Додано: Вів 22 лис, 2022 13:29

juristkostya написав: ЛАД написав: Вы не можете сказать, что Зе порезал расходы на армию. При том, что лозунг "Армовир" был у По. Т.е., по-видимому, эти расходы были адекватными для нашей страны при нашем состоянии экономики. У РФ тоже возможность увеличивать расходы на армию появилась не в 1991 или 93, а уже при Путине в связи с ростом цен на энергоносители.

Насчёт адекватной расстановки приоритетов я чуть выше уже посоветовал прочитать последний абзац моего поста Вы не можете сказать, что Зе порезал расходы на армию. При том, что лозунг "Армовир" был у По. Т.е., по-видимому, эти расходы были адекватными для нашей страны при нашем состоянии экономики. У РФ тоже возможность увеличивать расходы на армию появилась не в 1991 или 93, а уже при Путине в связи с ростом цен на энергоносители.Насчёт адекватной расстановки приоритетов я чуть выше уже посоветовал прочитать последний абзац моего поста viewtopic.php?p=5510402#p5510402 . Перечитайте и честно ответьте, как бы Вы среагировали даже год назад (хотя год назад это уже явно поздно, лучше 2 года) на такое обращение президента. здесь, вроде бы, не шла речь о "порезал". Шла речь о неиспользованной возможности нарастить - в ситуации, когда все западные разведки уже вовсю предупреждали о нарастании угрозы.



Вполне допускаю, что заметная часть населения была бы недовольна. Даже уверен в этом. Но руководитель и нужен, чтобы мыслить стратегически и, при необходимости, проводить свою линию, пусть это и вызывает недовольство. Если он по дальновидности и принципиальности ничем не лучше среднестатистического избирателя, то он не должен быть руководителем. Это вполне очевидный тезис, говорить о личных политических пристрастиях здесь неуместно. здесь, вроде бы, не шла речь о "порезал". Шла речь о неиспользованной возможности нарастить - в ситуации, когда все западные разведки уже вовсю предупреждали о нарастании угрозы.Вполне допускаю, что заметная часть населения была бы недовольна. Даже уверен в этом. Но руководитель и нужен, чтобы мыслить стратегически и, при необходимости, проводить свою линию, пусть это и вызывает недовольство. Если он по дальновидности и принципиальности ничем не лучше среднестатистического избирателя, то он не должен быть руководителем. Это вполне очевидный тезис, говорить о личных политических пристрастиях здесь неуместно.

Это просто слова.Я Вас спросил, как среагировали бы лично Вы.И там есть вопрос о ВР. Проголосовали бы такой бюджет?И да, руководитель должен смотреть дальше среднестатистического избирателя, но при этом не может и отрываться от него слишком далеко. Иначе он будет быстро свергнут/смещён. Даже в условиях диктатуры и уж, тем более, при демократии.Лично я уверен, что после такого выступления Зеленский не продержался бы и неделю. Тот же Порошенко не поддержал бы такое и воспользовался бы случаем сместить его. Думаю, что против были бы не меньше 90% (очень скромно) населения. Да я и сам бы проголосовал против.Проблема и России и наша, что мы слишком долго прожили без войны (к счастью), ушли поколения, которые помнили войну и мы забыли, почему бабки говорили: "Лишь бы не было войны". Россияне этого ещё и сегодня не почувствовали, да и у нас многие серьёзно начали воспринимать это уже недавно, после обстрелов всей территории страны.