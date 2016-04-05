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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2763276427652766>
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 10:40

думати головом а не ногом

  mephala написав:
  budivelnik написав:
  mephala написав:если облажались то уже бы и молчали в тряпочку. а то самопалы начинаете предлагать по 0,8кВт :mrgreen:

Про які самопали мова?
В мене логікповер+батарейки з Китаю ( тільки мій логікповер2000 , 2Квт пік, 1,5 Квт номінал)
Те саме я описав в свому першому повідомленні на цю тему


Автономність треба забезпечувати до того як станеться потреба...а не тільки розглядати що можна зробити через 9 місяців після початку війни і мати нахабство ще й когось звинувачувати


коли згадуєте про ціни довоєнні то це у вас нахабство хизуватися ними.

А що будівельник не так сказав?
навіть, задовго до жовтня можна було передбачити, що треба думати про складну зиму,
чи як смажений півень клюнув, то зашевелилися.

Час від часу можна було скупляти б.у. не робочі LiOn акумулятори від нотбуків, та перепаковувати
https://fi202x.blogspot.com/2022/11/12.html
та й зараз є можливість в майстрів купувати як б.у. акумуляторні зборки, так і б.у. елементи 18650 за 15..20 грн. шт.,

тільки треба мати прямі руки, і, як пише акурт, "думати головом а не ногом",
та зробити собі, хоча би аварійне освітлення, дешево:
https://fi202x.blogspot.com/2022/11/led-12-2.html
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 10:45

  flyman написав:
Час від часу можна було скупляти б.у. не робочі LiOn акумулятори від нотбуків, та перепаковувати
https://fi202x.blogspot.com/2022/11/12.html
та й зараз є можливість в майстрів купувати як б.у. акумуляторні зборки, так і б.у. елементи 18650 за 15..20 грн. шт.,

тільки треба мати прямі руки, і, як пише акурт, "думати головом а не ногом",
та зробити собі, хоча би аварійне освітлення, дешево:
https://fi202x.blogspot.com/2022/11/led-12-2.html

Зажечь пару светодиодов - всё же, слабоватый ответ на вопрос "как запитать тепловой насос или, как минимум, холодильник, если сутки подряд нет электричества" :-)))))))))))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 10:49

  ЛАД написав:"часу і коштів було вдосталь", возможно, только у Вас. Даже у самых богатых государств не хватает денег на всё. А Украина, к сожалению, пока в числе беднейших.


а напомните сколько там зеленые нашли на дороги в 2020 и 2021 годах сверх плнана на дороги?
причем напоминаю - СВЕРХ ЗАПЛАНИРОВАННОГО БЮДЖЕТОМ.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:00

flyman
ви читайте від чого все почалося а потім свої 5 копійок вставляйте.
мова йшла про "Вартість резервних 6Квт*год з інвертором на 1500Вт - 30 000 грн"
а то розпушили тут хвоста.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:21

  juristkostya написав:
  flyman написав:
Час від часу можна було скупляти б.у. не робочі LiOn акумулятори від нотбуків, та перепаковувати
https://fi202x.blogspot.com/2022/11/12.html
та й зараз є можливість в майстрів купувати як б.у. акумуляторні зборки, так і б.у. елементи 18650 за 15..20 грн. шт.,

тільки треба мати прямі руки, і, як пише акурт, "думати головом а не ногом",
та зробити собі, хоча би аварійне освітлення, дешево:
https://fi202x.blogspot.com/2022/11/led-12-2.html

Зажечь пару светодиодов - всё же, слабоватый ответ на вопрос "как запитать тепловой насос или, как минимум, холодильник, если сутки подряд нет электричества" :-)))))))))))))

а якщо тиждень, місяць, а якщо зиму?
а якщо не буде бензину, дизеля, газу?

я би розглядав варіант відсутності е.е. до 7 год. ввечері(напр. від 17ї до півночі), і ще 2 год. зранку, щоб можна не лягати спати разом із курами.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:27

  mephala написав:flyman
ви читайте від чого все почалося а потім свої 5 копійок вставляйте.
мова йшла про "Вартість резервних 6Квт*год з інвертором на 1500Вт - 30 000 грн"
а то розпушили тут хвоста.

і куди ви в квартирі вткнете 6кВт генерації?
а якщо у вас приватний будинок, то і раніше це мало би бути для вас маст-хев (якщо вас це дійсно цікавило), так в селі можна і до 24.02 було сидіти по 3 доби без е.е.

залишається ще варіант, що хто надумав несподівано з міста перебратися на зиму в село ... тут хто ССЗБ ... голою задницею в холодну воду
Востаннє редагувалось flyman в Вів 22 лис, 2022 11:27, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:27

  mephala написав:flyman
ви читайте від чого все почалося а потім свої 5 копійок вставляйте.
мова йшла про "Вартість резервних 6Квт*год з інвертором на 1500Вт - 30 000 грн"
а то розпушили тут хвоста.

Ще пару місяців тому колега зібрав собі на 2,4 кВт*год з інвертором чи 1кВт чи на 2 - за 24к грн. Дешево - бо бралося все на ринках. І це в Києві (хз, може у Львові можна трохи дешевше). На 6кВт год треба звісно більше аккумів, і, можливо, в 30к грн вже не впишешся, але сума буде якщо і більше, то не в рази. Це - найдешевший (хоча й не без недоліків) варіянт. Кому фінанси дозволяють, можна і EcoFlow/Bluetti/Jackery купити, хоч саму power station хоч комплект з сонячними панелями
  flyman написав:куди ви в квартирі вткнете 6кВт генерації?

Не проблема, вимикається головний автомат, і підключається то щастя шнуром вилка-вилка в мережу - і все, лєпєстрічіство в квартирі є. Є ще певні нюанси, але загалом схема проста як двері
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:30

  juristkostya написав:
  flyman написав:
Час від часу можна було скупляти б.у. не робочі LiOn акумулятори від нотбуків, та перепаковувати
https://fi202x.blogspot.com/2022/11/12.html
та й зараз є можливість в майстрів купувати як б.у. акумуляторні зборки, так і б.у. елементи 18650 за 15..20 грн. шт.,

тільки треба мати прямі руки, і, як пише акурт, "думати головом а не ногом",
та зробити собі, хоча би аварійне освітлення, дешево:
https://fi202x.blogspot.com/2022/11/led-12-2.html

Зажечь пару светодиодов - всё же, слабоватый ответ на вопрос "как запитать тепловой насос или, как минимум, холодильник, если сутки подряд нет электричества" :-)))))))))))))


продовжую...
щодо холодильника, то зараз зима, і холоду за вікном вистачає,
літом в підвалі або на шнурку в криниці

теплонасос... квартира за добу не вимерзне, а якщо є газ, то тим більше буде чим грітися.

якщо хата, то не тре було розбирати піч.

з 2014 ішов воєнний конфлікт із РФ, сліпі не бачили хіба, а тупі на знали
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:32

  Faceless написав:Не проблема, вимикається головний автомат, і підключається то щастя шнуром вилка-вилка в мережу - і все, лєпєстрічіство в квартирі є. Є ще певні нюанси, але загалом схема проста як двері

і де воно "то щастя"? в тумбочці?

- як вирішити проблему якщо нема е.е. на 6кВт в мережі?
- відключитися від мережі, і підключитися до іншого джерела е.е. на 6кВт!
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:34

  flyman написав:
  Faceless написав:Не проблема, вимикається головний автомат, і підключається то щастя шнуром вилка-вилка в мережу - і все, лєпєстрічіство в квартирі є. Є ще певні нюанси, але загалом схема проста як двері

і де воно "то щастя"? в тумбочці?

Та де завгодно біля розетки, що за дурні питання.
  flyman написав:як вирішити проблему якщо нема е.е. на 6кВт в мережі?
- відключитися від мережі, і підключитися до іншого джерела е.е. на 6кВт!

Ви там тверезі чи ні? 6кВт*год - то ємність аккумів. Інвертор видає 220в, синусоїду (якість синусоїди то вже залежить від інвертора)
Faceless
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