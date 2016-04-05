ЛАД написав:Например, отказ от НАТО, хотя бы убрать из Конституции. Нас и сегодня не особо хотят туда принимать. Отказ от Л/ДНР
Так, це б врятувало від війни. Бо була в революція, громадянська війна (справжня вже) і розпад країни на шматки. Путлер досяг би свого без війни.
Вряд ли. Ещё раз, вспомните, сколько раз жители зап. Украины на политветке говорили о том,"чего это мы должны воевать за Донбасс?" И я тогда спорил с ними. Отказ от НАТО легко можно было объяснить тем, что нас туда не хотят принимать - причём, для этого не надо было бы даже врать, чистая правда.
ЛАД написав:Так Вы и сами согласны, что "наш державний бюджет не годиться для швидкого нарощування бойових можливостей".
Якщо цей час є, його необхідно було використовувати максимально. А цього не робили.
Використовували примерно так же, как и По. Судя по цифрам расходов. Только без лозунгов об "Армовире".
ЛАД написав:когда идут переговоры, что-то просачивается.
Воно там інколи трохи просочувались. І відразу викликало обурення в суспільстві. Ви знаєте, що було б далі. Знесли б зеленого.
1. Ничего мало-мальски серьёзного не видел. 2. У нас есть группы людей (довольно небольшие и подкармливаемые определёнными лицами), которые только и умеют громко кричать. Правда, умеют хорошо. Прижать эти "определённые лица" и крики тут же в основном прекратятся. Вспомните историю "Правого сектора". Как он вдруг резко появился на политарене как чёрт из табакерки, а потом, когда кукловоды сочли, что он выполнил поставленные задачи, тихо и мирно пропал с горизонта. (Кстати, уверен, что при потребности он может "совершенно неожиданно" так же и воскреснуть из небытия).
ЛАД написав:А вот согласие на "независимость" Л/ДНР сильно ослабило бы росс. пропаганду.
при их высочайшем профессионализме - скорее, усилило бы. Ведь, если придумали сначала "самоопределение народа Крыма", потом "самоопределение народа Донбасса" - и это прокатило, закрепилось как признанный прецедент в международной практике - то дальше шаг за "народом Слобожанщины" и так далее.
Вы, почему-то, исходите из посыла, что их интерес ограничивается Крымом и Донбассом. Хотя вся окружающая действительность ясно показывает, что не ограничивается.
Не исхожу. В 2014 такое было вполне возможно. До сих пор удивляюсь, что Харьков "проскочил". Но после 2014 это уже не прошло бы. И это сильно зависело от наших действий. При умной политике после 2014 это было легко предотвратить.
ЛАД написав:А вот согласие на "независимость" Л/ДНР сильно ослабило бы росс. пропаганду.
при их высочайшем профессионализме - скорее, усилило бы. Ведь, если придумали сначала "самоопределение народа Крыма", потом "самоопределение народа Донбасса" - и это прокатило, закрепилось как признанный прецедент в международной практике - то дальше шаг за "народом Слобожанщины" и так далее.
Вы, почему-то, исходите из посыла, что их интерес ограничивается Крымом и Донбассом. Хотя вся окружающая действительность ясно показывает, что не ограничивается.
Не исхожу. В 2014 такое было вполне возможно. До сих пор удивляюсь, что Харьков "проскочил". Но после 2014 это уже не прошло бы. И это сильно зависело от наших действий. При умной политике после 2014 это было легко предотвратить.
Вы же сами поставили вопрос "это нейтрализовали бы росс пропаганду". Вполне очевидно, что при развитии событий по их сценарию - они бы только усилились
ЛАД написав:Не похоже (судя по нашим же сообщениям), что нас там будут встречать с радостью, как в Херсоне.
1. З цих земель багато патріотів виїхало. Особливо Бамбас. При їх повернені може сильно змінитись загальна картина. 2. Подальше приниження росії як на військовому, так і політичному фронті, не дуже сприяє гордості і патріотизму ватагів за свою нову "країну". Кримчаки так ті взагалі занадто меркантильні, щоб бути патріотами хоч якоїсь країни. Якщо буде ситуація, що для України всюди зелене світло і гроші, а мордору санкції і репарації, то вибирати будуть сильнішого.
1. Многие выехали не из-за патриотизма, а чисто по житейским соображениям. Жизнь в небольших никем не признанных "республиках" имеет свои неприятные особенности. Но в любом случае там осталось достаточно много людей. Как быть с ними? 2. По Крыму согласен. Поэтому и писал "с Крымом, по-моему, меньше".
ЛАД написав:Використовували примерно так же, как и По. Судя по цифрам расходов. Только без лозунгов об "Армовире"
Не так. Ви оперуєте просто цифрами в грн років 14-19 і 20-22. А , по-перше, дуже змінились ціни. Зросла кількість особового складу і їх зарплати. Фактично в останні роки бюджет ЗСУ став бюджетом проїдання. Але не закупівлі (модернізації, ремонту, створення) озброєння і техніки.
Я в 18-му році через кількаетапні підвищення знову вийшов на 1000 дол зарплати. Але для цього потрібно було суттєво підвищувати бюджет зсу в наступні роки. А так вийшло, що це підвищення потім забезпечувалось скороченням статей по закупці ОВТ.
ЛАД написав:Многие выехали не из-за патриотизма, а чисто по житейским соображениям
Ми ж про напрямок виїзду говоримо. В більшості таки до нас, не в мордор. Отже це не пропутінські сили, в основному.
ЛАД написав:Как быть с ними?
Ідейних буйних багато вже в землі. А пофігісти ватні нікого не цікавлять.
Hotab написав:А пофігісти ватні нікого не цікавлять.
это плохой подход. Прошло 30 лет после воссоединения двух Германий, но восточные земли до сих пор голосуют за левацкие полит силы, хотя, казалось бы, они должны на личном опыте знать, что эта модель проиграла историческую конкуренцию. Точно так же "никому не интересные ватники" будут тянуть нас в совок (это в том мега-успешном сценарии, что эти территории вернутся под наш полный политический контроль)