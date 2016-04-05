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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:10
Hotab написав: ЛАД написав:
Например, отказ от НАТО, хотя бы убрать из Конституции. Нас и сегодня не особо хотят туда принимать.
Отказ от Л/ДНР
Так, це б врятувало від війни. Бо була в революція, громадянська війна (справжня вже) і розпад країни на шматки. Путлер досяг би свого без війни.
ЛАД написав:
Так Вы и сами согласны, что "наш державний бюджет не годиться для швидкого нарощування бойових можливостей".
Якщо цей час є, його необхідно було використовувати максимально. А цього не робили.
ЛАД написав:
когда идут переговоры, что-то просачивается.
Воно там інколи трохи просочувались. І відразу викликало обурення в суспільстві. Ви знаєте, що було б далі. Знесли б зеленого.
хотаби підняли би революцію, через тих кого вони називають "непотребом"? рилі? хотаби би роздерли країну?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 22 лис, 2022 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:11
juristkostya написав: ЛАД написав:
Вы даже не хотите понимать, что я написал.
наоборот
В частности, только что по пункту № 2 вы ответили совсем не на то, что я написал
Возможно.
Но тогда я не понял, к чему была "узурпация".
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:13
flyman написав:
хотаби підняли би революцію, через тих кого вони називають "непотребом"
Проти біомусора нема потреби нічого піднімати. Він сидить дома і ниє в інтернеті, що його не відпустили у Вроцлавський котел воювати. Мусор не містить небезпеки.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:14
prodigy
Могу только напомнить пример из истории Советской России с Брестским миром.
Если недостаточно, можно будет ещё добавить.
Вы ни разу не задумывались, что бы было, если бы Запад нас так не поддержал?
Мы недовольны слишком слабой поддержкой (она, действительно, недостаточна), но ведь не было никакой гарантии, что она вообще будет. Никаких обязательств перед нами у них не было.
Это к вопросу о вариантах и от кого что зависит.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:23
prodigy написав:
............
вату отправить на Колыму (после освобождения Донбаса)
Я, по-моему, вчера или позавчера об этом писал, о "перевоспитании" в Гулаге.
Правда, я говорил о Сибири. Но ни Сибири, ни Колымы у нас нет. Придётся договариваться с Путиным? Как думаете, согласится?
Так кто из нас "совок"?
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Додано: Вів 22 лис, 2022 16:27
ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав:
Вы даже не хотите понимать, что я написал.
наоборот
В частности, только что по пункту № 2 вы ответили совсем не на то, что я написал
Возможно.
Но тогда я не понял, к чему была "узурпация".
смысл в следующем:
- вы написали, что, мол, политик не может отрываться от мнения народа, поскольку иначе это означает "карт-бланш" и за 5 лет он может наворотить непоправимых дел.
- я возражаю, что в реалиях 19-21 годов в стране было достаточно политических противовесов, и говорить о карт-бланше президенту (риске узурпации власти) априори невозможно. А раз так, то нет никакой проблемы в том, что президент будет действовать исходя из плана мероприятий на срок своей каденции, не переживая за сиюминутную просадку рейтинга. В том числе, естественно, ему надо будет преодолевать "аппаратное" и общественное сопротивление как административно (в пределах своих законных полномочий), так и путём грамотной информационной кампании. Отстаивание и продвижение своих взглядов - неизбежный элемент решения любой серьёзной задачи. Были бы только эти самые взгляды.
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