Додано: Вів 22 лис, 2022 14:49

Hotab написав: ЛАД написав: Например, отказ от НАТО, хотя бы убрать из Конституции. Нас и сегодня не особо хотят туда принимать.

Отказ от Л/ДНР Например, отказ от НАТО, хотя бы убрать из Конституции. Нас и сегодня не особо хотят туда принимать.Отказ от Л/ДНР

Так, це б врятувало від війни. Бо була в революція, громадянська війна (справжня вже) і розпад країни на шматки. Путлер досяг би свого без війни. Так, це б врятувало від війни. Бо була в революція, громадянська війна (справжня вже) і розпад країни на шматки. Путлер досяг би свого без війни.

ЛАД написав: Так Вы и сами согласны, что "наш державний бюджет не годиться для швидкого нарощування бойових можливостей". Так Вы и сами согласны, что "наш державний бюджет не годиться для швидкого нарощування бойових можливостей".

Якщо цей час є, його необхідно було використовувати максимально. А цього не робили. Якщо цей час є, його необхідно було використовувати максимально. А цього не робили.

ЛАД написав: когда идут переговоры, что-то просачивается. когда идут переговоры, что-то просачивается.

Воно там інколи трохи просочувались. І відразу викликало обурення в суспільстві. Ви знаєте, що було б далі. Знесли б зеленого. Воно там інколи трохи просочувались. І відразу викликало обурення в суспільстві. Ви знаєте, що було б далі. Знесли б зеленого.

Вряд ли.Ещё раз, вспомните, сколько раз жители зап. Украины на политветке говорили о том,"чего это мы должны воевать за Донбасс?" И я тогда спорил с ними.Отказ от НАТО легко можно было объяснить тем, что нас туда не хотят принимать - причём, для этого не надо было бы даже врать, чистая правда.Використовували примерно так же, как и По. Судя по цифрам расходов. Только без лозунгов об "Армовире".1. Ничего мало-мальски серьёзного не видел.2. У нас есть группы людей (довольно небольшие и подкармливаемые определёнными лицами), которые только и умеют громко кричать. Правда, умеют хорошо. Прижать эти "определённые лица" и крики тут же в основном прекратятся.Вспомните историю "Правого сектора". Как он вдруг резко появился на политарене как чёрт из табакерки, а потом, когда кукловоды сочли, что он выполнил поставленные задачи, тихо и мирно пропал с горизонта. (Кстати, уверен, что при потребности он может "совершенно неожиданно" так же и воскреснуть из небытия).