всё правильно. И ваша система освещения ниак не поможет вам даже чай заварить, не говоря об отоплении дома, работе электроинструментов, какого-то бизнеса и т.п.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 11:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
всё правильно. И ваша система освещения ниак не поможет вам даже чай заварить, не говоря об отоплении дома, работе электроинструментов, какого-то бизнеса и т.п.
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