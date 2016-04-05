Faceless написав:Ні, колега збирав на звичайних кислотних, власне, тільки з них можна зібрати реально дешево, бо флаєвські варіанти збирати викинуте у сміття не розглядаю. Літієві за такі гроші можна зібрати в кращому випадку на 1кВт*год. LiFePO ще дорожче.
Тогда да. Но из моей практики, кислотные качественные только чистые американцы. А они стоят то же не дёшево. Значит сэкономил на аккумуляторах - через 5 лет пожалеет.
Faceless написав:Ні, колега збирав на звичайних кислотних, власне, тільки з них можна зібрати реально дешево, бо флаєвські варіанти збирати викинуте у сміття не розглядаю. Літієві за такі гроші можна зібрати в кращому випадку на 1кВт*год. LiFePO ще дорожче.
Кислотні в квартирі? WAT? 6 кВт, 12В акк , це 500 А в дроті... Це як зварочному апараті має бути мідь
detroytred написав:Не *кучка доходяг*, а армія мирного часу зразка 2014 року виконувала б ті свої задачі по спротиву часткової (неповномасштабної) агресії рфії точно також, як армія зразка 2022 року виконує свої задачі спротиву вже повномасштабній агресії.
ІМХО, не варто порівнювати армію мирного часу зразка 2014 року і армію мирного часу зразка 2022 року. Звісно, далеко не все заслуга Порошенка, але тим не менше, за 7 років відновлено та докуплено багато техніки, створено кадрову основу, кістяк сучасних ЗСУ. Мобілізація і підтримка зброєю не дали б жодного ефекту, якби ЗСУ були такими, якими вони були в 14.
Я і не порівнював армії різних років. Мова про інше. Про порівняння обставин та співвідношення між сторонами. До того ж армія зразка 2014 року не є константою. Вона швидко змінювалася. Переходила на воєнний час. І швидкість змін повністю залежала від дій влади. Про це мова.
Яка армія мирного часу у 2022 році?) Після 2014 вже воєнний час. Армія часу війни.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 лис, 2022 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Ні, колега збирав на звичайних кислотних, власне, тільки з них можна зібрати реально дешево, бо флаєвські варіанти збирати викинуте у сміття не розглядаю. Літієві за такі гроші можна зібрати в кращому випадку на 1кВт*год. LiFePO ще дорожче.
Тогда да. Но из моей практики, кислотные качественные только чистые американцы. А они стоят то же не дёшево. Значит сэкономил на аккумуляторах - через 5 лет пожалеет.
Які 5 років? Для чого. Пересидіти зиму? Чому не 10 років?
Faceless написав:Ні, колега збирав на звичайних кислотних, власне, тільки з них можна зібрати реально дешево, бо флаєвські варіанти збирати викинуте у сміття не розглядаю. Літієві за такі гроші можна зібрати в кращому випадку на 1кВт*год. LiFePO ще дорожче.
Кислотні в квартирі? WAT? 6 кВт, 12В акк , це 500 А в дроті... Це як зварочному апараті має бути мідь
Добавьте выделение водорода, ..... Там пакет противопоказаний больше, чем существенный. НО - даже китайские бесперебойники под компом - на кислотных дешевках.