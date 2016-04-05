Faceless написав:Ні, колега збирав на звичайних кислотних, власне, тільки з них можна зібрати реально дешево, бо флаєвські варіанти збирати викинуте у сміття не розглядаю. Літієві за такі гроші можна зібрати в кращому випадку на 1кВт*год. LiFePO ще дорожче.
Кислотні в квартирі? WAT? 6 кВт, 12В акк , це 500 А в дроті... Це як зварочному апараті має бути мідь
Ви школу закінчували? Що таке 6кВт*год там не розказували? Це ємність, а не потужність, принципал ви наш А потужність тут визначає інвертор
Ємність в Ампер годинах, потужність Кіловати, кВт години - робота. Якщо вам треба віддати 6 кВт на 220В фазу, порахуйте, скільки має взяти інвертор з акумулятора, і це при ККД 100%. Давати потужність він скільки часу буде, напр., підсмажити яйце і комбасу?
Скільки часу потім потрібно на те, щоб зарядити 0.1С (для свиецево кислотного акк).
В режимі навіть 8 є, 4 нема е.е. довго не протягне
это принципиальная позиция: мы даём полномочия и через 5 лет смотрим, как они были использованы. За 5 лет вполне реально получить видимый неспециалисту результат. Если, конечно, действительно мыслить перспективно, иметь внятные цели, а не переживать при каждом чихе, как там рейтинг поживает.
ЛАД написав:У меня к Зе основная претензия - по-моему, он сделал не всё, что мог, для предотвращения войны. Не уверен, что даже максимальные усилия с нашей стороны могли бы её предотвратить, но он не приложил таких усилий
Знов стара пісня "не віддав, що просили, лішь би не било вайни". Не було з ким там домовлятись. І не було про що. Тут навіть варіант "піти на поступки, аби виграти час" не робочий! Бо час працював би не на нас. Ерефія б і далі нарощувала міць, а ми все б і далі отримували максимум 100 стінгерів і стільки ж Джавелінів. Бо, нагадую, зброю (справжню) нам стали давати лише після початку агресії, да і то не зразу. А лише як ми довели бажання та здатність воювати. Дурдом на присьбі. Якраз те, за що потрібно хвалити Зеленського (що не пішов на поклін до путлєра, все-таки, хоч і бачив колись там в очах мир) Лад за це його критикує.
Я не говорю о поклонах. Но никогда нельзя знать, что удастся, а что нет, пока не попробуешь. Я не обвиняю Зеленского в том, что он не пошёл на поклон, а в том, что не приложил всех усилий, чтобы попытаться договориться. При этом говорил, что не уверен в успешности таких попыток. А насчёт "виграти час" и "Ерефія б і далі нарощувала міць"... Мы бы тоже могли укреплять ВСУ и, возможно, удалось бы избежать таких результатов в начале войны. И кто знает, как изменились бы международные расклады. В последнее время перед войной США стали сильно давить на европейских союзников. Пример с СП-2 - отказались от него окончательно уже после начала войны, но большие проблемы возникли ещё до.
Kudrjavuy написав:А вот амер 85 Ампер у меня отработал, на дизиле, без вопросов к нему ... 10 лет. И ... - продал пацанам на жигу. Те были в неописуемом восторге. - Он тупо простоял в гараже несколько лет - в жигу воткнули, и он её чуть не порвал.
Шо, вибухнув?
Двигатель из машины чуть не вылетел, когда попробовали стартер.
Faceless написав:Ще пару місяців тому колега зібрав собі на 2,4 кВт*год з інвертором чи 1кВт чи на 2 - за 24к грн. Дешево - бо бралося все на ринках. І це в Києві (хз, може у Львові можна трохи дешевше). На 6кВт год треба звісно більше аккумів, і, можливо, в 30к грн вже не впишешся, але сума буде якщо і більше, то не в рази. Це - найдешевший (хоча й не без недоліків) варіянт. Кому фінанси дозволяють, можна і EcoFlow/Bluetti/Jackery купити, хоч саму power station хоч комплект з сонячними панелями
Я звісно не EcoFlow/Bluetti дивився (хоча якби були кошти то купив би) але ХЗ з чого ваш знайомий збирав собі систему коли навіть на "колінці" виходить немало.
ЛАД написав:Я не обвиняю Зеленского в том, что он не пошёл на поклон, а в том, что не приложил всех усилий, чтобы попытаться договориться.
проблема этой логики в том, что практически невозможно отделить "пошёл на поклон" от "попытался договориться". Даже сейчас, в условиях серьёзных военных потерь РФ, мы не видим её готовности отказаться от своих притязаний. Тем более странно было ожидать от них компромисса до начала войны, когда никто не сомневался в решающем военном преимуществе РФ.
flyman написав:[quote="5510546:Faceless"]Ні, колега збирав на звичайних кислотних, власне, тільки з них можна зібрати реально дешево, бо флаєвські варіанти збирати викинуте у сміття не розглядаю. Літієві за такі гроші можна зібрати в кращому випадку на 1кВт*год. LiFePO ще дорожче.
Кислотні в квартирі? WAT? 6 кВт, 12В акк , це 500 А в дроті... Це як зварочному апараті має бути мідь
Ви школу закінчували? Що таке 6кВт*год там не розказували? Це ємність, а не потужність, принципал ви наш А потужність тут визначає інвертор
Ємність в Ампер годинах, потужність Кіловати, кВт години - робота. Якщо вам треба віддати 6 кВт на 220В фазу, порахуйте, скільки має взяти інвертор з акумулятора, і це при ККД 100%. Давати потужність він скільки часу буде, напр., підсмажити яйце і комбасу?
Скільки часу потім потрібно на те, щоб зарядити 0.1С (для свиецево кислотного акк).
В режимі навіть 8 є, 4 нема е.е. довго не протягне[/quote]
Господи, і ця людина називає себе інженером. Ніде вище взагалі не йшла мова про 6кВт потужності. Відпочатку йшло про ємність (вона ж кількість енергії, або потенційна робота, що може бути виконана з заряду аккума) в 6 кВт*год. Потужність озвучувалася в 1.5 кВт на виході. ККД інвертора десь 0.85. Це струм від аккумів 8А що не є чимось захмарним. Вистачить ввімкнути невелику плитку чи електрочайник. Для освітлення, живлення холодильника, електроніки, роутеру, такого комплекту буде цілком достатньо для 4 годин, якщо не навантажувати на всю потужність. Чисто електроніка і освітлення - хоч цілий день. Заряджати дійсно доведеться довгенько, потрібно потужне зарядне, або заряджати від авто
Ублюдков из МОЗ, после официально "месяца консультаций" - "попередили, що заборона вільного доступу населення через аптечні пункти до деяких лікарських засобів" - тварям обойдётся дороже, на 2-3 порядка, чем они наколядуют. (благодаря усилиям Вашего покорного слуги)
Тоді що могло бути предметом домовленості? Що могли ми запропонувати (УСТУПИТИ!) взамін примарних гарантій ненападу?? Чи ви забули вимоги до нас?
ЛАД написав:пока не попробуешь.
Ви можете і 5% не знати того, про що насправді пробували домовитись кулуарно. Бо те, що виходить назовні в маси - це завжди результат довгих перемовин в тіні.
ЛАД написав:А насчёт "виграти час" и "Ерефія б і далі нарощувала міць"... Мы бы тоже могли укреплять ВСУ и, возможно, удалось бы избежать таких результатов в начале войны.
Ви ж вище juristkostya переконували, що наш державний бюджет не годиться для швидкого нарощування бойових можливостей!! І я в цьому частково з вами погоджуюсь. Нам за 8 місяців дали зброї як 4 річних бюджета ЗСУ. А що б ми наростили за рік самі, зі своїм ВПК навіть при наявності грошей (яких теж нема) ? (хоча, може, нам би і рік не дали.. придумали б, що ми почали мілітаризацію, отже нас потрібно кінчати).
это принципиальная позиция: мы даём полномочия и через 5 лет смотрим, как они были использованы. За 5 лет вполне реально получить видимый неспециалисту результат. Если, конечно, действительно мыслить перспективно, иметь внятные цели, а не переживать при каждом чихе, как там рейтинг поживает.
Вы не читаете, что я написал? 1. Какие 5 лет? После такого Зеленский не продержался бы и неделю. 2. Вы считаете, что можно/нужно давать человеку после избрания карт-бланш на 5 лет и пусть делает, что угодно? Да за 5 лет можно такого наворотить, что потом 20 лет разгребать придётся. 3. Какой "видимый неспециалисту результат" мог бы получить Зеленский, если бы даже дали такую возможность? а) укрепление армии - а кто это увидит? б) снижение уровня жизни - это увидят и почувствуют все. Какие и сколько было у нас проблем перед войной, думаю, мне не стоит Вам рассказывать, дыры везде - и образование, и медицина, и наука, и ускоряющаяся миграция за границу... Давайте всё же жить в реальном мире, а не в сфере наших желаний.