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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 22 лис, 2022 13:54
ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав:
"часу і коштів було вдосталь", возможно, только у Вас. Даже у самых богатых государств не хватает денег на всё. А Украина, к сожалению, пока в числе беднейших.
а напомните сколько там зеленые нашли на дороги в 2020 и 2021 годах сверх плнана на дороги?
причем напоминаю - СВЕРХ ЗАПЛАНИРОВАННОГО БЮДЖЕТОМ.
Предоставляю Вам возможность найти эти цифры, перевести их по тогдашнему курсу в доллары.
После этого желательно найти цены на, допустим "Леопард" и/или "Патриот" или "Хаймерс" (даже не предлагаю F-15 или F-16) и сравнить с предыдущей цифрой. Сколько мы могли бы купить?
После этого ещё советую вспомнить, что эту технику нам не дают даже сегодня
.
Можете ещё сравнить цифру "на дороги" с затратами хотя бы на месяц войны.
+ прочитайте последний абзац моего поста viewtopic.php?p=5510402#p5510402
.
После всего этого, может быть, перестанете задавать вопросы мне.
Хотя вряд ли. Мы,по-моему, с Вами уже обсуждали вопрос о дорогах. И я писал о роли дорог в сегодняшней ситуации. Даже сегодня в условиях резкой нехватки средств деньги на ремонт дорог выделяются. Или Вы и сегодня будете объяснять это "дерибаном"?
Хотя допуская, что и дерибан присутствует. Уже писал много раз - во всех войнах кто-то на них наживался и не всегда честными путями. При этом основная масса народа несла тяготы и лишения.
40 ярдов 2020 и 80 ярдов 2021. грн. СВЕРХ ЗАПЛАНИРОВАННОГО БЮДЖЕТОМ.
при том что ВСЕГО на оружие в бюджете было 20 ярдов грн что в 2020 что в 2021.
впечатляет? не было денег?
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mephala
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Додано: Вів 22 лис, 2022 13:55
Faceless написав:
Господи, і ця людина називає себе інженером.
Сколько можно говорить, что откровенный флуд, на форуме, от "откровенно далёких", просто задрачивает.
Порой раздражает, до неприличия.
Может ребёнок - кнопвками
балуется.
Может женщина имеет лишку свободного времени.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 13:56
ЛАД написав:
Мы бы тоже могли укреплять ВСУ и, возможно, удалось бы избежать таких результатов в начале войны.
даже при самой максимальной концентрации ресурсов, мы бы проиграли в этой гонке.
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juristkostya
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Додано: Вів 22 лис, 2022 13:56
ЛАД написав:
Хотя вряд ли. Мы,по-моему, с Вами уже обсуждали вопрос о дорогах. И я писал о роли дорог в сегодняшней ситуации. Даже сегодня в условиях резкой нехватки средств деньги на ремонт дорог выделяются. Или Вы и сегодня будете объяснять это "дерибаном"?
а как вы назочете слив 1,5 ярда гривен на дороги в Днепре на фирмочку любовницы?
схемы иногда смотрите а не только земарафон.
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mephala
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Додано: Вів 22 лис, 2022 13:58
juristkostya написав:
Тем более странно было ожидать от них компромисса до начала войны, когда никто не сомневался в решающем военном преимуществе РФ.
Саме так. Там мова йшла б як мінімум про територіальні поступки, а можливо (скоріше за все) ще і про політичні (неНАТО, демілітаризація і ТД) .
А от такі поступки б точно підірвали ситуацію в країні до громадянської війни і розколу держави. Чого путлєр теж дуже хотів.
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Hotab
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Додано: Вів 22 лис, 2022 14:02
Hotab написав: ЛАД написав:
Я не говорю о поклонах.
Тоді що могло бути предметом домовленості? Що могли ми запропонувати (УСТУПИТИ!) взамін примарних гарантій ненападу?? Чи ви забули вимоги до нас?
ЛАД написав:
пока не попробуешь.
Ви можете і 5% не знати того, про що насправді пробували домовитись кулуарно. Бо те, що виходить назовні в маси - це завжди результат довгих перемовин в тіні.
ЛАД написав:
А насчёт "виграти час" и "Ерефія б і далі нарощувала міць"... Мы бы тоже могли укреплять ВСУ и, возможно, удалось бы избежать таких результатов в начале войны.
Ви ж вище juristkostya переконували, що наш державний бюджет не годиться для швидкого нарощування бойових можливостей!! І я в цьому частково з вами погоджуюсь. Нам за 8 місяців дали зброї як 4 річних бюджета ЗСУ. А що б ми наростили за рік самі, зі своїм ВПК навіть при наявності грошей (яких теж нема) ? (хоча, може, нам би і рік не дали.. придумали б, що ми почали мілітаризацію, отже нас потрібно кінчати).
Жаль больше смайликов не пропускает.
1. Всем всего хватало, если не красть, с блядями за казённый кошт не отдыхать,...
2. Так не бывает, что только царьки Умные - а остальные честные.
3. От себя отмечу, что большинство не представляют, что такое "Государство", поэтому у нас, большие внутренние конфликты - ещё впереди.
.......................................................................
Посмотрите эту тему с 14го года!
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Додано: Вів 22 лис, 2022 14:06
Hotab написав: juristkostya написав:
Тем более странно было ожидать от них компромисса до начала войны, когда никто не сомневался в решающем военном преимуществе РФ.
Саме так. Там мова йшла б як мінімум про територіальні поступки, а можливо (скоріше за все) ще і про політичні (неНАТО, демілітаризація і ТД) .
А от такі поступки б точно підірвали ситуацію в країні до громадянської війни і розколу держави. Чого путлєр теж дуже хотів.
НЕ реальная глупость!
Возвратитесь, к тому:
1. Что у нас, за государство? Форма правления?
2. За что отвечает Президент?
3. Пути достижения цели?
4. Методы воплощения?
(а теперь возвращаемся к происходившему - я не зря ежедневно грузил новостями и ссылками на новости)
.........................................
И Вы, политика, политика,....Дерьмократия,...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Вів 22 лис, 2022 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 14:06
ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав:
Это просто слова.
это принципиальная позиция: мы даём полномочия и через 5 лет смотрим, как они были использованы. За 5 лет вполне реально получить видимый неспециалисту результат.
Если, конечно, действительно мыслить перспективно, иметь внятные цели, а не переживать при каждом чихе, как там рейтинг поживает.
Вы не читаете, что я написал?
1. Какие 5 лет? После такого Зеленский не продержался бы и неделю.
2. Вы считаете, что можно/нужно давать человеку после избрания карт-бланш на 5 лет и пусть делает, что угодно? Да за 5 лет можно такого наворотить, что потом 20 лет разгребать придётся.
3. Какой "видимый неспециалисту результат" мог бы получить Зеленский, если бы даже дали такую возможность?
а) укрепление армии - а кто это увидит?
б) снижение уровня жизни - это увидят и почувствуют все. Какие и сколько было у нас проблем перед войной, думаю, мне не стоит Вам рассказывать, дыры везде - и образование, и медицина, и наука, и ускоряющаяся миграция за границу...
Давайте всё же жить в реальном мире, а не в сфере наших желаний.
1. не факт. При грамотной информационной работе вполне можно было бы донести понимание важности.
В конце концов, смог же Зеленский провести такую информ-кампанию, чтобы избраться, хотя в мире здравого рассудка это представляется абсурдом. И в этом случае смог бы при желании.
2. "карт-бланш" в любом случае невозможен. Есть вполне реальная парламентская оппозиция и пр механизмы сдерживания. Предпосылок к узурпации власти в 19-21 годах совершенно точно не было.
А вот озираться поминутно на рейтинг - это совершенно точно вредит работе.
3. Как пример: все неспециалисты видят, что за 14-19 годы армия качественно улучшилась. Что наша интеграция в Европу качественно усилилась. И т.д.
Так что, да, вполне можно предъявить бесспорный результат.
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juristkostya
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Додано: Вів 22 лис, 2022 14:11
Hotab написав:
Ви ж вище juristkostya переконували, що наш державний бюджет не годиться для швидкого нарощування бойових можливостей!! І я в цьому частково з вами погоджуюсь. Нам за 8 місяців дали зброї як 4 річних бюджета ЗСУ. А що б ми наростили за рік самі, зі своїм ВПК навіть при наявності грошей (яких теж нема) ? (хоча, може, нам би і рік не дали.. придумали б, що ми почали мілітаризацію, отже нас потрібно кінчати).
Так. Але разом з тим у 2021 році півтора річного бюджету міноборони було витрачено на дороги.
Якби хоча б половину з того пішло на закупку озброєнь - то бойові спроможності ЗСУ були б суттєво більші...
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Додано: Вів 22 лис, 2022 14:12
sashaqbl написав: detroytred написав:
Не *кучка доходяг*, а армія мирного часу зразка 2014 року виконувала б ті свої задачі по спротиву часткової (неповномасштабної) агресії рфії точно також, як армія зразка 2022 року виконує свої задачі спротиву вже повномасштабній агресії.
ІМХО, не варто порівнювати армію мирного часу зразка 2014 року і армію мирного часу зразка 2022 року.
Звісно, далеко не все заслуга Порошенка, але тим не менше, за 7 років відновлено та докуплено багато техніки, створено кадрову основу, кістяк сучасних ЗСУ.
Мобілізація і підтримка зброєю не дали б жодного ефекту, якби ЗСУ були такими, якими вони були в 14.
в 2014году из 1000 бтр на ходу было меньше сотни и то 2-3 суток искали к ним банально аккумуляторы (волонтеры закупили где смогли), чтобы бригада из Житомира(условно) смогла выдвинуться на Донбасс (Мариуполь , Сапун Гора)
как быстро мы забываем все плохое, в 2014 5 бтрг нанесли нам поражение в районе Иллловайска , потом спустя полгода уже 8-10бтрг под Дебальцево.
вы что думаете Минск1 и Минск2 был от трусости Порашенко, армия реально была не боеспособной (Иловайск открыл глаза и Порошенко и многим в высоких кабинетах, что воевать одни добробатами можно к гопотой типа мозгового или дремова, но не с регулярной армией или чвк)
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