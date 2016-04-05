ЛАД написав:Например, отказ от НАТО, хотя бы убрать из Конституции. Нас и сегодня не особо хотят туда принимать. Отказ от Л/ДНР
Так, це б врятувало від війни. Бо була в революція, громадянська війна (справжня вже) і розпад країни на шматки. Путлер досяг би свого без війни.
Вряд ли. Ещё раз, вспомните, сколько раз жители зап. Украины на политветке говорили о том,"чего это мы должны воевать за Донбасс?" И я тогда спорил с ними. Отказ от НАТО легко можно было объяснить тем, что нас туда не хотят принимать - причём, для этого не надо было бы даже врать, чистая правда.
ЛАД написав:Так Вы и сами согласны, что "наш державний бюджет не годиться для швидкого нарощування бойових можливостей".
Якщо цей час є, його необхідно було використовувати максимально. А цього не робили.
Використовували примерно так же, как и По. Судя по цифрам расходов. Только без лозунгов об "Армовире".
ЛАД написав:когда идут переговоры, что-то просачивается.
Воно там інколи трохи просочувались. І відразу викликало обурення в суспільстві. Ви знаєте, що було б далі. Знесли б зеленого.
1. Ничего мало-мальски серьёзного не видел. 2. У нас есть группы людей (довольно небольшие и подкармливаемые определёнными лицами), которые только и умеют громко кричать. Правда, умеют хорошо. Прижать эти "определённые лица" и крики тут же в основном прекратятся. Вспомните историю "Правого сектора". Как он вдруг резко появился на политарене как чёрт из табакерки, а потом, когда кукловоды сочли, что он выполнил поставленные задачи, тихо и мирно пропал с горизонта. (Кстати, уверен, что при потребности он может "совершенно неожиданно" так же и воскреснуть из небытия).
ЛАД написав:А вот согласие на "независимость" Л/ДНР сильно ослабило бы росс. пропаганду.
при их высочайшем профессионализме - скорее, усилило бы. Ведь, если придумали сначала "самоопределение народа Крыма", потом "самоопределение народа Донбасса" - и это прокатило, закрепилось как признанный прецедент в международной практике - то дальше шаг за "народом Слобожанщины" и так далее.
Вы, почему-то, исходите из посыла, что их интерес ограничивается Крымом и Донбассом. Хотя вся окружающая действительность ясно показывает, что не ограничивается.
Не исхожу. В 2014 такое было вполне возможно. До сих пор удивляюсь, что Харьков "проскочил". Но после 2014 это уже не прошло бы. И это сильно зависело от наших действий. При умной политике после 2014 это было легко предотвратить.