ЛАД написав:Використовували примерно так же, как и По. Судя по цифрам расходов. Только без лозунгов об "Армовире"
Не так. Ви оперуєте просто цифрами в грн років 14-19 і 20-22. А , по-перше, дуже змінились ціни. Зросла кількість особового складу і їх зарплати. Фактично в останні роки бюджет ЗСУ став бюджетом проїдання. Але не закупівлі (модернізації, ремонту, створення) озброєння і техніки.
Я в 18-му році через кількаетапні підвищення знову вийшов на 1000 дол зарплати. Але для цього потрібно було суттєво підвищувати бюджет зсу в наступні роки. А так вийшло, що це підвищення потім забезпечувалось скороченням статей по закупці ОВТ.
Возможно и так, не разбирался подробно и не уверен, что цифры есть в свободном доступе. Но всё равно, где взять средства для заметного увеличения военного бюджета? Бюджет государства не резиновый и, повторю. Украина достаточно бедная страна, а проблем много. И, действительно, за год (или даже за 2) сильно армию не укрепишь, а вот ещё сильнее разрушить экономику - запросто.
ЛАД написав:Многие выехали не из-за патриотизма, а чисто по житейским соображениям
Ми ж про напрямок виїзду говоримо. В більшості таки до нас, не в мордор. Отже це не пропутінські сили, в основному.
Согласен. Но и не обязательно проукраинские.
ЛАД написав:Как быть с ними?
Ідейних буйних багато вже в землі. А пофігісти ватні нікого не цікавлять.
Всё же погибших. думаю, сравнительно немного. Кто-то сбежит вместе с росс. войсками. Но многие остались и останутся. Так что вопрос остаётся.
P.s. Я Вам в личке задал технический вопрос. Посмотрите, пожалуйста.
lapay написав:Проблема не в грошах, а в зброї. Захід готувався до великої війни авіацією, Совок танковими армадами і артилерією . В 21-ому столітті ПЗРК і ЗРК зробили авіаційні атаки і танкові клини неможливим, залишилась артилерія, ракети, безпілотники. І ми, і раша, витрачаємо боєприпасів і артилерійські системи на один-два порядки більше, ніж виробляє Захід і Раша, і запаси вичерпуються в обох сторін. В цьому проблема, а не в грошах.
Це точно неправда для США. В США є купа "застарілого" озброєння. Та і "не застарілого" є достатньо, Україна одержує мізерну частину їх озброєння.
Faceless написав: Господи, і ця людина називає себе інженером. Ніде вище взагалі не йшла мова про 6кВт потужності. Відпочатку йшло про ємність (вона ж кількість енергії, або потенційна робота, що може бути виконана з заряду аккума) в 6 кВт*год. Потужність озвучувалася в 1.5 кВт на виході. ККД інвертора десь 0.85. Це струм від аккумів 8А що не є чимось захмарним. Вистачить ввімкнути невелику плитку чи електрочайник. Для освітлення, живлення холодильника, електроніки, роутеру, такого комплекту буде цілком достатньо для 4 годин, якщо не навантажувати на всю потужність. Чисто електроніка і освітлення - хоч цілий день. Заряджати дійсно доведеться довгенько, потрібно потужне зарядне, або заряджати від авто
це вже ближче до реальності, уже 1.5 Квт з акумулятора, дик одна ноутбучна батарея це +-50Вт (і 4+- ампер годин) в ній 6 елемнетів 18650, чай можна не кип"ятити, а живити роутер
ЛАД написав:А вот согласие на "независимость" Л/ДНР сильно ослабило бы росс. пропаганду.
при их высочайшем профессионализме - скорее, усилило бы. Ведь, если придумали сначала "самоопределение народа Крыма", потом "самоопределение народа Донбасса" - и это прокатило, закрепилось как признанный прецедент в международной практике - то дальше шаг за "народом Слобожанщины" и так далее.
Вы, почему-то, исходите из посыла, что их интерес ограничивается Крымом и Донбассом. Хотя вся окружающая действительность ясно показывает, что не ограничивается.
хотел ответить ЛАДу, но вы уже ответили
никакие уступки не ослабили бы аппетит гопника гопники признают только грубую силу(у них менталитет зоны) Зеленский в 2019 искренне пытался (без корысти принести мир в страну) и народ (лохи) поверил
у меня сосед весной 2019 говорил -голосовал за Зе-(он обещал закончить войну к осени 2019) весной 2020 -спрашиваю: почему не закончил (не пол-года, а год прошел), потому что этот вопрос не его компетенции, Украина могла закончить войну только полной капитуляцией
juristkostya написав:...... это принципиальная позиция: мы даём полномочия и через 5 лет смотрим, как они были использованы. За 5 лет вполне реально получить видимый неспециалисту результат. Если, конечно, действительно мыслить перспективно, иметь внятные цели, а не переживать при каждом чихе, как там рейтинг поживает.
Вы не читаете, что я написал? 1. Какие 5 лет? После такого Зеленский не продержался бы и неделю. 2. Вы считаете, что можно/нужно давать человеку после избрания карт-бланш на 5 лет и пусть делает, что угодно? Да за 5 лет можно такого наворотить, что потом 20 лет разгребать придётся. 3. Какой "видимый неспециалисту результат" мог бы получить Зеленский, если бы даже дали такую возможность? а) укрепление армии - а кто это увидит? б) снижение уровня жизни - это увидят и почувствуют все. Какие и сколько было у нас проблем перед войной, думаю, мне не стоит Вам рассказывать, дыры везде - и образование, и медицина, и наука, и ускоряющаяся миграция за границу... Давайте всё же жить в реальном мире, а не в сфере наших желаний.
1. не факт. При грамотной информационной работе вполне можно было бы донести понимание важности. В конце концов, смог же Зеленский провести такую информ-кампанию, чтобы избраться, хотя в мире здравого рассудка это представляется абсурдом. И в этом случае смог бы при желании. 2. "карт-бланш" в любом случае невозможен. Есть вполне реальная парламентская оппозиция и пр механизмы сдерживания. Предпосылок к узурпации власти в 19-21 годах совершенно точно не было. А вот озираться поминутно на рейтинг - это совершенно точно вредит работе. 3. Как пример: все неспециалисты видят, что за 14-19 годы армия качественно улучшилась. Что наша интеграция в Европу качественно усилилась. И т.д. Так что, да, вполне можно предъявить бесспорный результат.
!. Голосование "за" Зе в значительной степени было голосованием "против" По. И его "информ-кампания" обещала улучшение жизни, а такое предложение однозначно обещало ухудшение. 2. А я и не писал об "узурпации". Его бы сместили вполне "демократически". Или просто снесли бы. Ни о каких "рейтингах" вопрос бы вообще не стоял. 3. Улучшение армии "неспециалист", не связанный с армией не видел и видеть не мог. Мог только верить или не верить словам. Качественного усиления евроинтеграции, простите, не видел. Безвиз - да, но это не "качественное усиление". Простите, но Вы просто демонстрируете, как политические пристрастия вызывают аберрацию зрения. Вы даже не хотите понимать, что я написал.[/quote
Только для Вас, от авторитетного источника:
В Украине, если будут на то основания можно «запретить» и пятого президента страны Петра Порошенко, и действующего главу государства Владимира Зеленского. Об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире «Право на владу». https://donpress.com/news/19-02-2021-kr ... zelenskogo В передаче обсуждали закрытие СБУ, СНБО и президентом трех телеканалов лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и затронули тему возможных новых аналогичных мер, на что Кравчук уточнил:
«Можно запретить любого: Кравчука, и Порошенко, и Зеленского. Если для этого есть основания. Все отвечают перед законом. Нет неприкасаемых».
Политик выразил мнение, если о Медведчуке выяснят, что он «живет в Украине, а служит России» и является политической силой Кремля в Украине, — «он должен отвечать»:
ЛАД написав:Мы бы тоже могли укреплять ВСУ и, возможно, удалось бы избежать таких результатов в начале войны.
даже при самой максимальной концентрации ресурсов, мы бы проиграли в этой гонке.
нам же оборонятися, а не здати Херсон за день і закрити мешканцями Бучі Київ
Я прямо бачу , як ми віддаємо ордло, підписуємо всі "нєт НАТО", і починаємо рити траншеї по Чернігівщині і Херсонщині, заливаючи їх бетоном. А 100-150 тисячне угрупування, яке рік як стоїть біля кордонів, чекає, поки ми все зробимо. Так і будо б.
Hotab написав:А пофігісти ватні нікого не цікавлять.
это плохой подход. Прошло 30 лет после воссоединения двух Германий, но восточные земли до сих пор голосуют за левацкие полит силы, хотя, казалось бы, они должны на личном опыте знать, что эта модель проиграла историческую конкуренцию. Точно так же "никому не интересные ватники" будут тянуть нас в совок (это в том мега-успешном сценарии, что эти территории вернутся под наш полный политический контроль)
вату отправить на Колыму (после освобождения Донбаса)