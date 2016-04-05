Faceless написав:

mephala написав: flyman

ви читайте від чого все почалося а потім свої 5 копійок вставляйте.

мова йшла про "Вартість резервних 6Квт*год з інвертором на 1500Вт - 30 000 грн"

а то розпушили тут хвоста. ви читайте від чого все почалося а потім свої 5 копійок вставляйте.мова йшла про "Вартість резервних 6Квт*год з інвертором на 1500Вт - 30 000 грн"а то розпушили тут хвоста.

flyman написав: куди ви в квартирі вткнете 6кВт генерації? куди ви в квартирі вткнете 6кВт генерації?

Ще пару місяців тому колега зібрав собі на 2,4 кВт*год з інвертором чи 1кВт чи на 2 - за 24к грн. Дешево - бо бралося все на ринках. І це в Києві (хз, може у Львові можна трохи дешевше). На 6кВт год треба звісно більше аккумів, і, можливо, в 30к грн вже не впишешся, але сума буде якщо і більше, то не в рази. Це - найдешевший (хоча й не без недоліків) варіянт. Кому фінанси дозволяють, можна і EcoFlow/Bluetti/Jackery купити, хоч саму power station хоч комплект з сонячними панелямиНе проблема, вимикається головний автомат, і підключається то щастя шнуром вилка-вилка в мережу - і все, лєпєстрічіство в квартирі є. Є ще певні нюанси, але загалом схема проста як двері