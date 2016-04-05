mephala написав:если облажались то уже бы и молчали в тряпочку. а то самопалы начинаете предлагать по 0,8кВт
Про які самопали мова? В мене логікповер+батарейки з Китаю ( тільки мій логікповер2000 , 2Квт пік, 1,5 Квт номінал) Те саме я описав в свому першому повідомленні на цю тему
Автономність треба забезпечувати до того як станеться потреба...а не тільки розглядати що можна зробити через 9 місяців після початку війни і мати нахабство ще й когось звинувачувати
коли згадуєте про ціни довоєнні то це у вас нахабство хизуватися ними.
А що будівельник не так сказав? навіть, задовго до жовтня можна було передбачити, що треба думати про складну зиму, чи як смажений півень клюнув, то зашевелилися.
Час від часу можна було скупляти б.у. не робочі LiOn акумулятори від нотбуків, та перепаковувати https://fi202x.blogspot.com/2022/11/12.html та й зараз є можливість в майстрів купувати як б.у. акумуляторні зборки, так і б.у. елементи 18650 за 15..20 грн. шт.,
flyman написав: Час від часу можна було скупляти б.у. не робочі LiOn акумулятори від нотбуків, та перепаковувати https://fi202x.blogspot.com/2022/11/12.html та й зараз є можливість в майстрів купувати як б.у. акумуляторні зборки, так і б.у. елементи 18650 за 15..20 грн. шт.,
flyman написав: Час від часу можна було скупляти б.у. не робочі LiOn акумулятори від нотбуків, та перепаковувати https://fi202x.blogspot.com/2022/11/12.html та й зараз є можливість в майстрів купувати як б.у. акумуляторні зборки, так і б.у. елементи 18650 за 15..20 грн. шт.,
mephala написав:flyman ви читайте від чого все почалося а потім свої 5 копійок вставляйте. мова йшла про "Вартість резервних 6Квт*год з інвертором на 1500Вт - 30 000 грн" а то розпушили тут хвоста.
і куди ви в квартирі вткнете 6кВт генерації? а якщо у вас приватний будинок, то і раніше це мало би бути для вас маст-хев (якщо вас це дійсно цікавило), так в селі можна і до 24.02 було сидіти по 3 доби без е.е.
залишається ще варіант, що хто надумав несподівано з міста перебратися на зиму в село ... тут хто ССЗБ ... голою задницею в холодну воду
Востаннє редагувалось flyman в Вів 22 лис, 2022 11:27, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:flyman ви читайте від чого все почалося а потім свої 5 копійок вставляйте. мова йшла про "Вартість резервних 6Квт*год з інвертором на 1500Вт - 30 000 грн" а то розпушили тут хвоста.
Ще пару місяців тому колега зібрав собі на 2,4 кВт*год з інвертором чи 1кВт чи на 2 - за 24к грн. Дешево - бо бралося все на ринках. І це в Києві (хз, може у Львові можна трохи дешевше). На 6кВт год треба звісно більше аккумів, і, можливо, в 30к грн вже не впишешся, але сума буде якщо і більше, то не в рази. Це - найдешевший (хоча й не без недоліків) варіянт. Кому фінанси дозволяють, можна і EcoFlow/Bluetti/Jackery купити, хоч саму power station хоч комплект з сонячними панелями
flyman написав:куди ви в квартирі вткнете 6кВт генерації?
Не проблема, вимикається головний автомат, і підключається то щастя шнуром вилка-вилка в мережу - і все, лєпєстрічіство в квартирі є. Є ще певні нюанси, але загалом схема проста як двері
flyman написав: Час від часу можна було скупляти б.у. не робочі LiOn акумулятори від нотбуків, та перепаковувати https://fi202x.blogspot.com/2022/11/12.html та й зараз є можливість в майстрів купувати як б.у. акумуляторні зборки, так і б.у. елементи 18650 за 15..20 грн. шт.,
Faceless написав:Не проблема, вимикається головний автомат, і підключається то щастя шнуром вилка-вилка в мережу - і все, лєпєстрічіство в квартирі є. Є ще певні нюанси, але загалом схема проста як двері
і де воно "то щастя"? в тумбочці?
- як вирішити проблему якщо нема е.е. на 6кВт в мережі? - відключитися від мережі, і підключитися до іншого джерела е.е. на 6кВт!
Faceless написав:Не проблема, вимикається головний автомат, і підключається то щастя шнуром вилка-вилка в мережу - і все, лєпєстрічіство в квартирі є. Є ще певні нюанси, але загалом схема проста як двері
і де воно "то щастя"? в тумбочці?
Та де завгодно біля розетки, що за дурні питання.
flyman написав:як вирішити проблему якщо нема е.е. на 6кВт в мережі? - відключитися від мережі, і підключитися до іншого джерела е.е. на 6кВт!
Ви там тверезі чи ні? 6кВт*год - то ємність аккумів. Інвертор видає 220в, синусоїду (якість синусоїди то вже залежить від інвертора)