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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 22 лис, 2022 11:44
flyman написав:
я би розглядав варіант відсутності е.е. до 7 год. ввечері(напр. від 17ї до півночі), і ще 2 год. зранку, щоб можна не лягати спати разом із курами.
всё правильно. И ваша система освещения ниак не поможет вам даже чай заварить, не говоря об отоплении дома, работе электроинструментов, какого-то бизнеса и т.п.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 11:53
maza5 написав:
Из той статьи :
Заявления различных украинских деятелей о неспособности Москвы запустить в серийное производство оружие такого типа без иностранной электроники эксперт называет проявлением "ура-патриотизма и пренебрежительного отношения к противнику".
Смотрел на ютубе интервью с разработчиком дронов, он также подтвердил, что и ракеты могут спокойно изготовлять
Я, не открою секрет, что в московии до войны был запущен завод по изготовлению процессоров.
К моменту запуска процессоры - уже морально устарели, ибо полным ходом уже применяются чипы.
- Какому идиёту дуют в уши,
что рифляндия, не в состоянии производить....?
Единственная возможность - с 14го года, как и просранная при ... - действовать с умом, на опережение.
За восемь лет они уже адаптировали свою Армию, и захватили, уничтожили значительную часть Украины. Если быть корректным - то уничтожали её с апреля 1986года, с "союзниками".
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Додано: Вів 22 лис, 2022 12:01
sashaqbl написав: detroytred написав:
Не *кучка доходяг*, а армія мирного часу зразка 2014 року виконувала б ті свої задачі по спротиву часткової (неповномасштабної) агресії рфії точно також, як армія зразка 2022 року виконує свої задачі спротиву вже повномасштабній агресії.
ІМХО, не варто порівнювати армію мирного часу зразка 2014 року і армію мирного часу зразка 2022 року.
Звісно, далеко не все заслуга Порошенка, але тим не менше, за 7 років відновлено та докуплено багато техніки, створено кадрову основу, кістяк сучасних ЗСУ.
Мобілізація і підтримка зброєю не дали б жодного ефекту, якби ЗСУ були такими, якими вони були в 14.
Возможно, не прав. Давно не связан с армией, не знаю.
Но мне кажется, что главное отличие армии-2014 от армии-2022 в моральном состоянии. Армия была морально не готова к боевым действиям + политическая неразбериха в стране, не понятно, кому подчиняться и чьи приказы слушать.
2-й момент - нерешительность руководства в самом начале событий. Это ещё больше снизило моральный дух армии.
И третье. Тогда воевали с собственным населением. Жители Донбасса воспринимались как "свои". Для нормальной армии и нормальных солдат это тяжело.
Да вооружение армии к 2022 улучшилось, но главное, изменилось моральное состояние армии. + 8 лет какой-никакой, но войны тоже сказались.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 12:03
fler написав: ЛАД написав:
Простите, господа.
Удивляет слабая поддержка предложения yanyura viewtopic.php?p=5510144#p5510144
.
При таком количестве патриотов и такой поддержке армии всего 4 плюса.
Или наши форумчане, воюющие с врагом, не заслуживают уважения?
Особисто я не голосую з міркувань безпеки наших героїв. Війна ще не скінчилася, працюють ворожі служби. Не хочу, щоб наших захисників вираховували та шукали.((
Вряд ли форумные ники сильно помогут врагу вычислить этих людей.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 12:03
Faceless написав: mephala написав:flyman
ви читайте від чого все почалося а потім свої 5 копійок вставляйте.
мова йшла про "Вартість резервних 6Квт*год з інвертором на 1500Вт - 30 000 грн"
а то розпушили тут хвоста.
Ще пару місяців тому колега зібрав собі на 2,4 кВт*год з інвертором чи 1кВт чи на 2 - за 24к грн. Дешево - бо бралося все на ринках. І це в Києві (хз, може у Львові можна трохи дешевше). На 6кВт год треба звісно більше аккумів, і, можливо, в 30к грн вже не впишешся, але сума буде якщо і більше, то не в рази. Це - найдешевший (хоча й не без недоліків) варіянт. Кому фінанси дозволяють, можна і EcoFlow/Bluetti/Jackery купити, хоч саму power station хоч комплект з сонячними панелями
flyman написав:
куди ви в квартирі вткнете 6кВт генерації?
Не проблема, вимикається головний автомат, і підключається то щастя шнуром вилка-вилка в мережу - і все, лєпєстрічіство в квартирі є. Є ще певні нюанси, але загалом схема проста як двері
- На один киловатт, с резервом развития до 3х
- Летом так и стоило, через "фирмы", но только с самостоятельным подбором отдельных узлов с перспективой дополнения до 3х.
- он брал слабенький аккумулятор - но дополнить можно потом, в то же время, это не существенно, когда большой процент во времени генерации.( к примеру солнечную панель на юге - летом. )
Литиевый аккумулятор тянет больше всего значит брал слабенький, но дополнить потом возможно.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 12:12
mephala написав: ЛАД написав:
"часу і коштів було вдосталь", возможно, только у Вас. Даже у самых богатых государств не хватает денег на всё. А Украина, к сожалению, пока в числе беднейших.
а напомните сколько там зеленые нашли на дороги в 2020 и 2021 годах сверх плнана на дороги?
причем напоминаю - СВЕРХ ЗАПЛАНИРОВАННОГО БЮДЖЕТОМ.
Предоставляю Вам возможность найти эти цифры, перевести их по тогдашнему курсу в доллары.
После этого желательно найти цены на, допустим "Леопард" и/или "Патриот" или "Хаймерс" (даже не предлагаю F-15 или F-16) и сравнить с предыдущей цифрой. Сколько мы могли бы купить?
После этого ещё советую вспомнить, что эту технику нам не дают даже сегодня
.
Можете ещё сравнить цифру "на дороги" с затратами хотя бы на месяц войны.
+ прочитайте последний абзац моего поста viewtopic.php?p=5510402#p5510402
.
После всего этого, может быть, перестанете задавать вопросы мне.
Хотя вряд ли. Мы,по-моему, с Вами уже обсуждали вопрос о дорогах. И я писал о роли дорог в сегодняшней ситуации. Даже сегодня в условиях резкой нехватки средств деньги на ремонт дорог выделяются. Или Вы и сегодня будете объяснять это "дерибаном"?
Хотя допуская, что и дерибан присутствует. Уже писал много раз - во всех войнах кто-то на них наживался и не всегда честными путями. При этом основная масса народа несла тяготы и лишения.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 22 лис, 2022 12:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 12:14
Kudrjavuy написав: Faceless написав: mephala написав:flyman
ви читайте від чого все почалося а потім свої 5 копійок вставляйте.
мова йшла про "Вартість резервних 6Квт*год з інвертором на 1500Вт - 30 000 грн"
а то розпушили тут хвоста.
Ще пару місяців тому колега зібрав собі на 2,4 кВт*год з інвертором чи 1кВт чи на 2 - за 24к грн. Дешево - бо бралося все на ринках. І це в Києві (хз, може у Львові можна трохи дешевше). На 6кВт год треба звісно більше аккумів, і, можливо, в 30к грн вже не впишешся, але сума буде якщо і більше, то не в рази. Це - найдешевший (хоча й не без недоліків) варіянт. Кому фінанси дозволяють, можна і EcoFlow/Bluetti/Jackery купити, хоч саму power station хоч комплект з сонячними панелями
flyman написав:
куди ви в квартирі вткнете 6кВт генерації?
Не проблема, вимикається головний автомат, і підключається то щастя шнуром вилка-вилка в мережу - і все, лєпєстрічіство в квартирі є. Є ще певні нюанси, але загалом схема проста як двері
- На один киловатт, с резервом развития до 3х
- Летом так и стоило, через "фирмы", но только с самостоятельным подбором отдельных узлов с перспективой дополнения до 3х.
- он брал слабенький аккумулятор - но дополнить можно потом, в то же время, это не существенно, когда большой процент во времени генерации.( к примеру солнечную панель на юге - летом. )
Литиевый аккумулятор тянет больше всего значит брал слабенький, но дополнить потом возможно.
Ні, колега збирав на звичайних кислотних, власне, тільки з них можна зібрати реально дешево, бо флаєвські варіанти збирати викинуте у сміття не розглядаю. Літієві за такі гроші можна зібрати в кращому випадку на 1кВт*год. LiFePO ще дорожче.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 12:21
flyman написав:
а якщо у вас приватний будинок, то і раніше це мало би бути для вас маст-хев (якщо вас це дійсно цікавило), так в селі можна і до 24.02 було сидіти по 3 доби без е.е.
що це за села такі дикі? у нас за останні років двадцять тільки планові ремонтні роботи на півдня (2-3 рази на рік) + після жорсткої бурі може небути пару годин - але то теж 1-2 рази в рік максимум
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Додано: Вів 22 лис, 2022 12:26
ЛАД написав: mephala написав:
а напомните сколько там зеленые нашли на дороги в 2020 и 2021 годах сверх плнана на дороги?
причем напоминаю - СВЕРХ ЗАПЛАНИРОВАННОГО БЮДЖЕТОМ.
Предоставляю Вам возможность найти эти цифры, перевести их по тогдашнему курсу в доллары.
После этого желательно найти цены на, допустим "Леопард" и/или "Патриот" или "Хаймерс" (даже не предлагаю F-15 или F-16) и сравнить с предыдущей цифрой. Сколько мы могли бы купить?
После этого ещё советую вспомнить, что эту технику нам не дают даже сегодня
.
Можете ещё сравнить цифру "на дороги" с затратами хотя бы на месяц войны.
После всего этого, может быть, перестанете задавать вопросы мне.
Если принять эту логику, то получается, не надо даже начинать этот процесс, ведь в масштабах одного бюджетного года качественно переоснастить армию невозможно.
Но от высших должностных лиц государства мы всё-таки ожидаем более долгосрочного планирования, адекватной расстановки приоритетов.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 12:28
Letusrock написав: flyman написав:
а якщо у вас приватний будинок, то і раніше це мало би бути для вас маст-хев (якщо вас це дійсно цікавило), так в селі можна і до 24.02 було сидіти по 3 доби без е.е.
що це за села такі дикі? у нас за останні років двадцять тільки планові ремонтні роботи на півдня (2-3 рази на рік) + після жорсткої бурі може небути пару годин - але то теж 1-2 рази в рік максимум
погреб где-то в элитном киевском пригороде, вестимо
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