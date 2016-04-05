RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 276727682769277027712772>
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:29

  Faceless написав:
flyman написав:
  Faceless написав:Ні, колега збирав на звичайних кислотних, власне, тільки з них можна зібрати реально дешево, бо флаєвські варіанти збирати викинуте у сміття не розглядаю. Літієві за такі гроші можна зібрати в кращому випадку на 1кВт*год. LiFePO ще дорожче.

Кислотні в квартирі? WAT?
6 кВт, 12В акк , це 500 А в дроті...
Це як зварочному апараті має бути мідь


Ви школу закінчували? Що таке 6кВт*год там не розказували? Це ємність, а не потужність, принципал ви наш
А потужність тут визначає інвертор

Ємність в Ампер годинах, потужність Кіловати, кВт години - робота.
Якщо вам треба віддати 6 кВт на 220В фазу, порахуйте, скільки має взяти інвертор з акумулятора, і це при ККД 100%.
Давати потужність він скільки часу буде, напр., підсмажити яйце і комбасу?

Скільки часу потім потрібно на те, щоб зарядити 0.1С (для свиецево кислотного акк).

В режимі навіть 8 є, 4 нема е.е. довго не протягне
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30046
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2588 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Это просто слова.
это принципиальная позиция: мы даём полномочия и через 5 лет смотрим, как они были использованы. За 5 лет вполне реально получить видимый неспециалисту результат.
Если, конечно, действительно мыслить перспективно, иметь внятные цели, а не переживать при каждом чихе, как там рейтинг поживает.
juristkostya
 
Повідомлень: 5172
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:41

  Hotab написав:
  ЛАД написав:У меня к Зе основная претензия - по-моему, он сделал не всё, что мог, для предотвращения войны. Не уверен, что даже максимальные усилия с нашей стороны могли бы её предотвратить, но он не приложил таких усилий

Знов стара пісня "не віддав, що просили, лішь би не било вайни".
Не було з ким там домовлятись. І не було про що.
Тут навіть варіант "піти на поступки, аби виграти час" не робочий! Бо час працював би не на нас. Ерефія б і далі нарощувала міць, а ми все б і далі отримували максимум 100 стінгерів і стільки ж Джавелінів.
Бо, нагадую, зброю (справжню) нам стали давати лише після початку агресії, да і то не зразу. А лише як ми довели бажання та здатність воювати.
Дурдом на присьбі. Якраз те, за що потрібно хвалити Зеленського (що не пішов на поклін до путлєра, все-таки, хоч і бачив колись там в очах мир) Лад за це його критикує.

Я не говорю о поклонах.
Но никогда нельзя знать, что удастся, а что нет, пока не попробуешь.
Я не обвиняю Зеленского в том, что он не пошёл на поклон, а в том, что не приложил всех усилий, чтобы попытаться договориться. При этом говорил, что не уверен в успешности таких попыток.
А насчёт "виграти час" и "Ерефія б і далі нарощувала міць"... Мы бы тоже могли укреплять ВСУ и, возможно, удалось бы избежать таких результатов в начале войны. И кто знает, как изменились бы международные расклады. В последнее время перед войной США стали сильно давить на европейских союзников. Пример с СП-2 - отказались от него окончательно уже после начала войны, но большие проблемы возникли ещё до.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23290
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:44

  Faceless написав:
Kudrjavuy написав:А вот амер 85 Ампер у меня отработал, на дизиле, без вопросов к нему ... 10 лет.
И ... - продал пацанам на жигу. Те были в неописуемом восторге. - Он тупо простоял в гараже несколько лет - в жигу воткнули, и он её чуть не порвал.

Шо, вибухнув?

Двигатель из машины чуть не вылетел, когда попробовали стартер.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10290
З нами з: 20.09.12
Подякував: 745 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:45

  Faceless написав:Ще пару місяців тому колега зібрав собі на 2,4 кВт*год з інвертором чи 1кВт чи на 2 - за 24к грн. Дешево - бо бралося все на ринках. І це в Києві (хз, може у Львові можна трохи дешевше). На 6кВт год треба звісно більше аккумів, і, можливо, в 30к грн вже не впишешся, але сума буде якщо і більше, то не в рази. Це - найдешевший (хоча й не без недоліків) варіянт. Кому фінанси дозволяють, можна і EcoFlow/Bluetti/Jackery купити, хоч саму power station хоч комплект з сонячними панелями


Я звісно не EcoFlow/Bluetti дивився (хоча якби були кошти то купив би) але ХЗ з чого ваш знайомий збирав собі систему коли навіть на "колінці" виходить немало.

ДБЖ
Источник бесперебойного питания ФОРТ FX25

і ще дві штуки в "довісок" які дають менше чим 6кВт.
12V 200Ah LiFePO4 Battery
mephala
 
Повідомлень: 7722
З нами з: 07.04.14
Подякував: 213 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я не обвиняю Зеленского в том, что он не пошёл на поклон, а в том, что не приложил всех усилий, чтобы попытаться договориться.
проблема этой логики в том, что практически невозможно отделить "пошёл на поклон" от "попытался договориться". Даже сейчас, в условиях серьёзных военных потерь РФ, мы не видим её готовности отказаться от своих притязаний. Тем более странно было ожидать от них компромисса до начала войны, когда никто не сомневался в решающем военном преимуществе РФ.
juristkostya
 
Повідомлень: 5172
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:[quote="5510546:Faceless"]Ні, колега збирав на звичайних кислотних, власне, тільки з них можна зібрати реально дешево, бо флаєвські варіанти збирати викинуте у сміття не розглядаю. Літієві за такі гроші можна зібрати в кращому випадку на 1кВт*год. LiFePO ще дорожче.

Кислотні в квартирі? WAT?
6 кВт, 12В акк , це 500 А в дроті...
Це як зварочному апараті має бути мідь


Ви школу закінчували? Що таке 6кВт*год там не розказували? Це ємність, а не потужність, принципал ви наш
А потужність тут визначає інвертор

Ємність в Ампер годинах, потужність Кіловати, кВт години - робота.
Якщо вам треба віддати 6 кВт на 220В фазу, порахуйте, скільки має взяти інвертор з акумулятора, і це при ККД 100%.
Давати потужність він скільки часу буде, напр., підсмажити яйце і комбасу?

Скільки часу потім потрібно на те, щоб зарядити 0.1С (для свиецево кислотного акк).

В режимі навіть 8 є, 4 нема е.е. довго не протягне[/quote]

Господи, і ця людина називає себе інженером.
Ніде вище взагалі не йшла мова про 6кВт потужності. Відпочатку йшло про ємність (вона ж кількість енергії, або потенційна робота, що може бути виконана з заряду аккума) в 6 кВт*год. Потужність озвучувалася в 1.5 кВт на виході. ККД інвертора десь 0.85. Це струм від аккумів 8А що не є чимось захмарним.
Вистачить ввімкнути невелику плитку чи електрочайник.
Для освітлення, живлення холодильника, електроніки, роутеру, такого комплекту буде цілком достатньо для 4 годин, якщо не навантажувати на всю потужність. Чисто електроніка і освітлення - хоч цілий день.
Заряджати дійсно доведеться довгенько, потрібно потужне зарядне, або заряджати від авто
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32289
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1359 раз.
Подякували: 7622 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:49

Из хорошего

Ублюдков из МОЗ, после официально "месяца консультаций" - "попередили, що заборона вільного доступу населення через аптечні пункти до деяких лікарських засобів" - тварям обойдётся дороже, на 2-3 порядка, чем они наколядуют.
(благодаря усилиям Вашего покорного слуги)

- Ожидаем хорошие новости.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10290
З нами з: 20.09.12
Подякував: 745 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я не говорю о поклонах.

Тоді що могло бути предметом домовленості? Що могли ми запропонувати (УСТУПИТИ!) взамін примарних гарантій ненападу?? Чи ви забули вимоги до нас?
  ЛАД написав:пока не попробуешь.

Ви можете і 5% не знати того, про що насправді пробували домовитись кулуарно. Бо те, що виходить назовні в маси - це завжди результат довгих перемовин в тіні.
  ЛАД написав:А насчёт "виграти час" и "Ерефія б і далі нарощувала міць"... Мы бы тоже могли укреплять ВСУ и, возможно, удалось бы избежать таких результатов в начале войны.



Ви ж вище juristkostya переконували, що наш державний бюджет не годиться для швидкого нарощування бойових можливостей!! І я в цьому частково з вами погоджуюсь. Нам за 8 місяців дали зброї як 4 річних бюджета ЗСУ. А що б ми наростили за рік самі, зі своїм ВПК навіть при наявності грошей (яких теж нема) ? (хоча, може, нам би і рік не дали.. придумали б, що ми почали мілітаризацію, отже нас потрібно кінчати).
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8320
З нами з: 15.02.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1909 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 13:52

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Это просто слова.
это принципиальная позиция: мы даём полномочия и через 5 лет смотрим, как они были использованы. За 5 лет вполне реально получить видимый неспециалисту результат.
Если, конечно, действительно мыслить перспективно, иметь внятные цели, а не переживать при каждом чихе, как там рейтинг поживает.

Вы не читаете, что я написал?
1. Какие 5 лет? После такого Зеленский не продержался бы и неделю.
2. Вы считаете, что можно/нужно давать человеку после избрания карт-бланш на 5 лет и пусть делает, что угодно? Да за 5 лет можно такого наворотить, что потом 20 лет разгребать придётся.
3. Какой "видимый неспециалисту результат" мог бы получить Зеленский, если бы даже дали такую возможность?
а) укрепление армии - а кто это увидит?
б) снижение уровня жизни - это увидят и почувствуют все. Какие и сколько было у нас проблем перед войной, думаю, мне не стоит Вам рассказывать, дыры везде - и образование, и медицина, и наука, и ускоряющаяся миграция за границу...
Давайте всё же жить в реальном мире, а не в сфере наших желаний.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23290
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 276727682769277027712772>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107461
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 472936
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4222
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.