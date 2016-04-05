Можно запретить любого: Кравчука, и Порошенко, и Зеленского. Если для этого есть основания. Все отвечают перед законом. Нет неприкасаемых».

В передаче обсуждали закрытие СБУ, СНБО и президентом трех телеканалов лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и затронули тему возможных новых аналогичных мер, на что Кравчук уточнил:Политик выразил мнение, если о Медведчуке выяснят, что он «живет в Украине, а служит России» и является политической силой Кремля в Украине, — «он должен отвечать»:«Не только Медведчук, а любой».