Додано: Вів 22 лис, 2022 16:27

ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав: Вы даже не хотите понимать, что я написал. Вы даже не хотите понимать, что я написал. наоборот В частности, только что по пункту № 2 вы ответили совсем не на то, что я написал наоборотВ частности, только что по пункту № 2 вы ответили совсем не на то, что я написал

Возможно.

Но тогда я не понял, к чему была "узурпация". Возможно.Но тогда я не понял, к чему была "узурпация".

смысл в следующем:- вы написали, что, мол, политик не может отрываться от мнения народа, поскольку иначе это означает "карт-бланш" и за 5 лет он может наворотить непоправимых дел.- я возражаю, что в реалиях 19-21 годов в стране было достаточно политических противовесов, и говорить о карт-бланше президенту (риске узурпации власти) априори невозможно. А раз так, то нет никакой проблемы в том, что президент будет действовать исходя из плана мероприятий на срок своей каденции, не переживая за сиюминутную просадку рейтинга. В том числе, естественно, ему надо будет преодолевать "аппаратное" и общественное сопротивление как административно (в пределах своих законных полномочий), так и путём грамотной информационной кампании. Отстаивание и продвижение своих взглядов - неизбежный элемент решения любой серьёзной задачи. Были бы только эти самые взгляды.