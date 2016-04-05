Це взагалі без сумніву.
Той час, що у нас був, потрібно було використовувати максимально. Цього зроблено не було.
А от просити ще час (а взамін дарувати території чи (в додаток) гарантувати статус без НАТО) , це шлях в нікуди.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 14:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це взагалі без сумніву.
Той час, що у нас був, потрібно було використовувати максимально. Цього зроблено не було.
А от просити ще час (а взамін дарувати території чи (в додаток) гарантувати статус без НАТО) , це шлях в нікуди.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 22 лис, 2022 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 лис, 2022 14:16
поверьте, что даже 3 бюджета за 3 последние года (когда 70% идет на оборонку/армию)
мало что изменили бы в расстановке сил (да на это Зеленский никогда бы не пошел, если только на "машине времени" не вернуть его и Ермака назад в 2019г)
им тогда просто башню снесло от эйфории на выборах (о чем с ним тогда можно было говорить? об армовире?)
Додано: Вів 22 лис, 2022 14:17
Например, отказ от НАТО, хотя бы убрать из Конституции. Нас и сегодня не особо хотят туда принимать.
Отказ от Л/ДНР.
Тут Вы правы. Могу не знать.
Но всё же обычно хоть, когда идут переговоры, что-то просачивается.
Я говорю не об отсрочке на год. Такая отсрочка, действительно, ничего бы не изменила. не стало бы лучше. Ну так и хуже не стало бы. Т.е. просто ничего не изменилось бы.
А вот согласие на "независимость" Л/ДНР сильно ослабило бы росс. пропаганду. Я, по-моему, когда-то рассказывал, как года 3-4 назад таксист в Праге, зная, что я из Украины начал говорить, как они мирно "развелись" со словаками и как спокойно после этого. Было явно с намёком на нашу ситуацию (прямо он, конечно, этого не говорил). И такие взгляды там у многих. И сегодня тоже - на днях попадались результаты опроса в Чехии. К сожалению, не сохранил, искать не буду.
Но вообще уже писал - сегодня всё это совершенно не актуально. Я в принципе среагировал исключительно на незаслуженные упреки juristkostya в адрес Зеленского. Так Вы и сами согласны, что "наш державний бюджет не годиться для швидкого нарощування бойових можливостей".
Единственное из всего этого, что можно/нужно сегодня обсуждать - что делать с Л/ДНР (и с Крымом, но с Крымом, по-моему, меньше) после победы. Этот вопрос остаётся и, похоже, становится только острее. Не похоже (судя по нашим же сообщениям), что нас там будут встречать с радостью, как в Херсоне.
Додано: Вів 22 лис, 2022 14:19
Додано: Вів 22 лис, 2022 14:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так, це б врятувало від війни. Бо була в революція, громадянська війна (справжня вже) і розпад країни на шматки. Путлер досяг би свого без війни.
Якщо цей час є, його необхідно було використовувати максимально. А цього не робили.
Воно там інколи трохи просочувались. І відразу викликало обурення в суспільстві. Ви знаєте, що було б далі. Знесли б зеленого.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 22 лис, 2022 14:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 22 лис, 2022 14:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
при их высочайшем профессионализме - скорее, усилило бы.
Ведь, если придумали сначала "самоопределение народа Крыма", потом "самоопределение народа Донбасса" - и это прокатило, закрепилось как признанный прецедент в международной практике - то дальше шаг за "народом Слобожанщины" и так далее.
Вы, почему-то, исходите из посыла, что их интерес ограничивается Крымом и Донбассом. Хотя вся окружающая действительность ясно показывает, что не ограничивается.
Додано: Вів 22 лис, 2022 14:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1. З цих земель багато патріотів виїхало. Особливо Бамбас. При їх повернені може сильно змінитись загальна картина.
2. Подальше приниження росії як на військовому, так і політичному фронті, не дуже сприяє гордості і патріотизму ватагів за свою нову "країну". Кримчаки так ті взагалі занадто меркантильні, щоб бути патріотами хоч якоїсь країни. Якщо буде ситуація, що для України всюди зелене світло і гроші, а мордору санкції і репарації, то вибирати будуть сильнішого.
Додано: Вів 22 лис, 2022 14:30
Лише одна бригада у 2014 році:
*Збройні Сили України, про яких всі забули до 2014 року довели, що вони можуть захищати країну і можуть це робити ефективно. *
Зверніть увагу на оцей абзац:
*…За наказом начальника Генерального Штабу десантників підняли по тривозі . І вже 8 березня 2014 року вони літаком вилетіли до Києва. Бійці 80-ки разом з іншими підрозділами мали йти захищати Крим, але в останню хвилину цей наказ відмінили і вони поїхали на навчання.*
Або отаке:
Командування бригади чітко розуміло, що якщо дотримуватися «дієвої» команди «тримайтеся» від вищого політичного керівництва та військового командування держави ,то можна втратити все.
Льотчики до останнього сподівалися, що на їх аеродром дуже скоро висадяться українські десантники і почнуть зачищати територію, захоплену ворогом. Але цього, на жаль, не відбулося.
Командир бригади самостійно прийняв відповідальне рішення перебазувати техніку підрозділу на інший аеродром в континентальній частині України.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 22 лис, 2022 14:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 лис, 2022 14:31
В детстве копал хомяков, выливал мышей, сусликов,... - был грех.
НО вчера, столкнулся с интересной вещью, не зря орки стонут про "украинских боевых мышей", о болезнях, и названия которых мы забыли,...:
Брошенные поля поросшие бурьяном и падалишними семочками по грудь, ...- среди всего этого горы свежевырытого чернозёма больше метра в высоту, и до двух по периметру.
В поле спрятаться больше негде.
Но происхождение этих куч, среди бурьяна - вызвало ОХРЕнение... - мыши или хомяки.
Вокруг почва, словно в решете от нор.
Сама Природа Украины приготовила оркам "биомины".
Додано: Вів 22 лис, 2022 14:34
!. Голосование "за" Зе в значительной степени было голосованием "против" По.
И его "информ-кампания" обещала улучшение жизни, а такое предложение однозначно обещало ухудшение.
2. А я и не писал об "узурпации". Его бы сместили вполне "демократически". Или просто снесли бы. Ни о каких "рейтингах" вопрос бы вообще не стоял.
3. Улучшение армии "неспециалист", не связанный с армией не видел и видеть не мог. Мог только верить или не верить словам. Качественного усиления евроинтеграции, простите, не видел. Безвиз - да, но это не "качественное усиление".
Простите, но Вы просто демонстрируете, как политические пристрастия вызывают аберрацию зрения. Вы даже не хотите понимать, что я написал.
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