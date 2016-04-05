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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2765276627672768>
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:30

  juristkostya написав:
  flyman написав:я би розглядав варіант відсутності е.е. до 7 год. ввечері(напр. від 17ї до півночі), і ще 2 год. зранку, щоб можна не лягати спати разом із курами.
всё правильно. И ваша система освещения ниак не поможет вам даже чай заварить, не говоря об отоплении дома, работе электроинструментов, какого-то бизнеса и т.п.

До чого тут електроінструмент, бізнес?
Якщо скрізь все без е.е?
Який бізнес?
Почали з холодильника.

Чай можна на газу закип'ятити.

Можна на дровах

Юрист, вам знову заносить
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:33

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:я би розглядав варіант відсутності е.е. до 7 год. ввечері(напр. від 17ї до півночі), і ще 2 год. зранку, щоб можна не лягати спати разом із курами.
всё правильно. И ваша система освещения ниак не поможет вам даже чай заварить, не говоря об отоплении дома, работе электроинструментов, какого-то бизнеса и т.п.

До чого тут електроінструмент, бізнес?
Якщо скрізь все без е.е?
Який бізнес?
Почали з холодильника.

Чай можна на газу закип'ятити.

Можна на дровах

Юрист, вам знову заносить
вы влезли в обсуждение, не вникнув в исходную постановку вопроса и не ознакомившись с ранее выдвинутыми тезисами. Поэтому, не меня "заносит", а вы пишете "в молоко".
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:35

  Faceless написав:Ні, колега збирав на звичайних кислотних, власне, тільки з них можна зібрати реально дешево, бо флаєвські варіанти збирати викинуте у сміття не розглядаю. Літієві за такі гроші можна зібрати в кращому випадку на 1кВт*год. LiFePO ще дорожче.

Тогда да.
Но из моей практики, кислотные качественные только чистые американцы.
А они стоят то же не дёшево.
Значит сэкономил на аккумуляторах - через 5 лет пожалеет.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:36

  Faceless написав:Ні, колега збирав на звичайних кислотних, власне, тільки з них можна зібрати реально дешево, бо флаєвські варіанти збирати викинуте у сміття не розглядаю. Літієві за такі гроші можна зібрати в кращому випадку на 1кВт*год. LiFePO ще дорожче.

Кислотні в квартирі? WAT?
6 кВт, 12В акк , це 500 А в дроті...
Це як зварочному апараті має бути мідь
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:37

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Не *кучка доходяг*, а армія мирного часу зразка 2014 року виконувала б ті свої задачі по спротиву часткової (неповномасштабної) агресії рфії точно також, як армія зразка 2022 року виконує свої задачі спротиву вже повномасштабній агресії.

ІМХО, не варто порівнювати армію мирного часу зразка 2014 року і армію мирного часу зразка 2022 року.
Звісно, далеко не все заслуга Порошенка, але тим не менше, за 7 років відновлено та докуплено багато техніки, створено кадрову основу, кістяк сучасних ЗСУ.
Мобілізація і підтримка зброєю не дали б жодного ефекту, якби ЗСУ були такими, якими вони були в 14.

Я і не порівнював армії різних років. Мова про інше.
Про порівняння обставин та співвідношення між сторонами.
До того ж армія зразка 2014 року не є константою. Вона швидко змінювалася. Переходила на воєнний час.
І швидкість змін повністю залежала від дій влади. Про це мова.

Яка армія мирного часу у 2022 році?)
Після 2014 вже воєнний час. Армія часу війни.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 лис, 2022 13:02, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Значит сэкономил на аккумуляторах - через 5 лет пожалеет.
вполне вероятно, через 5 лет пожалеет тот, кто купил дорогие, поскольку за 5 лет деградирует даже самый хороший аккумулятор. То есть, тот, кто купил самое дорогое - потеряет больше всех.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:38

А вот и официозик подоспел

https://www.rbc.ua/ukr/news/b-yut-pohib ... 08845.html
Орки стали применять комплекс "Луна-М".
Это для тех идиётов, что страдают "у них всё закончилось".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:40

  Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:Ні, колега збирав на звичайних кислотних, власне, тільки з них можна зібрати реально дешево, бо флаєвські варіанти збирати викинуте у сміття не розглядаю. Літієві за такі гроші можна зібрати в кращому випадку на 1кВт*год. LiFePO ще дорожче.

Тогда да.
Но из моей практики, кислотные качественные только чистые американцы.
А они стоят то же не дёшево.
Значит сэкономил на аккумуляторах - через 5 лет пожалеет.

Які 5 років?
Для чого.
Пересидіти зиму?
Чому не 10 років?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:це як зварочному апараті має бути мідь
ага, от АКБ до инвертора. То есть, сантиметров 15 :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:41

  flyman написав:
  Faceless написав:Ні, колега збирав на звичайних кислотних, власне, тільки з них можна зібрати реально дешево, бо флаєвські варіанти збирати викинуте у сміття не розглядаю. Літієві за такі гроші можна зібрати в кращому випадку на 1кВт*год. LiFePO ще дорожче.

Кислотні в квартирі? WAT?
6 кВт, 12В акк , це 500 А в дроті...
Це як зварочному апараті має бути мідь

Добавьте выделение водорода, .....
Там пакет противопоказаний больше, чем существенный.
НО - даже китайские бесперебойники под компом - на кислотных дешевках.
Kudrjavuy
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