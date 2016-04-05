Додано: Вів 22 лис, 2022 14:17

Hotab написав: ЛАД написав: Я не говорю о поклонах. Я не говорю о поклонах.

Тоді що могло бути предметом домовленості? Що могли ми запропонувати (УСТУПИТИ!) взамін примарних гарантій ненападу?? Чи ви забули вимоги до нас? Тоді що могло бути предметом домовленості? Що могли ми запропонувати (УСТУПИТИ!) взамін примарних гарантій ненападу?? Чи ви забули вимоги до нас?

ЛАД написав: пока не попробуешь. пока не попробуешь.

Ви можете і 5% не знати того, про що насправді пробували домовитись кулуарно. Бо те, що виходить назовні в маси - це завжди результат довгих перемовин в тіні. Ви можете і 5% не знати того, про що насправді пробували домовитись кулуарно. Бо те, що виходить назовні в маси - це завжди результат довгих перемовин в тіні.

ЛАД написав: А насчёт "виграти час" и "Ерефія б і далі нарощувала міць"... Мы бы тоже могли укреплять ВСУ и, возможно, удалось бы избежать таких результатов в начале войны. А насчёт "виграти час" и "Ерефія б і далі нарощувала міць"... Мы бы тоже могли укреплять ВСУ и, возможно, удалось бы избежать таких результатов в начале войны.

Ви ж вище juristkostya переконували, що наш державний бюджет не годиться для швидкого нарощування бойових можливостей!! І я в цьому частково з вами погоджуюсь. Нам за 8 місяців дали зброї як 4 річних бюджета ЗСУ. А що б ми наростили за рік самі, зі своїм ВПК навіть при наявності грошей (яких теж нема) ? (хоча, може, нам би і рік не дали.. придумали б, що ми почали мілітаризацію, отже нас потрібно кінчати).

Ви ж вище juristkostya переконували, що наш державний бюджет не годиться для швидкого нарощування бойових можливостей!! І я в цьому частково з вами погоджуюсь. Нам за 8 місяців дали зброї як 4 річних бюджета ЗСУ. А що б ми наростили за рік самі, зі своїм ВПК навіть при наявності грошей (яких теж нема) ? (хоча, може, нам би і рік не дали.. придумали б, що ми почали мілітаризацію, отже нас потрібно кінчати).

Например, отказ от НАТО, хотя бы убрать из Конституции. Нас и сегодня не особо хотят туда принимать.Отказ от Л/ДНР.Тут Вы правы. Могу не знать.Но всё же обычно хоть, когда идут переговоры, что-то просачивается.Я говорю не об отсрочке на год. Такая отсрочка, действительно, ничего бы не изменила. не стало бы лучше. Ну так и хуже не стало бы. Т.е. просто ничего не изменилось бы.А вот согласие на "независимость" Л/ДНР сильно ослабило бы росс. пропаганду. Я, по-моему, когда-то рассказывал, как года 3-4 назад таксист в Праге, зная, что я из Украины начал говорить, как они мирно "развелись" со словаками и как спокойно после этого. Было явно с намёком на нашу ситуацию (прямо он, конечно, этого не говорил). И такие взгляды там у многих. И сегодня тоже - на днях попадались результаты опроса в Чехии. К сожалению, не сохранил, искать не буду.Но вообще уже писал - сегодня всё это совершенно не актуально. Я в принципе среагировал исключительно на незаслуженные упрекив адрес Зеленского. Так Вы и сами согласны, что "наш державний бюджет не годиться для швидкого нарощування бойових можливостей".Единственное из всего этого, что можно/нужно сегодня обсуждать - что делать с Л/ДНР (и с Крымом, но с Крымом, по-моему, меньше) после победы. Этот вопрос остаётся и, похоже, становится только острее. Не похоже (судя по нашим же сообщениям), что нас там будут встречать с радостью, как в Херсоне.