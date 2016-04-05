Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас объявил, что Литва в ближайшее время пошлет украинцам партию снарядов калибра 155 мм, а также - в течение месяца - партию зимней формы. ..... По словам Анушаускаса, Литва уже оказала Украине и украинским беженцам помощь более чем на 640 млн евро, и больше трети из этой суммы - 232 млн евро - составляет военная помощь.
По подсчетам немецкого Кильского институт мировой экономики, к началу октября Литва оказала Украине помощь в размере 0,4% своего ВВП и по этому показателю занимала четвертое место после Латвии, Эстонии и Польши.
В абсолютных числах помощь США превышает объем помощи от всех остальных стран вместе взятых, но размеры американской экономики таковы, что ей поддержка Украины пока обошлась всего в 0,2 - 0,25% ВВП.
ЛАД написав:Простите, господа. Удивляет слабая поддержка предложения yanyuraviewtopic.php?p=5510144#p5510144. При таком количестве патриотов и такой поддержке армии всего 4 плюса. Или наши форумчане, воюющие с врагом, не заслуживают уважения?
Особисто я не голосую з міркувань безпеки наших героїв. Війна ще не скінчилася, працюють ворожі служби. Не хочу, щоб наших захисників вираховували та шукали.((
Україна може отримати високотехнологічні ракети від Ізраїлю, якщо Іран поставить Росії балістичні ракети. Про це повідомив радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата на форумі в Бахрейні, передає ізраїльський 9 канал із посиланням на медіакорпорацію Кан
не думаю, что на него влияет это... Яков Кедми за кровавые деньги пять лет нес пургу и накачивал злобой мордор и вдруг он прозрел? Или ему стало стыдно? просто как хитрожопый он просчитал ситуацию на 2-3 года вперед пока что он свободный человек, а попав под санкции (кстати , МИД Украины составляет списки своих врагов и потом через своих послов требует принять в странах ЕС)-а оно ему надо (чтобы закрыли въезд в ЕС и США)
edvardd написав:На Кінбурнській косі триває військова операція – керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк
«У цей час там зазвичай дуже сильно штормить. І втриматися, навіть просто перебуваючи на місці, неможливо. Дуже потужні вітри, шторми, навіть природа змиває і зливає ворога з цієї землі...
Ми продовжуємо бойову роботу. Щойно буде результат, ми про нього прозвітуємо. Зараз це військова операція в режимі тиші».
Чесно, говоря, меня шкурно тревожит:
Оккупанты начали перебрасывать своих военных через Мариуполь в сторону Гуляйполя https://donpress.com/news/21-11-2022-st ... ilu-cherez По словам советника мэра города Петра Андрющенко, по меньшей мере 35-40 единиц грузовиков и инженерной техники со стороны рф двигалось через поселок Никольское в направлении Гуляйполя.
Он добавил, что это второе большое военное усиление со стороны россии в этом направлении.
Это уже вторая партия за неделю. Кроме того, погода (аномальный дождь идёт и сейчас) - я такую помню осенью 1986 года в Беларуси. Тогда принудительно Садили радиоактивные осадки. Посмотрите новости по поводу обстрела ЗАЭС.
На ЗАЕС через обстріл, серед іншого, пошкоджено резервуари для зберігання конденсату, що призвело до нерадіоактивного витоку, — МАГАТЕ
Також повідомляється, що глава МАГАТЕ «активізував консультації» щодо створення «захисної зони» навколо ЗАЕС після обстрілу.
detroytred написав:Не *кучка доходяг*, а армія мирного часу зразка 2014 року виконувала б ті свої задачі по спротиву часткової (неповномасштабної) агресії рфії точно також, як армія зразка 2022 року виконує свої задачі спротиву вже повномасштабній агресії.
ІМХО, не варто порівнювати армію мирного часу зразка 2014 року і армію мирного часу зразка 2022 року. Звісно, далеко не все заслуга Порошенка, але тим не менше, за 7 років відновлено та докуплено багато техніки, створено кадрову основу, кістяк сучасних ЗСУ. Мобілізація і підтримка зброєю не дали б жодного ефекту, якби ЗСУ були такими, якими вони були в 14.
sashaqbl написав:ІМХО, не варто порівнювати армію мирного часу зразка 2014 року і армію мирного часу зразка 2022 року. Звісно, далеко не все заслуга Порошенка, але тим не менше, за 7 років відновлено та докуплено багато техніки, створено кадрову основу, кістяк сучасних ЗСУ. Мобілізація і підтримка зброєю не дали б жодного ефекту, якби ЗСУ були такими, якими вони були в 14.
Вы пишите абсолютно очевидные вещи. И если собеседник не понял их сам - вы вряд ли ему поможете....
Вчора говорили, що нема політичної волі щодо нарощування виробництва боєприпасів. Сьогоднішня новина: https://www.reuters.com/world/us-armys-weapons-contract-reviews-accelerate-replace-ukraine-aid-2022-11-21/ Звісно, нарощування виробництва на 15% відсотків виглядає незначним, але в масштабі кількості країн, які надсилають нам допомогу - це відчутно. До прикладу - Південна Корея не готова постачати нам боєприпаси. Але недавно підписала контракт на поставки в США. Зараз ведуться переговори з Польшею. Відповідно, виробництва в цих країнах матимуть можливість більше опстачати нам.