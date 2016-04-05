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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2765276627672768
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:47

  juristkostya написав:
  sashaqbl написав:ІМХО, не варто порівнювати армію мирного часу зразка 2014 року і армію мирного часу зразка 2022 року.
Звісно, далеко не все заслуга Порошенка, але тим не менше, за 7 років відновлено та докуплено багато техніки, створено кадрову основу, кістяк сучасних ЗСУ.
Мобілізація і підтримка зброєю не дали б жодного ефекту, якби ЗСУ були такими, якими вони були в 14.

Вы пишите абсолютно очевидные вещи. И если собеседник не понял их сам - вы вряд ли ему поможете....

Не варто - це порівнювати ЗСУ навіть зразка 2014 року з "кучкою доходяг", як Ви їх оцінили. Якщо це для Вас неочевидно, то треба Вам підсказати.
Ця "кучка доходяг" по суті тоді зупинила рашоагресію. Подивіться шляхи кожної бригади та підрозділів у той час. Залачі та результати. В кожній частині є бойовий шлях того часу на стендах та ін.

При адекватних і своєчасних діях вищого політичного керівництва у 2014 році ЗСУ (оті бригади і підрозділи) виконали б тоді свої задачі більш ефективно.
Починаючи з морпіхів у Криму. Де треба було відсторонити комбрига, а управління віддати комбату 1-го батальону. І був би зовсім інший сценарій.
Сценарій "без жодного пострілу", а також гібридний формат війни -- можливий тільки при мовчазній згоді на них обох сторін.
Якщо хоч одна проти, то він неможливий.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 лис, 2022 13:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:47

  flyman написав:
  Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:Ні, колега збирав на звичайних кислотних, власне, тільки з них можна зібрати реально дешево, бо флаєвські варіанти збирати викинуте у сміття не розглядаю. Літієві за такі гроші можна зібрати в кращому випадку на 1кВт*год. LiFePO ще дорожче.

Тогда да.
Но из моей практики, кислотные качественные только чистые американцы.
А они стоят то же не дёшево.
Значит сэкономил на аккумуляторах - через 5 лет пожалеет.

Які 5 років?
Для чого.
Пересидіти зиму?
Чому не 10 років?

Скажу философски:
Нет ничего более постоянного, как временные вещи.


А вот амер 85 Ампер у меня отработал, на дизиле, без вопросов к нему ... 10 лет.
И ... - продал пацанам на жигу. Те были в неописуемом восторге. - Он тупо простоял в гараже несколько лет - в жигу воткнули, и он её чуть не порвал.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 12:51

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:............
Предоставляю Вам возможность найти эти цифры, перевести их по тогдашнему курсу в доллары.
После этого желательно найти цены на, допустим "Леопард" и/или "Патриот" или "Хаймерс" (даже не предлагаю F-15 или F-16) и сравнить с предыдущей цифрой. Сколько мы могли бы купить?
После этого ещё советую вспомнить, что эту технику нам не дают даже сегодня.
Можете ещё сравнить цифру "на дороги" с затратами хотя бы на месяц войны.
После всего этого, может быть, перестанете задавать вопросы мне.

Если принять эту логику, то получается, не надо даже начинать этот процесс, ведь в масштабах одного бюджетного года качественно переоснастить армию невозможно.
Но от высших должностных лиц государства мы всё-таки ожидаем более долгосрочного планирования, адекватной расстановки приоритетов.

Для того, чтобы понимать и принимать логику, её, прежде всего, надо адекватно оценивать.
1. К сожалению, если бы не сильная поддержка Запада (в первую очередь США), у нас несмотря на мужество и героизм ВСУ не было шансов выиграть эту войну.
2. Я уже приводил цифры расходов на армию при Зе и По. Эти расходы никак не уменьшились. Вы не можете сказать, что Зе порезал расходы на армию. При том, что лозунг "Армовир" был у По. Т.е., по-видимому, эти расходы были адекватными для нашей страны при нашем состоянии экономики. У РФ тоже возможность увеличивать расходы на армию появилась не в 1991 или 93, а уже при Путине в связи с ростом цен на энергоносители.
Насчёт адекватной расстановки приоритетов я чуть выше уже посоветовал прочитать последний абзац моего поста https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5510402#p5510402. Перечитайте и честно ответьте, как бы Вы среагировали даже год назад (хотя год назад это уже явно поздно, лучше 2 года) на такое обращение президента.
Странно, Вы, в общем-то, адекватный человек. Почему политические пристрастия так сильно влияют на восприятие событий.
У меня к Зе основная претензия - по-моему, он сделал не всё, что мог, для предотвращения войны. Не уверен, что даже максимальные усилия с нашей стороны могли бы её предотвратить, но он не приложил таких усилий.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы не можете сказать, что Зе порезал расходы на армию. При том, что лозунг "Армовир" был у По. Т.е., по-видимому, эти расходы были адекватными для нашей страны при нашем состоянии экономики. У РФ тоже возможность увеличивать расходы на армию появилась не в 1991 или 93, а уже при Путине в связи с ростом цен на энергоносители.
Насчёт адекватной расстановки приоритетов я чуть выше уже посоветовал прочитать последний абзац моего поста viewtopic.php?p=5510402#p5510402. Перечитайте и честно ответьте, как бы Вы среагировали даже год назад (хотя год назад это уже явно поздно, лучше 2 года) на такое обращение президента.
здесь, вроде бы, не шла речь о "порезал". Шла речь о неиспользованной возможности нарастить - в ситуации, когда все западные разведки уже вовсю предупреждали о нарастании угрозы.

Вполне допускаю, что заметная часть населения была бы недовольна. Даже уверен в этом. Но руководитель и нужен, чтобы мыслить стратегически и, при необходимости, проводить свою линию, пусть это и вызывает недовольство. Если он по дальновидности и принципиальности ничем не лучше среднестатистического избирателя, то он не должен быть руководителем. Это вполне очевидный тезис, говорить о личных политических пристрастиях здесь неуместно.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:12

  Kudrjavuy написав:https://www.rbc.ua/ukr/news/b-yut-pohibkoyu-700-m-rf-pochala-vikoristovuvati-1669108845.html
Орки стали применять комплекс "Луна-М".
Это для тех идиётов, что страдают "у них всё закончилось".

Если верить Вики, откуда, вероятно, и взчты ТТХ комплекса в статье, то эти комплексы сняты с вооружения как в РФ, так и нас.
При этом у РФ было 15 комплексов (по данным на 2010), у нас - 50 по состоянию на 2015 год.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:У меня к Зе основная претензия - по-моему, он сделал не всё, что мог, для предотвращения войны. Не уверен, что даже максимальные усилия с нашей стороны могли бы её предотвратить, но он не приложил таких усилий

Знов стара пісня "не віддав, що просили, лішь би не било вайни".
Не було з ким там домовлятись. І не було про що.
Тут навіть варіант "піти на поступки, аби виграти час" не робочий! Бо час працював би не на нас. Ерефія б і далі нарощувала міць, а ми все б і далі отримували максимум 100 стінгерів і стільки ж Джавелінів.
Бо, нагадую, зброю (справжню) нам стали давати лише після початку агресії, да і то не зразу. А лише як ми довели бажання та здатність воювати.
Дурдом на присьбі. Якраз те, за що потрібно хвалити Зеленського (що не пішов на поклін до путлєра, все-таки, хоч і бачив колись там в очах мир) Лад за це його критикує.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 22 лис, 2022 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Kudrjavuy написав:
  Faceless написав:Ні, колега збирав на звичайних кислотних, власне, тільки з них можна зібрати реально дешево, бо флаєвські варіанти збирати викинуте у сміття не розглядаю. Літієві за такі гроші можна зібрати в кращому випадку на 1кВт*год. LiFePO ще дорожче.

Тогда да.
Но из моей практики, кислотные качественные только чистые американцы.
А они стоят то же не дёшево.
Значит сэкономил на аккумуляторах - через 5 лет пожалеет.
Не буду сперечатися, я сам відмовився від цієї ідеї, але тут питання насправді не про рішення з перспективою на десять років, а про необхідність вирішення проблеми тут і зараз, на найближчий час. І якщо ціна питання якась тисяча долярів - то чого б і ні.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Faceless написав:Ні, колега збирав на звичайних кислотних, власне, тільки з них можна зібрати реально дешево, бо флаєвські варіанти збирати викинуте у сміття не розглядаю. Літієві за такі гроші можна зібрати в кращому випадку на 1кВт*год. LiFePO ще дорожче.

Кислотні в квартирі? WAT?
6 кВт, 12В акк , це 500 А в дроті...
Це як зварочному апараті має бути мідь


Ви школу закінчували? Що таке 6кВт*год там не розказували? Це ємність, а не потужність, принципал ви наш
А потужність тут визначає інвертор
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Kudrjavuy написав:А вот амер 85 Ампер у меня отработал, на дизиле, без вопросов к нему ... 10 лет.
И ... - продал пацанам на жигу. Те были в неописуемом восторге. - Он тупо простоял в гараже несколько лет - в жигу воткнули, и он её чуть не порвал.

Шо, вибухнув?
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