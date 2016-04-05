RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2769277027712772
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы даже не хотите понимать, что я написал.
наоборот :-) В частности, только что по пункту № 2 вы ответили совсем не на то, что я написал :-)
juristkostya
 
Повідомлень: 5172
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 14:44

Міністерство оборони оприлюднило свої дані по наявним запасам ракет у росіян:
https://media.slovoidilo.ua/media/infographics/17/169531/169531-1_ru_normal.jpg
Судячи з цих цифр, русня досить непогано відновлює свої запаси по більшості типів ракет
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 697
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Зверніть увагу на оцей абзац:
*…За наказом начальника Генерального Штабу десантників підняли по тривозі . І вже 8 березня

У мене є підозра, що бригада була в осшр. Ці нечисленні частини могли бути трішки краще підготовлені. Але їх мало, і справді "трішки". Жопа була жахлива в зсу зразка весна 14
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8320
З нами з: 15.02.09
Подякував: 550 раз.
Подякували: 1909 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 14:49

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Например, отказ от НАТО, хотя бы убрать из Конституции. Нас и сегодня не особо хотят туда принимать.
Отказ от Л/ДНР

Так, це б врятувало від війни. Бо була в революція, громадянська війна (справжня вже) і розпад країни на шматки. Путлер досяг би свого без війни.

Вряд ли.
Ещё раз, вспомните, сколько раз жители зап. Украины на политветке говорили о том,"чего это мы должны воевать за Донбасс?" И я тогда спорил с ними.
Отказ от НАТО легко можно было объяснить тем, что нас туда не хотят принимать - причём, для этого не надо было бы даже врать, чистая правда.

  ЛАД написав:Так Вы и сами согласны, что "наш державний бюджет не годиться для швидкого нарощування бойових можливостей".

Якщо цей час є, його необхідно було використовувати максимально. А цього не робили.

Використовували примерно так же, как и По. Судя по цифрам расходов. Только без лозунгов об "Армовире".

  ЛАД написав:когда идут переговоры, что-то просачивается.

Воно там інколи трохи просочувались. І відразу викликало обурення в суспільстві. Ви знаєте, що було б далі. Знесли б зеленого.

1. Ничего мало-мальски серьёзного не видел.
2. У нас есть группы людей (довольно небольшие и подкармливаемые определёнными лицами), которые только и умеют громко кричать. Правда, умеют хорошо. Прижать эти "определённые лица" и крики тут же в основном прекратятся.
Вспомните историю "Правого сектора". Как он вдруг резко появился на политарене как чёрт из табакерки, а потом, когда кукловоды сочли, что он выполнил поставленные задачи, тихо и мирно пропал с горизонта. (Кстати, уверен, что при потребности он может "совершенно неожиданно" так же и воскреснуть из небытия).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23290
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 14:53

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:А вот согласие на "независимость" Л/ДНР сильно ослабило бы росс. пропаганду.
при их высочайшем профессионализме - скорее, усилило бы.
Ведь, если придумали сначала "самоопределение народа Крыма", потом "самоопределение народа Донбасса" - и это прокатило, закрепилось как признанный прецедент в международной практике - то дальше шаг за "народом Слобожанщины" и так далее.

Вы, почему-то, исходите из посыла, что их интерес ограничивается Крымом и Донбассом. Хотя вся окружающая действительность ясно показывает, что не ограничивается.

Не исхожу.
В 2014 такое было вполне возможно. До сих пор удивляюсь, что Харьков "проскочил".
Но после 2014 это уже не прошло бы. И это сильно зависело от наших действий. При умной политике после 2014 это было легко предотвратить.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23290
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 14:53

  sashaqbl написав:Міністерство оборони оприлюднило свої дані по наявним запасам ракет у росіян:
https://media.slovoidilo.ua/media/infographics/17/169531/169531-1_ru_normal.jpg
Судячи з цих цифр, русня досить непогано відновлює свої запаси по більшості типів ракет

Щось С-300 дохрініща((
Якщо навчаться і збільшать точність, то пагано.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25665
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2769277027712772
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 107461
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 472937
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4222
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.