Про це повідомив радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата на форумі в Бахрейні, передає ізраїльський 9 канал із посиланням на медіакорпорацію Кан


не думаю, что на него влияет это...
Яков Кедми за кровавые деньги пять лет нес пургу и накачивал злобой мордор и вдруг он прозрел? Или ему стало стыдно?
просто как хитрожопый он просчитал ситуацию на 2-3 года вперед
пока что он свободный человек, а попав под санкции (кстати , МИД Украины составляет списки своих врагов и потом через своих послов требует принять в странах ЕС)-а оно ему надо (чтобы закрыли въезд в ЕС и США)
prodigy
 
Повідомлень: 8801
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3076 раз.
Подякували: 3125 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 09:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Kudrjavuy написав:
  edvardd написав:На Кінбурнській косі триває військова операція – керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк

«У цей час там зазвичай дуже сильно штормить. І втриматися, навіть просто перебуваючи на місці, неможливо. Дуже потужні вітри, шторми, навіть природа змиває і зливає ворога з цієї землі...

Ми продовжуємо бойову роботу. Щойно буде результат, ми про нього прозвітуємо. Зараз це військова операція в режимі тиші».

Чесно, говоря, меня шкурно тревожит:
Оккупанты начали перебрасывать своих военных через Мариуполь в сторону Гуляйполя
https://donpress.com/news/21-11-2022-st ... ilu-cherez
По словам советника мэра города Петра Андрющенко, по меньшей мере 35-40 единиц грузовиков и инженерной техники со стороны рф двигалось через поселок Никольское в направлении Гуляйполя.

Он добавил, что это второе большое военное усиление со стороны россии в этом направлении.

Это уже вторая партия за неделю.
Кроме того, погода (аномальный дождь идёт и сейчас) - я такую помню осенью 1986 года в Беларуси.
Тогда принудительно Садили радиоактивные осадки.
Посмотрите новости по поводу обстрела ЗАЭС.


На ЗАЕС через обстріл, серед іншого, пошкоджено резервуари для зберігання конденсату, що призвело до нерадіоактивного витоку, — МАГАТЕ

Також повідомляється, що глава МАГАТЕ «активізував консультації» щодо створення «захисної зони» навколо ЗАЕС після обстрілу.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 887
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 09:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рух військових колон ворога в бік Розівки не припиняється

"Понад 100 одиниць важкої техніки пройшло через  Маріуполь на Запорізький напрямок.
Великий перекід військ окупантів без залізниці та Кримського мосту продовжується", - повідомляє радник мера Маріуполя
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 887
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 10:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Не *кучка доходяг*, а армія мирного часу зразка 2014 року виконувала б ті свої задачі по спротиву часткової (неповномасштабної) агресії рфії точно також, як армія зразка 2022 року виконує свої задачі спротиву вже повномасштабній агресії.

ІМХО, не варто порівнювати армію мирного часу зразка 2014 року і армію мирного часу зразка 2022 року.
Звісно, далеко не все заслуга Порошенка, але тим не менше, за 7 років відновлено та докуплено багато техніки, створено кадрову основу, кістяк сучасних ЗСУ.
Мобілізація і підтримка зброєю не дали б жодного ефекту, якби ЗСУ були такими, якими вони були в 14.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 695
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 10:11

  sashaqbl написав:ІМХО, не варто порівнювати армію мирного часу зразка 2014 року і армію мирного часу зразка 2022 року.
Звісно, далеко не все заслуга Порошенка, але тим не менше, за 7 років відновлено та докуплено багато техніки, створено кадрову основу, кістяк сучасних ЗСУ.
Мобілізація і підтримка зброєю не дали б жодного ефекту, якби ЗСУ були такими, якими вони були в 14.

Вы пишите абсолютно очевидные вещи. И если собеседник не понял их сам - вы вряд ли ему поможете....
juristkostya
 
Повідомлень: 5158
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 10:13

Вчора говорили, що нема політичної волі щодо нарощування виробництва боєприпасів. Сьогоднішня новина:
https://www.reuters.com/world/us-armys-weapons-contract-reviews-accelerate-replace-ukraine-aid-2022-11-21/
Звісно, нарощування виробництва на 15% відсотків виглядає незначним, але в масштабі кількості країн, які надсилають нам допомогу - це відчутно.
До прикладу - Південна Корея не готова постачати нам боєприпаси. Але недавно підписала контракт на поставки в США. Зараз ведуться переговори з Польшею. Відповідно, виробництва в цих країнах матимуть можливість більше опстачати нам.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 695
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2761276227632764
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107450
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 472921
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4222
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.